KUNNGJØRINGEN: På en felles pressekonferanse onsdag kunngjorde USA, Storbritannia og Australia et samarbeid om atomdrevne ubåter. Det får nå konsekvenser for forholdet til Frankrike.

Frankrikes ambassadører kaller hjem USA- og Australia-ambassadørene

Frankrike har kalt tilbake ambassadørene sine til USA og Australia over et nytt sikkerhetssamarbeid de kategoriserer «som et knivstikk i ryggen».

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Flere internasjonale medier melder dette fredag kveld, blant annet BBC.

– Årsaken er den svært alvorlige kunngjøringen som ble gjort den 15. september av Australia og USA, sier den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian i en uttalelse fredag kveld.

Tilbakekallingen kommer etter at USA, Australia og Storbritannia onsdag kunngjorde et overraskende og nytt, storstilt forsvarssamarbeid kalt Aukus.

Samarbeidet innebærer blant annet at Australia skal bygge tolv atomdrevne ubåter, og at de dermed vraker en storkontrakt om å kjøpe konvensjonelle ubåter fra Frankrike.

Kontrakten med Frankrike var verdt rundt 40 milliarder euro, tilsvarende rundt 410 milliarder norske kroner.

Den franske utenriksministeren Le Drian sier i uttalelsen at den uvanlige avgjørelsen ble tatt av president Emmanuel Macron som følge av alvorlighetsgraden av hendelsen.

Som del av avtalen med Australia, vil landet nå bli gitt teknologien til å bygge atomdrevne ubåter, skriver BBC.

Avtalen ble kunngjort av de tre landenes ledere – USAs president Joe Biden, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Australias statsminister Scott Morrison – på en felles pressekonferanse onsdag.

I tillegg til hjemhentingen av ambassadørene, har franske diplomater i Washington allerede kansellert en gallamiddag som gjengjeldelse for ubåtavtalen. Middagen skulle feire båndene mellom USA og Frankrike.