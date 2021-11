forrige



GRENSEN: Slik ser det ut på grensen mellom Hviterussland og Polen.

Er nabo til migrantkrisen: − Ingen føler seg trygge her

HAJNOWKA (VG) De har fått 15.000 soldater inn i området der de bor, og verdens øyne rettet mot seg. Lokalbefolkningen nær migrantkrisen i Polen føler seg utrygge og frykter det verste.

Av Morten Risberg

Publisert: Nå nettopp

Mandag morgen våknet polakkene til at det dukket opp bilder og videoer av hundrevis – kanskje tusenvis – av migranter og flyktninger i Hviterussland som var på vei mot grensen til Polen. De befant seg da ved grenseovergangen mellom Bruzgi og Kuznica.

Mengden av mennesker forsøkte etter hvert å bryte seg gjennom grensegjerdet, hvorpå polske soldater svarte med å bruke det som antas å være tåregass.

I flere uker har Hviterussland brukt migranter som brikker i et spill for å legge press på EU ved hjelp av reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Den polske statsministeren beskylder nabolandet for statlig terrorisme, og sier de er klare til å forsvare både seg selv og EU. Hviterussland, med Russland i ryggen, kritiserer nabolandets kraftige mobilisering.

AVVIST: Vaktene ved kontrollpunktet gir klar beskjed: «Journalist?, du må snu».

At stemningen er spent føler man godt når man reiser rundt i området nær den såkalte «sikkerhetssonen», der journalister og hjelpearbeidere nektes adgang.

Når VGs frilanser på jobb i Polen kjører mot grensen, blir vi møtt av en veikontrollpost hvor både politi, grensevakter og militære er utstasjonert.

– Journalist? Turn around here. Go back, sier politibetjenten som sjekker pressekort og pass.

På kontrollposten står det flere biler som blir gjennomsøkt før de kan dra videre. Det er mange smuglere i området, og tidligere på dagen kom det meldinger om at 8 migranter og flyktninger hadde forsøkt å komme seg ut av sikkerhetssonen i en ambulanse.

VG har det siste døgnet vært til stede ved flere av ferdselsårene som leder inn mot grensen og sikkerhetssonen, og vi har kunnet observere en tydelig økning i trafikk av militære kjøretøy.

Nærmere grensen har vi gjentatte ganger blitt forbikjørt av lange kolonner med pansrede kjøretøy av typen Humvee.

ENGSTELIG: Nær «sikkerhetssonen» ved grensen mot Hviterussland treffer VG Gosia, som bor inne i sonen, og forteller om et stort antall soldater.

Bor i den stengte sonen

Rett utenfor sikkerhetssonen møter vi Gosia, som bor i Białowieża sammen med ektemannen og sin tenåringsdatter. Landsbyen ligger lengst øst i Polen, innenfor sikkerhetssonen ved grensen til Hviterussland.

Hun er derfor av de få som har rett til å oppholde seg i området. Gosia forteller at familien har sett en klar økning med aktivitet fra både militære og politi siden mandag.

– Vi er ikke vant med å se så mange soldater. Nå er det flere soldater enn innbyggere. Selv på butikken blir jeg møtt av en mann som går med et digert gevær.

Hun har også observert noe hun tror er en stridsvogn, og opplever at det den siste tiden har vært mye mer folk og leven ved grensen, som ligger cirka én kilometer fra huset hennes.

Etter intervjuet med VG, kjører Gosia inn igjen i skogene nær grensen. Hjem til en gryende konfliktsone med en usikker morgendag.

MILITÆRET PÅ VEI: Det er mye militære kjøretøy på vei mot grensen.

Informasjonskrig

Den hviterussiske utenriksministeren hevdet tirsdag ettermiddag at Polen mobiliserer tyngre, militært utstyr til grensen, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.

Da VG spurte det polske forsvarsdepartementet om å kommentere denne uttalelsen, samt de siste hendelsene ved grensen, fikk vi dette svaret på e-post fra kommunikasjonsansvarlig i departementet:

«Aleksander Lukasjenkos regime og dets underordnede kontrollerer ulovlige aktiviteter på grensen mellom Polen og Hviterussland. De utøver propaganda og desinformasjons-kampanjer som skal svekke tilliten til polske styrker, tjenester og stat, og skape kaos i mediene».

Departementet skrev videre at Polen forsvarer ikke kun sitt eget territorium mot den neste bølgen med illegal innvandring.

«Vi forsvarer også hele den europeiske unionen. Tatt i betraktning at vi bare er et transittland for migranter».

REDDE FOR FREMTIDEN: Agnieszka og moren i grensebyen Sokolka.

Frykt ved grensen

– Folk her er redde, sier Agnieszka i grensebyen Sokolka til VG onsdag formiddag. Sokolka er byen som ligger nærmest grenseovergangen ved Kuznica, hvor den største mengden migranter og flyktninger er samlet på hviterussisk side. Beboerne har de siste dagene blitt vitne til en stadig økning med trafikk av militære og politi.

Vi møter henne og moren i hovedgaten i byen. Mens vi prater fortsetter mørkegrønne lastebiler å dure forbi, både til og fra grensen. De ønsker ikke å få ansiktene avbildet, i frykt for negative reaksjoner fra andre i lokalsamfunnet.

– Vi bor ved hovedveien, og døgnet rundt hører vi biler og lastebiler – også med sirener.

Agnieszka tror personlig at det også er sjanse for at det bryter ut krig. Likevel har de ingen planer om å forlate byen – enda.

– Hvis ting fortsetter å utvikle seg, så er det en sjanse for at folk ønsker å dra.

PÅGREPET: Migranter tatt av den polske grensevakten.

Brått skifte

Situasjonens realitet har også bredt seg lenger inn i landet.

– Alle tenker det, men ingen vil si det høyt. Likevel ser du det på ansiktene til folk – de lurer på om det blir krig, sier Paulina til VG, da vi møter henne i Bialystok, en by øst i Polen.

Grensen, og situasjonen som utspiller seg der, er en 40-minutters kjøretur fra byen vi er i, men alvoret har likevel spredd seg til innbyggerne, mener hun.

– Det er det eneste vi ser og hører nå. Hvis du går til bussen, hører du folk snakker om det. Facebooken min er full av innlegg som handler om det. Alle lurer på hva som skal skje fremover. Vil det bryte ut krig? Fortsetter hverdagen som vanlig? Vil vi få masse migranter i gatene?

Paulina mener det skjedde et brått skifte i folks mentalitet etter de siste par døgnenes hendelser.

– Forrige uke var vi litt bekymret for den humanitære situasjonen for de som er i skogen. Så ble det plutselig en militær krise.

I POLEN: Frilansjournalist Morten Risberg

