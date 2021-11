SOLDATER BLANT MIGRANTENE: Her marsjerer hviterussiske soldater inne blant migrantene ved grensen mot Polen.

Hviterussland truer: − De væpnede styrkene er klare

HAJNOWKA/OSLO (VG) President Aleksandr Lukasjenko vil neppe gi etter, selv hvis et stort antall mennesker skulle fryse i hjel på grensen, advarer norsk ekspert. Hviterussland sier deres hærstyrker «står klare».

Hundrevis, trolig flere tusen, mennesker sitter fast på grensen mellom Hviterussland og Polen.

Mange av migrantene og flyktningene er barnefamilier. Men de fleste er unge menn, og sinnet blant de desperate menneskene har kommet til syne i forsøkene på å krysse den stengte grensen.

– Det kan bli et problem for Lukasjenko, siden et stort antall mennesker ikke får oppfylt ønsket om å komme videre inn i EU. Det er derfor de skyver dem over i «ingenmannsland» helt på grensen, sier en av Norges fremste kjennere av Hviterussland, tidligere styreleder i Rafto, Martin Paulsen.

FÅR TRESTOKKER: Migrantene har fått trestokker, både til å lage bål, men også til å angripe grensegjerdet.

Det er reisebyråer i Hviterussland som har «lokket» migrantene inn, og de fleste har betalt titusenvis av kroner. Nå iverksettes det flere begrensninger på flyginger ut av Hviterussland, som kan gjøre det vanskelig å få fløyet migrantene ut igjen.

I flere uker har Hviterussland brukt migranter som brikker i et spill for å legge press på EU, men Polen, Latvia og Litauen har satt hardt mot hardt og stengt grensene.

– Foreløpig er ikke antallet migranter større enn det Hviterussland kan håndtere. Vi må også huske at vi snakker om en leder som ikke bryr seg om enkeltmenneskers skjebne. Lukasjenko kan nok leve fint med at disse menneskene sitter i skogen og lider, sier Paulsen.

MIGRANTER: Hundrevis, trolig flere tusen, migranter er på flukt fra Midtøsten mot EU, etter å ha blitt lokket til Hviterussland.

Tror ikke på Ukraina-utvei

Det blir spekulert i om Hviterussland vil sende migrantene mot grensen til Ukraina, som er vanskeligere å kontrollere.

– Jeg synes det høres usannsynlig ut, ettersom dette er mennesker som tross alt vil inn i EU, påpeker Paulsen.

Så langt er minst åtte migranter bekreftet omkommet, frosset i hjel på grensen, men det antas at det reelle antallet er langt høyere.

– Det er EU som ikke kan leve med at et høyt antall mennesker dør, eller at den humanitære krisen kommer ut av kontroll. Forholdene i skogen er umenneskelige. Dette er hele Schengens yttergrense, og dermed hviler det også et ansvar på Norge, mener Paulsen.

DEN POLSKE SIDEN: Polske soldater og opprørspoliti ved grensen mot Hviterussland.

Den «hellige grensen»

Ingen av partene viser tegn til å trekke seg. Polen sier grensen vil bli forsvart «med alle midler», og har sendt ut 15.000 soldater. Den polske statsministeren beskylder nabolandet for terrorisme, og sier grensen er «hellig».

Hviterusslands forsvarsminister Viktor Khrenin sier på sin siden at landet «vil svare kraftig» på eventuelle angrep.

– De bevæpnede hviterussiske styrkene er klare. Vi vil advare hissigpropper mot å overvurdere egen kapasitet, sier han og peker på at Russland, som er alliert med Hviterussland, står klare til å hjelpe.

ØVELSE: Hviterussiske og russiske fallskjermhoppere på vei mot en øvelse ved grensen mot Polen.

Fredag mistet to russiske fallskjermjegere livet under en militærøvelse i Hviterussland, ved grensen til EU-landet Polen. Fallskjermene deres fungerte ikke på grunn av sterk vind, melder NTB.

I tillegg til fallskjermjegere er også russiske krigsfly og hviterussiske militærhelikoptre involvert i øvelsen. Den blir holdt på grunn av økt militær aktivitet fra Polen ved grensen, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Hjelper migranter

I Polen er det økende frykt for at krisen skal utvikle seg til en krig med nabolandet.

Mange polakker støtter regjeringens harde linje, mens andre gremmes over det som skjer ved grensen, og åpner sine hjem for migrantene.

I et skogholt nær grensen til Polen og Hviterussland holdt aktivister fredag formiddag en pressekonferanse.

– Vi har hjulpet 131 ulike grupper her siden november, fortalte Iwo Los, som er aktivist i grasrotorganisasjonen GrenseGruppen.

PRESSEKONFERANSE I SKOGEN: Aktivister informerte journalister om såkalte «pushbacks».

For han og de andre aktivistene er det frustrerende at de ikke får hjulpet flyktningene inne i sonen langs grensen hvor det er erklært unntakstilstand.

– Humanitære organisasjoner må få lov til å hjelpe flyktningene i dette området, sa han.

Selv om han og gruppen legger skylden på Hviterussland for at de har startet flyktningkrisen, mener han også at polske myndigheter må ta seg sammen.

– Polen må også la dem få beskyttelse her. Pushbacks til Hviterussland er ikke et demokrati verdig. Det er brudd på internasjonal lov.

