TRENING: Russiske stridsvogner i Rostov øver på lignende forhold som de kan møte i Ukraina.

Donetsk og Luhansk: Kamper vil bli blodige

Under krigen i 2014 klarte ikke Russland å hjelpe utbryterne å ta hele Donetsk og Luhansk. Dersom russiske stridsvogner skal krysse frontlinjen, vil det bety blodige slag.

Av Nilas Johnsen og Tom Byermoen (kart)

Publisert: Nå nettopp

Det russiske militæret kjører åpenlyst rundt inne i de ukrainske utbryterrepublikkene, Donetsk og Luhansk. Det store spørsmålet er om det er starten på en større krig, eller en begrenset konflikt.

– Dette er ikke «fredsbevarende styrker», det er rene invasjonsstyrker. Og siden de går inn på et annet lands territorium, så er det åpenbart at invasjonen er i gang, sier Arne Bård Dalhaug.

Den pensjonerte generalløytnanten har bred erfaring med å tolke krigføring, med blant annet bakgrunn som sjef for den norske Forsvarsstaben.

Han har også unik erfaring med regionen som nå er på alle lepper: Donbas, området som består av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Mafia og politikk

Fra 2016–2019 var Dalhaug leder for OSSE sitt observatørkorps inne i opprørskontrollerte Luhansk.

– Disse områdene styres på en måte der ren mafia blandes med politikk. Russland har hatt soldater der inne lenge. Det nye er at de innrømmer det.

Mandag kveld gikk Russlands president Vladimir Putin ut og anerkjente Donetsk og Luhansk som uavhengige. Noen timer senere beordret han russiske styrker inn i regionene.

I løpet av natten ble det klart at russiske militæret allerede var på plass.

Putin snakker om Donbas-regionen som russisk, og Dalhaug påpeker at han viser tilbake til tiden da de to fylkene, eller oblastene som man sier i Ukraina, var en viktig del av Sovjetunionen.

– Donbas var Sovjetunionens jernsmie, svært viktig for produksjonen av kull og stål, og etter hvert også kunstgjødsel. Det var en smeltedigel av folk fra hele landet, som kom dit for å jobbe, og der språket var russisk.

I LUHANSK: Norske Arne Bård Dalhaug på jobbe for OSSE ved skillelinjen mellom separatistene og regjeringsstyrkene i utbryterrepublikken Luhansk.

Selv om et flertall av befolkningen der snakker russisk, er det ingen tvil om at områdene Ukraina. Derfor har fordømmelsen av Russlands anerkjennelse vært resolutt fra Norge og andre vestlige land.

Tirsdag har Russland gått et hakk lenger: De følger opp det utbryterrepublikkene selv ønsker, nemlig at hele de to fylkene skal anerkjennes som et uavhengig område.

I dag kontrollerer nemlig utbryterne kun rundt en tredjedel av Donetsk og Luhansk, men siden de holder de to største byene (med samme navn), har de flertallet av befolkningen.

Resten av Donbas holdes av ukrainske styrker, med et tungt forsvarsverk bestående av skyttergraver.

– Frontlinjen i Donbas er den best forsvarte delen av Ukraina. Det vil koste Russland mye å gå gjennom der, sier Dalhaug, som har besøkt begge sider av frontlinjen flere ganger.

I 2014 ble de russiskstøttede separatistene drevet ut av deler av områdene de hadde erklært som uavhengige. I byene Kramatorsk og Slovjansk tok det ukrainske militæret kontrollen.

I august gikk Russland inn på utbryternes side for fullt.

– Det var ikke lenger utbryternes styrker, men regulære russiske enheter som deltok i krigen. De påførte den ukrainske hæren flere harde tap.

Kampene toppet seg om byen Debaltseve i februar 2015.

Byen var et viktig knutepunkt mellom Donetsk og Luhansk. Etter uker med beleiring, trakk ukrainske soldater seg ut, og sivile forlot sine underjordiske bomberom.

– Etter de harde kampene om Debaltseve, kom ikke den russisk-støttede hæren lenger. De klarte ikke å ta tilbake alle byene som utbryterne hadde mistet, forklarer Dalhaug.

Slik så det ut etter kampene i 2015:

Dalhaug er usikker på om Russland ønsker å gå til full krig nå, men det er helt åpenbart at forhandlingene om disse områdene, basert på Minsk-avtalen, nå er gravlagt for godt.

– Hvis Russland vil angripe frontlinjen, så vil det kreve massiv kraft i form av artilleriild og raketter. Det er 500 kilometer med skyttergraver, sperringer og tungt minelagte områder.

– Går de inn der vil de måtte påføre store tap, og risikere tap.

Han påpeker at Russland kan ta kontroll over hele regionen fra to andre fronter: Ved å gå inn ved grensen mellom Ukraina og Russland i nordøst, eller å komme opp via Svartehavet, gjennom byen Mariupol.

PS: Separatistene i Donetsk og Luhansk holdt i 2014 en folkeavstemning der det hevdes at 89 prosent stemte for uavhengighet. Denne ble aldri anerkjent av Ukraina. En lignende omstridt folkeavstemning, førte til at Russland annekterte Krim-halvøy i 2014.