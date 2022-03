SKJULT: Den ukrainske presidenten sier han fortsatt er i Kyiv og legger daglig ut videoer og gjør intervjuer derfra. Bildet er en grab fra en video publisert 7. mars.

Zelenskyj om russiske krav: − Jeg er klar for en dialog

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj han er villig til å «diskutere og finne kompromiss» for hva som skal skje med Luhansk og Donetsk.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I et intervju med ABC News sier Zelenskyj at han er klar for dialog om Russlands krav, samtidig som han avviser å gå med på ultimatum.

TV-kanalen spør hva Zelenskyjs beskjed er til president Vladimir Putin på Russlands tre krav: At Ukraina må gi opp ønsket om å bli en del av Nato, at de må anerkjenne Krim som en del av Russland og at de må anerkjenne uavhengigheten til de to utbryter-regionene Luhansk og Donetsk.

– Jeg er klar for en dialog. Vi er ikke klare for kapitulasjon, svarer Zelenskyj først.

Presidenten svarer på ukrainsk og intervjuet er oversatt av ABC News.

– Når det gjelder Nato har jeg kjølnet (på engelsk «cooled down») i dette spørsmålet for lenge siden, etter vi forsto at Nato ikke er klar for å akseptere Ukraina. Alliansen er redd for kontroversielle ting og konfrontasjon med Russland. Jeg vil aldri være et land som ber på sine knær for noe, vi skal ikke være det landet og jeg vil ikke være den presidenten, sier Zelenskyj.

Spurt igjen hva hans svar til Putin er på de tre kravene, viser Zelenskyj til de midlertidige okkuperte områdene og de to ukrainske regionene som Russland har anerkjent som uavhengige:

– Vi kan diskutere og finne et kompromiss på hvordan disse territoriene skal leve videre. Det som er viktig for meg er hvordan de folkene i disse territoriene skal leve videre, de som ønsker å være en del av Ukraina, sier Zelenskyj.

– Dette spørsmålet er mer komplisert enn bare å anerkjenne dem. Dette er enda et ultimatum og vi er ikke forberedt på ultimatum. Det som trengs er at president Putin begynner å snakke, å starte dialogen, fremfor å leve i en informasjonsboble uten oksygen, sier Zelenskyj.

Også tirsdag er det forhandlinger om våpenhvile for å få evakuert sivile fra flere ukrainske byer.