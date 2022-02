SKJULESTEDET: En politibetjent merket seg at trappen så rar ut og lyste inn med lommelykten sin. Da så han et teppe.

Forsvunnet fireåring funnet under trapp

En liten jente som forsvant i delstaten New York i 2019, ble mandag funnet i live, skjult i et hemmelig rom under en trapp.

Av Kari Spets

Publisert: Nå nettopp

Det skriver flere amerikanske medier, blant annet NBC News og lokalavisene The Daily Freeman og Hudson Valley One.

Jenta var fire år da hun 13. juli 2019 forsvant fra sitt hjem i delstaten New York. Mandag kveld fant politiet henne i et lite, kaldt og vått rom under en kjellertrapp i et hus – 240 kilometer unna hjemmet sitt.

Huset, som ligger i Saugerties i Hudson Valley, tilhører ifølge lokalavisen The Daily Freeman jentas bestefar. Han nektet for å ha kunnskap om hvor barnebarnet befant seg da politiet, på bakgrunn av tips, sto på trappen med en ransakelsesordre.

Men etter flere timers leting la en av politibetjentene på stedet merke til at det var noe rart med et trappetrinn, og da han lyste med lommelykten sin, så han et teppe.

Deretter fjernet politibetjentene noen trappetrinn – og så to små føtter. Politiet sier ifølge lokalavisen Hudson Valley One at de fjernet mer av trappen og «oppdaget barnet og kidnapperen».

Kvinnen som ble funnet med jenta, er hennes biologiske mor Kimberly Cooper (33), ifølge lokalavisene.

Biologiske foreldre siktet

Cooper og jentas biologiske far Kirk Shultis, Jr. (32) ble arrestert og siktet sammen med jentas bestefar Kirk Shultis, Sr. (57).

De to mennene er løslatt, men må møte i retten onsdag. Det er ukjent hvordan de siktede stiller seg til anklagene.

Politiet tror at de biologiske foreldrene har gjemt jenta i bestefarens hus siden hun forsvant i 2019.

Ifølge Singara hadde de da mistet foreldreretten, og samme dag som myndighetene skulle hente henne og søsteren, forsvant de med jenta. Søsteren var da på skolen.

Politisjef Joseph Singara sier til The Daily Freeman at jenta var stille mens politiet lette etter henne i omtrent fire timer. Han sier også at gjemmestedet åpenbart hadde blitt brukt jevnlig.

Etterforskningen fortsetter og flere kan bli arrestert, opplyser han.

Gjenforent med søsteren

Ambulansepersonell som undersøkte jenta, konkluderte med at hun var ved god helse, men politisjefen sier til The Daily Freeman at hun ikke har gått på skole eller fått undervisning i huset.

Den nå seks og et halvt år gamle jenta ble deretter returnert til den juridiske vergen sin og gjenforent med søsteren. Ifølge politisjef Singara husket jenta søsteren sin.

På vei til gjenforeningen, passerte de en McDonalds-restaurant, noe som gjorde jenta oppspilt fordi hun ikke hadde spist fast food på veldig lenge.

– Politibetjenten snudde bilen, gikk inn på Mc Donalds og skaffet henne mat derfra, sier Singara til The Daily Freeman.