TÅRER: En av mange demonstranter utenfor Det hvite hus i helgen. Da nyheten om nye angrep mot Kyiv kom, brøt hun ut i gråt.

Ukrainere i USA: Legger seg ikke før soloppgang hjemme

WASHINGTON D.C. (VG) Store demonstrasjoner brøt søndag ut mot Russlands invasjon av Ukraina. I USA holder ukrainere seg våkne gjennom hjemlandets nattetimer, for å passe på venner og familie.

– Ukrainere som bor her legger seg ikke før det er soloppgang i Ukraina. Det er natten som er den verste tiden. Det er om natten Putin handler. Derfor er vi våkne. Vi sover ikke, sier Alexandra Mokrytska (30).

Tidsforskjellen fra USAs østkyst til Ukraina er syv timer. Mandag morgen var Kyiv fortsatt under ukrainsk kontroll.

Til vanlig er Mokrytska blomsterhandler i Brooklyn i New York. I dag er hun utenfor Det hvite hus i Washington D.C. for å vise solidaritet med sitt folk – og presse president Joe Biden til å gjøre mer.

– Folket i Ukraina sover ikke. De er i bombekjellere, sier venninnen Anastasia Stolyarchuk (26), også hun bosatt i New York, etter at hun for seks år siden kom fra Ukraina.

– Vi sitter med telefonene våre hele tiden, sier Mokrytska.

VENNINNER: Fra venstre Maria Abramchuk (27), regnskapsfører, Alexandra Mokrytska (30), florist, og Anastasia Stolyarchuk (26). De er alle fra vest-Ukraina og bor nå i New York.

Massive folkemengder

Søndag brøt det ut gulblå demonstrasjoner i en rekke storbyer. De største fant sted i Europa, i byer som Berlin, Amsterdam og Praha.

Men også i en rekke russiske byer har det brutt ut protester. Over 6000 er blitt arrestert av russisk politi etter å ha deltatt i demonstrasjoner mot invasjonen, ifølge AP.

Utenfor Det hvite hus har folkemengden økt i omfang siden fredag.

De VG snakker med vil ha mer handling enn økonomiske sanksjoner. Det viktigste er at vestlige land – NATO, USA eller EU – erklærer luftrommet over Ukraina for stengt, en såkalt «no fly zone».

Eksperter på sikkerhetspolitikk er kjølige til dette. En slik sone må forsvares, noe som skjer gjennom å skyte ned fly som bryter forbudet. I praksis er det en krigserklæring.

– En krig med Russland er ikke i vårt lands interesse, sa Jen Psaki, pressesekretær i Det hvite hus på fredag.

DEMONSTRASJON: Slik så demonstrasjonen til støtte for det ukrainske folket ut i Berlin.

– Trenger beskyttelse

Mokrytska, Stolyarchuk og en tredje venninne, Maria Abramchuk (27), vil ha et stengt luftrom over Ukraina.

– Alle ser nå hvor modige vi er og hvor godt hæren vår beskytter landet vårt. Men vi trenger beskyttelse i luften, sier Stolyarchuk.

– Sanksjonene? De bør virke ganske mye raskere, fordi vi kan ikke vente lenger. Jeg har min familie der. Det er hjerteskjærende å se hva som skjer hva som skjer i landet i vårt, sier Mokrytska.

De tre venninnene kommer alle fra vest-Ukraina, nærmere bestemt Ivano-Frankivsk og Ternopil.

SOVER IKKE: Alexandra Mokrytska (30) holder seg våken om nettene helt frem til solen står opp i Ukraina.

Familie i Ukraina

– Min familie er trygg akkurat nå, men bestemoren min forteller om alle slags mulige planer om hva hun tenker å gjøre. Jeg må gi henne beskjed om å holde seg hjemme! sier Stolyarchuk.

De har fettere og onkler som gjør «alt de kan», forteller de.

– Jeg har en søster som kunne dratt når som helst, men hun vil være der til siste sekund, fortsetter Stolyarchuk.

I Kyiv har de venner som gjemmer seg under bakken i metrostasjoner.

WASHINGTON: Folkemengdene utenfor Det hvite hus har vokst gjennom helgen.

– Sterke og uavhengige

Til tross for tragedien som utspiller seg i hjemlandet og faren for at Putin vil ty til stadig kraftigere midler for å få Ukraina til å knele, er de tre venninnene stolte over at verden får se det ukrainske folkets identitet og egenart.

– Før spurte alle om vi var russiske. Men nå, om noen skulle si at jeg er fra Russland, da vet jeg sannelig ikke hva jeg gjør! Det er hjerteskjærende når noen kaller deg for russer. Spesielt nå. Jeg er ukrainsk. Vi er ukrainere. Vi er sterke og uavhengige. Og vi skal vinne, sier Mokrytska.

Og deres president er en tidligere skuespiller og komiker, en jøde som nekter å forlate Kyiv, drikker kaffe med ukrainske soldater i felt og i løpet av få dager har blitt et lederideal over hele verden.

– Forelsket!

– Hva tenkte dere om Volodymyr Zelenskyj for ett år siden?

– Jeg hadde ærlig talt ikke så høye forventninger, siden han var en komiker. Men nå er det den andre presidenten som er komikeren, sier Abramchuk.

Ekspresident Petro Porosjenko ble i januar – mens Russland bygget opp styrkene – anklaget for å flykte fra straffeforfølgning i Ukraina etter kullsalg som kan ha finansiert russiske separatister i Donbass.

Alexandra Mokrytska mener Zelenskyj vil gå inn i historiebøkene som den beste ukrainske presidenten noensinne.

– Jeg tenkte alltid at han kom til å være en god president, men nå? Jeg er forelsket i han!