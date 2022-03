NÆR KYIV: M72 er de tre mørkegrønne våpnene til venstre. Bildet er tatt søndag i byen Irpin som ligger cirka 20 km nordvest for Kyiv.

Her er M72-våpen ved fronten i Ukraina

Disse bildene fra søndag viser at våpen fra det 50 prosent norskeide selskapet Nammo er tatt i bruk av soldater ved fronten nordvest for Kyiv.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Forrige torsdag ble 2000 panservernraketter av typen M72 uttransportert fra Norge.

De er fra våpenprodusenten Nammo, som har hovedkontor i Norge og som den norske stat eier 50 prosent av.

EFFEKTIV: M72 svært effektiv mot mekaniske styrker som stridsvogner og kjøretøy.

Major Endre Nedberg, talsperson for Forsvaret, skriver følgende i en e-post til VG:

– M72 produseres i Norge og i USA av Nammo. Det er umulig for oss å si noe om de som er avbildet er produsert i Norge eller i USA, og dermed om de var en del av forsendelsen fra Norge eller ikke.

Info M 72 panservernrakett M72 eller M72 LAW er en panservernrakett i 66 mm kaliber.

Det fire kilo tunge våpenet avfyres fra skulderen mot lettpansrede mål som militære kjøretøyer eller bunkere. Ulike stridshoder er tilpasset ulike mål.

Effektiv rekkevidde er 350 meter. Den nyeste ammunisjonen med luftsprengning («airburst») har en rekkevidde på rundt 800 meter.

M72 er et engangsvåpen som kasseres etter avfyring.

Nammo AS, med hovedkontor i Norge og 50 prosent statlig eierskap, har produsert varianter av våpenet siden 1966.

Mer enn én million enheter er produsert, og mer enn 20 land kjøper varianter av M72 fra Nammo. Vis mer

Brukt i den bombede byen Irpin

At bildene som ble tatt søndag i Ukraina er M72, bekreftes også av oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

– Ny utgave, men usikker hvor den kommer fra, skriver han i en e-post til VG etter å ha sett et av bildene.

BOMBEANGREP: Soldater hjelper mennesker med å komme seg over en ødelagt bro i byen Irpin under bombeangrep lørdag.

På bildene, tatt søndag, ser man det som er ukrainske soldater bevæpnet med M72 i krigen mot Russland.

Bildene er tatt i byen Irpin som ligger cirka 20 km nordvest for Kyiv (se kart).

Bomber har regnet over de rundt 60.000 innbyggere, og søndag ble en familie drept da de forsøkte å flykte fra Irpin.

Svært effektivt våpen

Kommunikasjonsrådgiver i Nammo, Thorstein Korsvold opplyser til VG at Nammo er den eneste i verden som lager M72.

Ellers er han ordknapp:

– Vi registrerer at våre produkter sendt fra flere land til Ukraina.

Det fire kilo tunge våpenet avfyres fra skulderen mot lettpansrede mål som militære kjøretøyer eller bunkere.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde har uttalt til VG at M72 er våpen som er enkle å betjene, og som krever nesten null opplæring.

M72 er svært effektiv mot mekaniske styrker som stridsvogner og kjøretøy.

Danmark sender også 2700 M72 til Ukraina.

– Det er et defensivt våpensystem som Ukraina har etterspurt, har forsvarsminister Odd Roger Enoksen uttalt til VG.

At regjeringen besluttet å sende våpen til Ukraina, betyr at Norge bryter med den lange tradisjonen om ikke å eksportere våpen til land i krig, som går tilbake til 1959.