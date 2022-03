forrige



fullskjerm neste SLÅR HARDT NED PÅ KRITIKK: Russisk politi arresterer en mann under en demonstrasjon i Jekaterinburg, en by øst for Uralfjellene, søndag. Det russiske nyhetsbyrået TASS beskriver protestene som et «ulovlig opprør» mot Russlands «spesielle militæroperasjon», som er begrepet russiske myndigheter aksepterer ved henvisning til invasjonen av naboen i vest. 1 av 3 Foto: TASS / SipaUSA

Russiske myndigheter: Over 3500 demonstranter arrestert i Russland

Russisk politi skal ha arrestert mer enn 3500 personer i demonstrasjoner mot Ukraina-invasjonen søndag. – Putin gikk til krig mot Ukraina fordi han ikke har kontroll over det som skjer internt, sier Russland-kjenner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Demonstranter i flere titalls russiske byer tok til gatene søndag i protest mot president Vladimir Putins invasjon av Ukraina.

– Nei til krig! Skam deg! ropte demonstrantene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Kritikerne av det russiske myndigheter selv kaller en «spesiell militæroperasjon» - ikke invasjon - av nabolandet i vest, løper en stor personlig risiko.

Ifølge det russiske innenriksdepartementet er mer enn 3500 demonstranter er så langt arrestert i nesten 50 byer, ifølge Reuters.

Tallene lar seg vanskelig verifisere av VG, ettersom Russland har gjort det svært vanskelig for uavhengige medier å operere i landet.

I Moskva har en fengselsbil med pågrepne fra demonstrasjonen, veltet, melder Nastojasjtsje Vremja på Telegram. Det er ikke kjent hvordan det har gått med demonstrantene. Bilen veltet etter å ha kollidert med en personbil, viser en video som de har publisert.

Over 11.300 arrestert totalt

OVD-info har dokumentert menneskerettighetsbrudd i Russland i flere år.

Ifølge organisasjonen risikerer demonstrantene å fengsles uten tilgang til advokat, bøter, og generelt hardhendt behandling.

– Noen av de arresterte kan bli slått, selv alvorlig, ofte uten grunn, sa talskvinne Maria Kuznetsova til iNews torsdag.

Så langt er 11.345 personer arrestert i demonstrasjoner siden invasjonen begynte 24. februar, ifølge organisasjonens nettside.

Tallene forventes å øke dramatisk søndag, som skal være en stor demonstrasjonsdag i Russland.

Opposisjonsleder: – Vis verden at russere ikke ønsker krig

Den russiske opposisjonsfiguren Aleksej Navalnyj ba fredag russere over hele landet om å ta til gatene og vise sin motstand mot Russlands invasjon av nabolandet.

– Vis verden at russere ikke ønsker krig, sa Navalnyj ifølge Reuters.

Navalnyj – som har fått stor oppmerksomhet både i Russland og internasjonalt, spesielt etter at han ble forgiftet med nervegift august i 2020 – sitter for tiden i en russisk straffeleir.

Han oppfordret landsmennene sine til å gjennomføre daglige demonstrasjoner i protest, men at demonstrasjonen 6. mars var den aller viktigste.

REBELL: Aleksej Navalnyj har ikke latt seg tie til tross for at han nå sitter i fengsel. Bildet er tatt under en protest i Moskva i 2019.

Ny russisk lov: 15 års fengsel for «falsk informasjon»

Russlands innskrenking av ytringsfriheten gjør det vanskelig å følge det som skjer på bakken.

Sosiale medier som Facebook og Twitter har rapportert at de er blokkert i landet, og internasjonale medier som BBC og CNN har valgt å be sine journalister i Russland midlertidig stanse sitt arbeid i landet som følge av en ny russisk lov.

Den nye loven gjør det ulovlig å spre det russiske myndigheter mener er «falsk informasjon», med en strafferamme på opptil 15 års fengselsstraff.

VG skulle opprinnelig følge en russisk demonstrant søndag via en kryptert talemeldingstjeneste. Personen trakk seg i forkant av demonstrasjonen.

fullskjerm neste KLARE: Russisk politi gjør seg klare til det de kaller en «uautorisert protest» i downtown Moskva søndag. 1 av 2 Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

Russland-kjenner: Putin fører krig mot egen befolkning

– Jeg stolt av dem som i dag har kommet ut, sier Inna Sangadzhieva i Den norske helsingforskomiteen til VG på telefon søndag.

Sangadzhieva er russisk statsborger og har daglig kontakt med folk på bakken i Russland. Hun sier det er vondt å se hva som skjer med demonstrantene som våger å si seg uenig med Putin. De fleste russere er for redde til å demonstrere, tror hun.

– Det som er viktig er at mange russere er frustrerte, de er sjokkerte nå, de var ikke forberedt på krigen, sier forskeren, som forklaring på at folk likevel tar til gatene.

– Det russiske politiet slår, jager og utøver vold mot egen befolkning. Det krigen må vi også se og forstå, sier Inna Sangadzhieva, som vokste opp i Kalmykia i Russland og er en av Norges fremste Russland-kjennere. Hun har vært ansatt i Helsingforskomiteen siden 2005.

– Tror du det vi ser nå er starten på et folkeopprør som kan velte Putins styre?

– Jeg tror Putin har tapt krigen, sier Sangadzhieva.

– Grunnen til at Putin gikk til krig er jo nettopp at han ikke har kontroll over det som skjer internt. Han kjenner ikke samfunnet sitt. Putin kan ikke styre Russland i fred.

Interessene til det russiske styret og den russiske befolkningen blir stadig mer motstridende, ifølge forskeren. Det vi observerer nå, er det russiske imperiets fall, mener hun, med henvisning til at det nå pågår to kriger: Én i Ukraina, og en internt i Russland mellom styret og befolkningen.

– Jeg tror ikke Putin er i stand til å holde begge krigene gående. Så nå er det bare å holde ut, sier hun.

Russisk måling: 70 prosent mener «spesialoperasjonen» er vellykket

Russiske myndigheter hevder på sin side å ha full støtte for invasjonen hjemme. Ifølge en fersk russisk meningsmåling sier 70 prosent av russerne seg enig i at «spesialoperasjonen» i Ukraina har vært vellykket til nå.

Til sammenligning mener 14 prosent at den har vært mislykket, ifølge målingen, som ble gjort lørdag av det statlige instituttet VTsIOM og gjengitt av det russiske nyhetsbyrået Tass.

Om hvorfor Russland gjør dette, svarer nesten halvparten at det er for å beskytte Russland og forhindre utplassering av NATOs militærbaser på Ukrainas territorium.

Én av fem mener at operasjonen blir utført for å endre den politiske kursen til Ukraina, like mange at målet er å beskytte den russisktalende befolkningen i de to såkalte «folkerepublikkene». Fem prosent tror at krigens hensikt er å okkupere Ukraina og annektere landet, som flere forskere har utpekt som Putins sannsynlige motiv.

Kamper pågår

Samtidig pågår kamper for fullt i flere ukrainske byer.

Den ukrainske forsvarsledelsen hevder å ha drept over 11000 russiske soldater og å ha skutt ned 44 kampfly og 48 helikoptre, melder NTB søndag.

Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og Kreml hevder at Russland har mistet 498 soldater i Ukraina siden invasjonen begynte.

Forskere frykter konflikten kan bli langvarig og koste mange mennesker livet.