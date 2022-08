ANSATT: Skottland ble denne uken det første landet i verden som tilbyr gratis bind og tamponger til alle som trenger det, noe som ga Jason Grant jobben som «menstruasjonsverdighetsarbeider».

Mann fikk ny mensstilling: − Toppen av «mansplaining»

Da den skotske regionen skulle utpeke den aller første til å fremme tilbudet om gratis mensprodukter, utnevnte de en mann. Det har ført til heftige reaksjoner i sosiale medier.

NTB

Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Skottland ble denne uken det første landet i verden som tilbyr gratis bind og tamponger til alle som trenger det.

I den anledning har Jason Grant fått jobben som «menstruasjonsverdighetsarbeider» i regionen Tayside.

Jobben, som er den første av sitt slag i Skottland, går blant annet ut på å gjøre folk oppmerksomme på loven, sikre at statlige midler blir brukt best mulig og fremme mensprodukter på skoler i regionen. Personen har også ansvar for å snakke med kvinner om overgangsalderen.

Lokale myndigheter ansetter selv personer i stillingene. Gruppen som ansatte ham, sier til BBC at han var den beste kandidaten.

Kraftige reaksjoner

En av dem som reagerer på utnevnelsen, er den amerikanske tennislegenden Martina Navratilova.

– Dette er bare… latterlig. Har vi noen gang forsøkt å forklare for dem hvordan de skal barbere seg eller ta vare på prostata eller hva det måtte være? Dette er absurd, skriver hun på Twitter.

– Dette er toppen av «mansplaining», sier politisk redaktør Gina Davidson i radiostasjonen LBC i London.

Begrepet brukes om mange menns trang til å forklare ting, gjerne til kvinner og ofte på en nedlatende måte.

– Jeg fatter ikke hvordan noen kunne tro det var en god idé å gi den jobben til en mann, sier den skotske avisspaltisten Susan Dalgety.

The Independent-journalist Maya Oppenheim skriver på Twitter at dette føles som en spøk.

– Skottlands første «menstruasjonsverdighetsarbeider» vil aldri gjenkjenne uverdigheten av å bli mobbet på skolen for å ha menstruasjon, for å lekke, for å ikke ha råd til menstruasjonsartikler, til tross for at dette er rutinemessige ting mange kvinner dessverre kjenner altfor godt.

– Noe som angår alle

Ian Blackford fra Det skotske nasjonalistpartiet SNP sier til Sky News at det hadde vært bedre om en kvinne fikk rollen.

– Dette er lovgivning vi alle skal være stolte av. Til syvende og sist mener jeg at en kvinne burde prioriteres i disse stillingene.

Grant selv sier han tror det at han er mann kan bidra til «å bryte ned barrierer, redusere stigmatisering og oppmuntre til mer åpne diskusjoner».

– Selv om det er kvinner som er direkte berørt, er menstruasjon noe som angår alle, sier han i en uttalelse.