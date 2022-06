SOMMERSTEDET: Finlands president Sauli Niinistö tok imot Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på presidentens sommerresidens i Nådendal, som ligger i en stor park ved skjærgården utenfor Åbo.

Stoltenberg: Stor forståelse for Tyrkias krav til Finland og Sverige

NÅDENDAL, FINLAND (VG) Tyrkias bekymringer for egen sikkerhet er er legitime. Vi må sette oss ned og ta dem alvorlig. Det sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, som er på besøk i Finland søndag.

– Vi forsøker å løse dem så raskt som mulig, sa Stoltenberg på spørsmål om Tyrkias blokkering av medlemssøknadene fra Finland og Sverige.

Samtidig erkjente han at Tyrkias innvendinger kom overraskende på Nato-ledelsen i Brussel:

– Vi hadde grunn til å tro at søknadene fra Sverige og Finland ville få støtte fra alle allierte. Men Tyrkia har reist noen bekymringer, så da setter vi oss ned og forsøker å løse dem, la Stoltenberg til.

Men Nato-toppmøtet i Madrid om to uker er ikke en endelig deadline, presiserte han.

Med andre ord: Dersom Tyrkia ikke er fornøyd og slipper søknadene videre igjennom i løpet av de to neste ukene, vil altså prosessen fortsette ut over sommeren.

Opplevd mer terror

Stoltenberg viste til at ingen Nato-land har opplevd flere terrorangrep enn Tyrkia. Samtidig står han og staben i tett kontakt med både Tyrkia og søkerlandene for å snakke om Tyrkias bekymringer.

Han sier at alle allierte nå arbeider hardt for at Sverige og Finland kan bli medlemmer i alliansen så snart som mulig.

Stoltenberg har søndag hatt samtaler med den finske presidenten Sauli Niinistö på hans sommerresidens Kultaranta i Nådendal, utenfor Åbo i Vest-Finland.

I FINLAND: Jens Stoltenberg er søndag i Finland og har hatt en felles pressekonferanse med president Sauli Niinistö.

Presidenten avviste blankt at Finland kan gå videre med sin Nato-søknad, selv om det åpenbart er Sverige som er målskiven for Tyrkias innvendinger.

– Sverige og Finland står sammen om dette, sa Niinistö.

Innvendingene som Tyrkia reiste for snart en måned siden, handler om Sveriges syn på kurdiske organisasjoner - som Tyrkia anser som terrorbevegelser - og krav om at Sverige må lempe på våpeneksporten.

Sverige har, i likhet med Norge og flere andre land, en svært restriktiv praksis på å eksportere militært materiell til Tyrkia. I praksis har ikke Sverige tillatt våpeneksport til Tyrkia på flere år.

Overrasket

Niinistö gjentok at han ble overrasket over Tyrkias innvendinger. I vinter, da han snakket med president Erdogan om en mulig søknad om medlemskap i Nato, mottok han ingen varsel om at Tyrkia ville stille motkrav og dermed sperre prosessen.

– Jeg vil understreke at jeg ikke ser store forskjeller i hvordan Finland ser på Tyrkias problemer med terror, som avviker fra andre medlemsland i Nato. Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor vi er pekt på, sa Niinistö på en pressekonferanse sammen med Natos generalsekretær.

Så la han til:

– Men som med all annen internasjonal politikk, må vi lytte nøye til Tyrkia. VI har kontakt med Tyrkia og håper vi når en felles løsning som alle er fornøyd med.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er også gjest på et seminar om nordisk politikk på Kultaranta søndag og mandag.