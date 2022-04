TALTE PÅ FACEBOOK: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj: Må forsvare seg mot Russland i mange år fremover

Den ukrainske presidenten sier landet må ha konkrete sikkerhetsgarantier, uavhengig av om det blir noen fredsavtale med Russland.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Selv om vi signerer en sterk avtale, så vet vi at Russland kan komme tilbake om to år. Og hvis du og jeg aksepterer det, må vi handle deretter.

Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et intervju med ukrainske medier ifølge Guardian. Han sier det er mange land som diskuterer å gi Ukraina sikkerhetsgarantier, og er klare til å være med.

– Vi trenger ikke 40 land som er klare for å slåss for Ukraina i en slik avtale. Vi trenger seriøse aktører som er klar for hva som måtte komme. Vi trenger stater som er klare til å hjelpe oss med våpen innen 24 timer, sier han blant annet.

Ukraina-spesialen: Dette har skjedd

Ingen «fredsforhandlinger» har så langt resultert i noe som helst siden krigen startet.

I intervjuet gjør Zelenskyj det klart at å diskutere de okkuperte områdene i Donbas-regionen og Russland-annekterte Krim ikke kan være en del av forhandlingene med Russland om å stanse krigen og trekke styrkene ut av Ukraina.

STORE ØDELEGGELSER: Hjelpearbeidere foran en utbombet skole i Kramatorsk i Donbas-regionen tirsdag.

– Russland har sin visjon for Donbas, og Ukraina vi har vår egen. Jeg tror ikke vi vil bli enige om alt på en gang. Det er umulig, uavhengig om det blir forhandlinger.

Presidenten har også holdt sin daglige tale på Facebook, samme dag som han talte til FNs sikkerhetsråd. Der gjentok han kritikken mot sikkerhetsrådet og FN fra tidligere på dagen.

– FNs sikkerhetsråd eksisterer, sikkerheten i verden gjør det ikke.

I Facebook-talen gjentar han at FN for tiden ikke er i stand til å utføre oppgavene de er satt til, og anklager Russland, som er med i sikkerhetsrådet, for mangelen på handling. Han sier Russlands oppgave i FN er å blokkere alt konstruktivt og bruke det for å spre løgner og rettferdiggjøre ondskap.

TALTE TIL SIKKERHETSRÅDET: Volodymyr Zelenskyj snakket på videolink fra Ukraina til sikkerhetsrådsmedlemmene i New York tidligere tirsdag.

– Jeg vet verden ser dette. Jeg håper verden trekker noen konklusjoner. Ellers blir det bare en institusjon i verden som kan garantere lands sikkerhet, nemlig våpen.

Han sier vestlige ledere nå må ilegge Russland ytterligere sanksjoner som samsvarer med okkupantenes krigsforbrytelser.

Han sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og utenrikssjef Josep Borrell vil besøke Ukraina en av de kommende dagene.

– Nå er Kyiv hovedstaden for globalt demokrati, hovedstaden for frihetskampen for hele det europeiske kontinentet.