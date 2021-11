AVVIST: Det hjelper ikke å argumentere: Når Christine Wendt ikke har et elektronisk coronasertifikat, får hun ikke slippe inn på gatekjøkkenet i Amsterdam

Livet uten coronapass: Utestengt i Nederland

AMSTERDAM (VG) I Nederland er det nå krav om coronapass for å komme inn på offentlige steder. Norske Christine Wendt (50) er uvaksinert og utestengt.

Publisert: Nå nettopp

Mens enkelte norske byer nå varsler om at de vil innføre coronapass, er slike allerede i bruk over hele Nederland.

Uten det som nederlenderne bare kaller «QR-koden», blir du fort nektet adgang til offentlige steder.

Det elektroniske sertifikatet beviser at du enten er fullvaksinert, har gjennomgått coronasykdom, eller har en nylig utført negativ test.

De som av ulike grunner ikke har et slikt bevis, har fått en betraktelig mer komplisert hverdag.

UVAKSINERT: Christine Weldt (50) vil ikke ta coronavaksinene som nederlandske myndigheter oppfordrer folk til å ta.

Ingen burger

I sentrum av en hektisk handlegate i Amsterdam treffer VG Christine Wendt (50), som hører til de «QR-løse».

Hun er ikke vaksinert, og har ikke tenkt å bli det.

VG følger med når Wendt forsøker å komme inn på McDonalds i Amsterdam sentrum. Ved døren står en ung kvinne med munnbind og iPad og scanner mobiler.

– Jeg beklager, her er det kun de som har coronapass som får handle, sier den gatekjøkkenansatte, og Wendt må tre ut av køen.

QR-KRAV: Alle stedene VG sjekker i sentrum av Amsterdam, ber om dette når du skal handle.

Smittetopp

Forrige uke opplevde Nederland de høyeste smittetallene siden starten av pandemien. Tall fra lørdag viste et stigende gjennomsnitt i smittede for 44. dagen på rad, melder avisen De Telegraaf.

Sykehusene varsler at de nå må nedprioritere ikke-akutte pasienter, fordi det er så mange innlagte med corona at kapasiteten er sprengt.

Tall fra norske FHI viser at uvaksinerte har i underkant av 8 ganger så stor risiko for innleggelse på sykehus for covid-19 sammenliknet med fullvaksinerte.

FHI-rapporten fra første uken i november viser at selv om uvaksinerte nå utgjør et klart mindretall av befolkningen, sto de for 47 prosent av sykehusinnleggelsene i uke 44.

I Nederland ser Folkehelseinstituttet, RIVM, samme tendens.

Sjansen for at en vaksinert blir så syk at vedkommende blir innlagt på sykehus med corona er 17 ganger mindre enn for en uvaksinert. Det er dessuten 33 ganger mindre sjanse for at en vaksinert må inn på intensivavdelingen på sykehuset, ifølge RIVM.

Slik fungerer coronapasset i Nederland Ordningen med coronapass ble først innført i Nederland sent i september.

Kravet ble fjernet i oktober, men i takt med stadig stigende smittetall ble både munnbind på offentlige steder, og coronapass, gjeninnført i første uken av november. Vis mer

Muliggjør uteliv

Innføringen av coronapasset er noe nederlandske myndigheter har gjort for å kunne lempe på kravet om 1,5 meters avstand, slik at folk kan gå ut og nyte utelivet, men da på en sikrere måte.

Norskfødte Christine Wendt lar seg ikke overbevise til å få seg et bevis.

– Vi vet altfor lite om langtidseffekten av dosene. Å vaksinere seg er absolutt ikke et alternativ for meg, sier Christine Wendt til VG.

I Norge er helsemyndighetene tydelig på at coronavaksinen kan gi bivirkninger hos mange av de vaksinerte, men at de er stort sett milde og moderate – og går over etter noen dager.

De mener vaksinene som er i bruk i Norge i dag, er trygge – og at sjansen for bivirkninger på lang sikt er lave. Det er fordi de fleste bivirkninger inntreffer kort tid etter vaksinering.

Likevel overvåker både Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet coronavaksinasjonen, og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon.

Dette sier helsemyndighetene om bivirkninger av coronavaksinen Coronavaksinene kan gi bivirkninger hos mange av de vaksinerte, men de er stort sett milde/ moderate og går over etter noen dager.

Bivirkningene oppstår som regel i løpet av de første 1-2 dagene etter vaksinasjon.

Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber.

Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte. Det er god kunnskap om vanlige bivirkninger etter vaksinasjon, men sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

Blant de mer sjeldne bivirkningene som er rapportert er betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og betennelse i hjerteposen (perikarditt).

Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk av større og mer sammensatte grupper enn de som deltok i studiene før vaksinen ble godkjent. Når veldig mange vaksineres, kan noen ha sykdommer eller bruke andre legemidler enn det som var tilfelle med de som deltok i studiene. Dette kan ha betydning for hvilke bivirkninger som kan oppstå. Kilde: Folkehelseinstituttet og Helsenorge Vis mer

Handler på gård

Wendt driver med hester og bor på et rolig sted like i utkanten av Rotterdam. Også der er det nå en rekke steder hun ikke er velkommen.

– Jeg har fire hester på en rideskole. Jeg tilbringer timevis med dem, men får ikke komme inn i kantina der. Så jeg må ha med matpakke og drikke. Restauranter, teater, kino og svømmebasseng er stengt for meg, forteller hun.

Wendt har måttet finne alternative løsninger for å få tak i det hun trenger. Hun vet om et par lokale bensinstasjoner som ikke er så nøye på smittevernreglene, sier kvinnen til VG.

– Så handler jeg mat på utendørsmarkeder eller på bondegårder der man henter egg og grønnsaker og legger penger i en boks.

– De kan utestenge meg fra alt de vil, jeg kommer aldri til å ta vaksinen, sier Christine Wendt.

UTENDØRS: Arje Millygen (59) og Christine Wendt kan bevege seg fritt ute i Amsterdams handlegater, men blir nektet inngang på de fleste steder.

Ingen trening

Wendts venn gjennom 20 år, Arje Millygen (59), er heller ikke vaksinert.

– Det er magefølelsen som sier nei, oppsummerer han kort, jeg stoler ikke på at dette er bra for oss.

Millygen er glad i å trene, men det har han ikke fått lov til å gjøre på lenge.

– Jeg pleide å gå på treningssenteret hver eneste dag, men nå slipper jeg ikke inn der, sier 59-åringen til VG i Amsterdam.

Lockdown for uvaksinerte

Flere EU-land planlegger eller vurderer nå å lage systemer der de uvaksinerte holdes ute fra deler av samfunnet.

Østerrike er først ut. Mandag 15.november innføre østerrikerne en såkalt lockdown kun for uvaksinerte i den regionen som har mest smitte.

«To tredeler av befolkningen skal ikke måtte lide fordi andre nøler», sa kanseller Alexander Schallenberg ifølge BBC.

De uvaksinerte skal ikke få forlate huset med mindre det er for nødvendige ærend som å kjøpe mat eller gå på apotek. Også flere områder i Tyskland innfører nå kraftige restriksjoner i forsøket på å bremse spredningen.

Demonstrasjoner mot tiltak

Da statsminister Mark Rutte annonserte nye innskjerpinger i Nederland fredag, pågikk det protester utenfor regjeringsbygningen i Haag. Et hundretalls mennesker ble pågrepet for å tenne på fyrverkeri og kaste ting på politiet, melder nyhetsbyrået Reuters.

I Amsterdam mener Christine Wendt at nederlendere er mindre redde for konflikt enn nordmenn, og at anti-vaksinebevegelsen i Nederland har en tydeligere stemme i offentligheten, enn hva den har i Norge.

– Ytringsfriheten står veldig sterkt her, så det er langt flere nederlendere som protesterer. Folk her sier fra høyt og tydelig hvis de er uenige i noe, mener Wendt.

73,1 prosent av nederlenderne er nå fullvaksinerte. Til sammenligning er tallet nå 70 prosent i Norge.

– Kan bli stygt

Wendts venn Arje Millygen (59) har deltatt i flere av protestene mot myndighetenes smitteverntiltak.

– Hva med solidaritetsprinsippet – at når du tar vaksinen er det mindre sjanse for at du blir syk og dermed smitter andre?, spør VG.

– Hvis tror du at beskytter deg ved å ta vaksinen, kan du ta vaksinen selv. Jeg tar ikke en Paracet når du har vondt i hodet, kontrer Millygen kjapt.

Ifølge FHI har vaksinerte langt lavere risiko ikke bare for å bli smittet, men også å smitte videre.

NY RUNDE: Nye tiltak ble innført lørdag: I tre uker fremover må utesteder og restauranter stenge senest klokken 20.

Nederlands regjering vurderer nå å innføre ytterligere restriksjoner på tilgang til innendørs steder for de som ikke er vaksinerte.

Wendt og Millygen sier de forventer stadig sterkere virkemidler fra myndighetene for å få flest mulig til å vaksinere seg. Og de mener det er feil strategi.

– Jeg tror det er en farlig vei å gå. For jo mer de ekskluderer en betydelig gruppe mennesker, jo større frustrasjon skaper de. Da stoler ikke folk lenger på myndighetene, sier Wendt til VG.

Millygen fortsetter på resonnementet hennes.

– Historien har lært oss at slikt kan bli stygt.