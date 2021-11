STENGT: Polske soldater vokter grensen inn til Polen.

Hviterussland fordømmes av både EU og USA

NAREWKA/OSLO (VG) – Uakseptabelt, fastslår EU-president Ursula von der Leyen.

Av Roy Kvatningen , Nilas Johnsen , Grzegorz Sokol og Milosz Wieckowski (foto)

Publisert: Nå nettopp

Flere tusen migranter befinner seg akkurat nå på grensen mellom Hviterussland og Polen. Polske myndigheter tar i bruk væpnede soldater, helikopter, tåregass og piggtrådgjerder for å holde migrantene ute.

EU mener at Hviterussland har iscenesatt migrantflommen for å hevne seg på EU-sanksjoner rettet mot regimets håndtering av opposisjonelle. Polen gir tilflukt til hviterussiske opponenter mot president Aleksandr Lukasjenko.

Migranter i Hviterussland har tidligere fortalt VG om reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via Hviterussland.

TYDELIG: EU-president Ursula von der Leyen fordømmer Hviterussland for migrantkrisen ved grensene inn til EU.

I en pressemelding sier EU-president Ursula von der Leyen at «Hviterusslands bruk av migranter som politisk verktøy er uakseptabel».

– Hviterussland må slutte å sette folks liv i fare, sier von der Leyen.

Migrantene på grensen er nå i en situasjon hvor de ikke kommer inn i Polen, samtidig som hviterussiske soldater nekter dem å snu.

Vil sende migrantene hjem

Ifølge AFP anklager hviterussiske myndigheter Polen for å «bevisst eskalere spenningen» mellom landene, fordi Polen har satt ut 10.000 soldater ved grensen uten å varsle Hviterussland først. Hviterusserne mener at dette er brudd på felles sikkerhetsavtaler, skriver NTB.

USA på EUs og Polens side og fordømmer Hviterussland.

– Vi ber regimet om å umiddelbart stanse sin organisering av ulovlige migranter over grensene inn til Europa, sier utenriksdepartementets talsmann Ned Price ifølge The Washington Post.

Von der Leyen oppfordrer EUs medlemsland til å godkjenne forlengelsen av sanksjonene mot Hviterussland, og forteller at EU vil se på hvordan man kan sanksjonere mot flyselskaper som bistår i det von der Leyen kaller menneskesmugling.

EUs visepresident Margaritis Schinas skal i løpet av få dager reise til migrantenes opprinnelsesland i for å forsøke å få disse landene til å hindre sine innbyggere i å «gå i fellen som hviterussiske myndigheter har laget», heter det i pressemeldingen.

– EU-kommisjonen vil sammen med FN og deres spesialistbyråer vurdere hvordan man kan unngå en humanitær katastrofe fra å skje, og for å sikre at migrantene trygt kan returneres til hjemlandene sine med støtte fra deres nasjonale myndigheter, sier von der Leyen.

Tysk bønn til EU

Samtidig ber Tyskland om at EU bistår i håndteringen av migrantene som allerede er på grensen. Migrantene ropte mandag «Tyskland» i kor mens de sto foran polske soldater,, ifølge journalist Tadeusz Giczan, antagelig for å fortelle at målet deres er å komme seg til Tyskland via Polen.

– Polen og Tyskland kan ikke håndtere dette alene, sier innenriksminister Horst Seehofer til Bild ifølge NTB.

Han støtter Polens beslutning om å stenge grensen inn til Polen, og dermed også grensen inn til EU.

– Vi må hjelpe den polske regjeringen med å sikre landets ytre grense. Dette burde faktisk være EU-kommisjonens oppgave. Jeg oppfordrer dem til å handle, sier Seehofer.

VANSKELIG: Reisen via Hviterussland har vært langt mer vanskelig og brutal enn de hadde forestilt seg, forteller Karam, Thaer og Biter.

VGs polske frilanser møtte tre syriske migranter i et skogholt nær landsbyen Narewka i slutten av forrige uke.

– Dette er ingen god vei å komme seg til Europa på. Men fordi vi er fra Syria, og ikke kan skaffe visum, så er det den eneste måten. Så selv om dette er veldig ille, finnes ingen bedre måte, sier de tre.

Thaer, Karam og Biter, som alle er i 20-årene, forteller at de er fra byen Homs i Syria.

– Livet i landet vårt er så ille. Årevis med krig, vi mangler elementære ting som rent vann og elektrisitet. Det er så ille, bror, altfor vanskelig, sier Thaer.