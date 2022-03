Menneskerettsorganisasjon: Nesten 2000 demonstranter arrestert i Russland

SLÅR HARDT NED PÅ KRITIKK: Russisk politi arresterer en mann under en demonstrasjon i Jekaterinburg, en by øst for Uralfjellene, søndag. Det russiske nyhetsbyrået TASS beskriver protestene som et «ulovlig opprør» mot Russlands «spesielle militæroperasjon», som er begrepet russiske myndigheter aksepterer ved henvisning til invasjonen av naboen i vest.

1 av 3 Foto: TASS / SipaUSA