Justisministeren: Trusselbildet i Norge er ikke endret på grunn av krigen i Ukraina

Justisminister Emilie Enger Mehl har bedt PST og politiet om å etablere en egen enhet som skal forsterke arbeidet med å analysere og følge med på trusler i Norge.

– Vi gjør ikke dette fordi situasjonen har endret seg innenriks, sa justisminister Emilie Enger Mehl på en pressekonferanse mandag.

Trusselvurderingene Norge fikk for 2022 den 11. februar gjelder fortsatt, understreker justisministeren.

Sjef for PST, Hans Sverre Sjøvold sier de ikke har kunnet heve trusselnivået til tross for situasjonen i Ukraina.

– Da vi la den frem anså vi at etterretningstrusselen fra Russland allerede var høy, og vi har ikke fått indikasjoner så langt på at den er forhøyet, sa han.

Han la til at trusselsituasjonen kan endre seg veldig raskt.

Enheten som består av politiet og PST har vært i drift i en ukes tid, opplyste politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Hensikten er at vi skal kunne gi vår justisminister et situasjonsbilde, og først og fremst etablere et normalbilde, sa Bjørnland.

Enheten skal lage et ukentlig situasjonsbilde, så vil PST kunne lage trusselvurderinger fortalte politidirektøren.

Mehl understrekte at de ikke ser en endring i trusselbilde akkurat nå.

– Jeg forstår at folk blir urolige, så det er viktig å understreke at vi følger med på det som skjer. Dette vil gi oss mulighet til å etablere et normalbilde, og dermed også oppdage endringer på en bedre måte enn før.