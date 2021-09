LØFTENE ERNA IKKE KAN GI: Erna Solberg forteller VG i New York om sin ambisiøse klima-plan. Men som avtroppende statsminister sender hun utfordringen videre til Jonas Gahr Støre og de som skal styre Norge etter Solberg-regjeringen.

Erna utfordrer Jonas: Planla ny milliardsatsing på klima

NEW YORK (VG) Statsminister Erna Solberg (H) planla å doble andelen av norsk bistand som går til klimafinansiering, fra seks til 12 milliarder kroner i 2025. Nå blir det opp til en ny Jonas Gahr Støre-regjering om de vil følge opp dette målet.

Mandag ettermiddag norsk tid skal FNs generalsekretær António Guterres møte en rekke statsledere til et klimatoppmøte i New York. Erna Solberg er blant de som skal delta på det som blir et formøte foran den store klimakonferansen Cop 26 i Glasgow i oktober.

Kun timer før klimatoppmøtet, møtte Erna Solberg mandag kveld VG i New York.

Hun sier at i tråd med norsk tradisjon, kan ikke hun som avtroppende norsk statsminister avgi forpliktende internasjonale løfter etter et valgnederlag.

– For å få bevegelse i de internasjonale klimaforhandlingene, er det helt nødvendig at at noen beveger seg for å få de store utviklingslandene med på å forplikte seg, sier Solberg til VG.

2,7 grader

Fredag slo FNs generalsekretær en ny klima-alarm:

– Går ikke klimautslippene ned, er verden på vei mot 2,7 graders oppvarming, advarte Guterres.

Det var der Solberg-regjeringen hadde tenkt å legge en dobling av det norske bidraget til klimafinansiering på bordet.

SKUMRING FOR SOLBERGS REGJERING: Det er unaturlig for oss å gjøre klimaløftene så forpliktende når vi ikke vant valget, sier Erna Solberg til VG i New York.

– I arbeidet opp mot Cop 26 har vi fått forespørsel om å forsøke å by opp, fra vertsnasjonen Storbritannia, og fra andre land.

Men:

– Det er unaturlig for oss å gjøre det så forpliktende når vi ikke vant valget, legger hun til.

Ville doble

Solbergs utfordring går dermed rett inn i sonderingene med sikte på å danne en ny regjering, som Ap-leder Jonas Gahr Støre er i gang med sammen med Sp og SV:

– I regjeringen har vi klarert at vi skulle doble klimafinansieringen innenfor bistandsbudsjettet. Det var i 2020 på om lag seks milliarder kroner. Målet vårt er 12 milliarder i 2025, sier hun.

– Det var det vi hadde planlagt. Nå blir det opp til den nye regjeringen å følge opp, legger Solberg til.

Enige om klimafond

Hun presiserer at mye er på plass allerede, som er lagt på bordet og som er klarert med Stortinget fra tidligere:

Mekanismen fra Paris-avtalen er at landene hvert femte år skal se over sine forpliktelser, og så helst høyne ambisjonene, men aldri senke dem. I februar 2020 var Norge blant de aller første landene som meldte inn nye mål om utslippskutt.

I vår ble også løftet om et klimafond lansert, også det er klarert med Stortinget: 10 milliarder kroner over fem år skal inn i et nytt fond som skal investere i fornybar energi i utviklingsland, med mål om å bidra til reduserte klimagassutslipp i disse landene.

Støre-regjeringen til Glasgow

Selv om det er Erna Solberg og hennes regjering som nå representerer Norge denne uken på FNs generalforsamling, så er det sannsynligvis en ny regjering som sender sine folk til klimakonferansen i Glasgow, i starten av november.

– Men dette er ikke et norgesmesterskap, men et globalt alvor. Ett tonn utslipp i India er like skadelig som et tonn utslipp i Norge, sier Solberg.

– Kan vi få flere land til å hoppe over fossil-alderen og gå rett til fornybar-alderen, go gå rett på fornybar alderen, er mye gjort. Men får vi ikke til klimaendringene, vil mange andre typer bistand også bli utfordret. Det gjelder blant annet vilkår for å dyrke mat og tilgangen på vannressurser for de som rammes av ekstremvær, legger hun til.

