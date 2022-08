LIKHUSET: I gangene under dette sykehuset, fikk IS-kvinnen Aisha Shezadi Kausar ifølge boken se sin drepte sønn.

IS-kvinne forteller om drap på sønnen i ny bok

OSLO/BEIRUT (VG) Et drap på en ett år gammel norsk gutt i Syria, blir beskrevet i en ny bok om IS-kvinnen Aisha Shezadi Kausar.

Aisha Shezadi Kausar var den mest kjente kvinnen i det ekstreme islamistmiljøet på Østlandet i Norge, og dro til Syria i 2014.

Da hun sluttet seg til IS hadde hun med seg en sønn fra Norge, som mistet livet i Syria. Nå forteller kvinnen at da hun var gift med den fremtredende norske IS-krigeren Bastian Vasquez, så utsatte han hennes sønn for grov vold over en lang periode.

Det kommer frem i boken «Den andre» skrevet av NRK-korrespondent Kristin Solberg. Moren sier i boken at hun flere ganger forsøkte å hindre volden og å konfrontere Vasquez, men at hun ikke klarte det.

Hendelsen skal ha skjedd mens Kausar bodde med Vasquez og en annen norsk IS-kvinne i byen Shaddadi i Syria, som da var en del av den såkalte «Islamske stat».

Historien om hvordan den ett år gamle gutten skal ha blitt drept har vært omtalt før, blant annet i anonymisert form i VG.

Men dette er første gang den norske IS-kvinnen selv uttaler seg om hendelsen.

Kausar sitter nå fengslet i den kurdiskkontrollerte interneringsleiren al-Roj nordøst i Syria. Der er også to andre norske IS-kvinner internert, mens en fjerde norsk kvinne sitter i al-Hol leiren.

AL-ROJ: I denne leiren sitter Aisha Shezadi Kausar. Det gjør også de to søstrene fra Bærum.

Ifølge boken eskalerer volden mot sønnen over en flere måneder lang periode frem til hendelsen, som skal ha skjedd i november 2014.

Etter voldshendelsen, blir den livløse gutten fraktet til sykehuset hvor han blir erklært død, kommer det frem i boken.

Etterpå skal Kausar ha ropt til Vasquez «Du har drept sønnen min! Du har drept sønnen min! Du har drept sønnen min!».

Kausar drar til sykehuset for å se sin drepte sønn. I etterkant beskriver hun hvordan hun ikke vet hvordan hun skal få tiden til å gå.

«Hvert sekund er en lidelse, blottet for mening», står det i boken.

Forfatter Kristin Solberg forteller at IS-kvinnen først hadde sagt at hun aldri ville fortelle historien om hvordan hennes førstefødte sønn ble drept. Men etter over to år med tett kontakt, kom historien likevel.

– Det er en vond og viktig historie. Den viser hvordan volden i IS smittet over på vold i nære relasjoner. Mange IS-kvinner led under svært voldelige ektemenn, sier Solberg.

IS-domstolen valgte å ikke gå videre med anklagene mot Vasquez, ifølge boken. Det har også vært omtalt i norske medier tidligere.

Vasquez skal senere ha blitt drept på en bombefabrikk i østlige Syria i 2015, noe flere medier tidligere har beskrevet.

Kone nummer to

Aisha Shezadi Kausar var Bastian Vaquez’ kone nummer to.

Hans første kone var Sumaira Ghafoor, den norske IS-kvinnen som ble hentet hjem til Norge med to små barn og som siden er blitt dømt for terrordeltagelse.

Under rettssaken mot Ghafoor ble drapet på gutten i Syria omtalt av både aktor, dommer og forsvarer, og den nå domfelte IS-kvinnen ga selv en lang forklaring rundt drapet.

Det som kom frem i retten om hvordan gutten døde samsvarer med det som nå kommer frem i boken. Ghafoor har også gitt en forklaring om drapet, som hun skal ha vært vitne til, i avhør med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt.

Oslo-politiet har etterforsket det som er kjent om drapet. Selv om det ikke finnes noen obduksjon eller dødsattest på den døde gutten, har politiet lagt til grunn at Ghafoors opplysninger om hendelsen stemmer.

– Basert på etterforskningen er det ikke rimelig grunn til å iverksette etterforskning mot noen andre personer enn den antatte gjerningsmannen, forklarte politiadvokat Cecilie Gulnes under rettssaken.

Saken ble henlagt fordi den mistenkte antas å være død, forklarer Gulnes til VG nå. Barnets mor ble ikke avhørt om saken, siden hun fortsatt sitter i den kurdiske interneringsleiren.

SHADDADI: Det er i byen Shadaddi at barnedrapet fant sted. I kampene om byen ble store deler av den ødelagt. Nå kontrolleres den av kurdiske styrker.

Barnets far, en norsk statsborger, var ikke i Syria da barnet døde.

Barnefarens advokat, John Christian Elden, er også bistandsadvokat for moren. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Aisha Shezadi Kausar har tidligere ønsket å bli hentet hjem til Norge, sammen med hennes nye barn som hun fikk i Syria med en ny ektemann, etter drapet på den første gutten.

I boken står det at UD var i al-Roj-leiren for å ta passbilder til reisedokumenter, og at det bare gjensto én signatur fra Kausar før repatrieringen til Norge kunne bli en realitet.

I siste liten skal Kausar ha ombestemt seg, fremkommer det i boken.

– Hun var forberedt på at hun kunne bli fengslet ved retur til Norge, og hadde til og med lagt planer for å studere i fengsel, sier Kristin Solberg til VG.

– Men hun fryktet å bli atskilt fra sin sønn, utdyper forfatteren.

UD har til VG bekreftet at de jobbet med å hente en IS-kvinne hjem sammen med sønnen, og VG er kjent med at det var Kausar. (les svaret fra UD i bunn av saken)

IS-KRIGER: Bastian Vasquez på et bilde hentet fra en propagandavideo laget av IS.

Vondt og vanskelig

Vold mot IS-kvinner kom også frem under rettssaken mot IS-kvinnen som har kommet til Norge, der sakkyndige forklarte at vold mot koner og barn var ekstremt utbredt i IS, og at kvinnene levde som i et fengsel.

– Skilsmisse var svært vanskelig å få innvilget, og som kvinne kunne man ikke reise fra IS uten mannens tillatelse. Aisha har beskrevet en situasjon som viser at hun var svært sårbar, sier forfatter Kristin Solberg.

Forfatteren understreker at Kausar har lest gjennom og godkjent alle delene av manuset som omhandler henne selv.

HOLDT FOREDRAG: Aisha Shezadi Kausar holdt i 2011 foredrag ved skoler i Norge om det å bruke nikab.

Svaret fra UD

Slik svarer Utenriksdepartementet om repatrieringen:

Det har inntil nylig vært én kvinne som har bedt om konsulær bistand til å reise til Norge sammen med sitt barn. Av hensyn til barnets liv og helse hadde Regjeringen besluttet å tilby konsulær bistand til denne kvinnen og barnet hennes. Det var et tydelig humanitært grunnlag for å tilby konsulær bistand til retur. Den aktuelle kvinnen ber ikke lenger om konsulær bistand.