Prestene Javier Campos Morales og Joaquin Cesar Mora Salazar ble myrdet i juni. Bildet viser et portrett av Morales, i forbindelse med hans begravelse.

Prestedrap ryster Mexico: − Hver dag blir menn og kvinner vilkårlig frarøvet livet

I juni ble to prester og en turistguide drept av i Mexico. Drapene ble trolig gjennomført av en etterlyst narkotikasmugler, og nå frykter meksikanere for sin sikkerhet.

Publisert: Nå nettopp

Dette skriver flere britiske og amerikanske medier.

The Guardian skriver at de to prestene skal ha hørt skudd, kommende fra kirken deres i staten Chihuahua, nord i Mexico.

Da prestene ankom kirken skal de ha sett en lokal turistguide, Pedro Palma, som lå blødende på alteret. Prestene løp inn i kirken for å hjelpe guiden, men ble da skutt, skriver BBC.

Den etterlyste for drapene er lederen for Sinaloa-kartellet, Jesús Noriel Portillo Gil, som går under kallenavnet «El Chueco» – på norsk: «Kjeltringen». Han er fortsatt på frifot, tre uker etter drapene.

Kona til guiden Palma ble meldt savnet sammen med en annen person noen dager før drapene fant sted. De er begge fortsatt savnet.

Pave Frans har fordømt drapene på de to prestene. Her under en tale på Petersplassen i Vatikanet i 2019.

Pave Frans har fordømt drapene og sagt at de er en sjokkerende påminnelse på den store mengden vold som finnes i Mexico, melder nyhetsbyrået Reuters.

Narkotikakrig

På landsbygder i Mexico har det vært en økende antall drap, ettersom kriminelle grupper kriger om areal, skriver The Guardian. I disse områdene er det få sikkerhetsgarantier, da de kriminelle gruppene ikke opererer på myndighetenes premisser.

Drapene fant sted i staten Chihuahua, et område der det blir produsert mye narkotika, skriver CBS News.

ESKORTE: En politimann eskorterer begravelsesfølget til de to avdøde prestene.

I en uttalelse sier det Jesus romersk-katolske samfunnet i Mexico følgende:

– Handlinger som dette er ikke isolerte. Tarahumara-fjellene står ovenfor en situasjon, som i likhet med andre regioner i landet er preget av vold og forsømmelse, uten at dette er blitt gjort noe med.

– Hver dag blir menn og kvinner vilkårlig frarøvet livet.

Ble tatt inn i lastebil

De tre avdøde ble av en gruppe menn tatt ut av kirken og inn i en lastebil, sa Luis Gerardo Moro, leder for den religiøse ordenen i Mexico, i et radiointervju.

Det skal også ha vært en tredje prest i kirken, som gjerningsmennene ikke drepte. Men mennene avslo prestens ønske om å etterlate kroppene til hans to kolleger, sier pressekontakten for jesuitter i Mexico, Narce Santibañez.

Et bilde tatt under sørgemessen til de to prestene.

Det var den tredje presten som identifiserte den mistenkte, Portillo Gil.

Kroppene til de tre avdøde har blitt funnet.

Etterlyst i flere år

Portillo Gil ble etterlyst allerede i 2018, da for drapet på en amerikansk turist. Siden den gang har han fortsatt med narkotikavirksomhet. Han skal også ha terrorisert innbyggere, og åpenlyst hatt dialog med lokale ordførere og politimestere, ifølge kilder som kjenner Portillo Gil.

Det har blitt utnevnt en dusør på nesten 2,5 millioner kroner til den som kan gi informasjon som avslører hans tilholdssted.

Kampen mot narkotika, i korte trekk

The Guardian skriver at Mexicos kamp mot narkotika begynte i 2006, da president Felipe Calderón beordret tusenvis av tropper ut i gatene. Dette som svar på en eksplosjon av vold i den meksikanske staten Michoacán.

Presidenten håpet på å bekjempe narkotikakartellene, men isteden krevde forsøket et stort antall liv, og titusener måtte forlate hjemmene sine, forsvant eller ble drept.

Samtidig prøvde Calderón å bekjempe kartellene ved å ta ut lederne. Dette ga resultater, sett i betraktning av presidentens formål, men freden uteble.

Felipe Calderón var president i Mexico fra 2006 til 2012.

Under den neste presidenten, Enrique Peña Nieto, fikk regjeringen en mykere tilnærming til kriminaliteten, men kampen fortsatte.

Da Joaquín Guzmán, eller «El Chapo» som han ble kalt, ble arrestert i 2016, sa daværende president Enrique Peña Nieto «oppdrag fullført».

«Oppdrag fullført» ble aldri en realitet. I 2018 ble det registrert rekordmange drap i Mexico – 36 000.

Nåværende president, Andrés Manuel López Obrador, lovet å kutte drapsraten i landet, som lå på 89 drap per dag.

Nåværende president i Mexico, Andrés Manuel López Obrador.

Nå blir rundt 96 mennesker i Mexico drept hver dag.

Det må legges til at under López Obrador har det blitt tilbydd yrkesopplæring til 2,3 millioner unge, som sto i fare for å bli vervet av kartellene.

Les også Menneskesmuglertragedien i Texas øker i omfang Antallet døde migranter som ble funnet i en semitrailer i San Antonio i Texas denne uken har økt til 53 personer.

Se video: