Kuppet russisk TV-sending med antikrig-budskap

I noen sekunder holdt en kvinnelig ansatt ved regimevennlige Kanal 1 opp en plakat med protest mot krigen i Ukraina. Kvinnen er nå fengslet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En kvinne som protesterte på krigen i Ukraina stjal all oppmerksomheten under en direktesendt nyhetssending på russisk TV.

I store bokstaver kunne man lese budskapet på engelsk: «No war».

Opptrinnet skjedde under en sending på den russiske TV-stasjonen Kanal 1.

Videre på plakaten kunne man lese på russisk: «Stopp krigen. Ikke tro på propaganda. De lyver til deg. Russere mot krigen», ifølge Sky News.

Kanal 1 sier at de skal gjøre en intern gjennomgang av hendelsen, ifølge nyhetsbyrået TASS.

Ifølge Kyiv Independent og TASS skal kvinnen være ansatt i kanalen.

Etter hendelsen ble kvinnen pågrepet og varetektsfengslet, ifølge Tass.

– En forbrytelse

I en forhåndsinnspilt video, delt på Twitter etter hendelsen, kom hun med skarp kritikk av krigen i Ukraina.

– Det som skjer i Ukraina er en forbrytelse. Og Russland er aggressoren her. Ansvaret for aggresjonen hviler på samvittigheten til én enkelt mann: Vladimir Putin, sier hun ifølge Meduza som har oversatt videoen.

Hun la til:

– Faren min er ukrainsk. Moren min er russisk. Og de har aldri vært fiender.

Hun beklager at hun i mange år har jobbet for Kanal 1 og spredd propaganda for Kreml, noe hun er dypt skamfull over.

Skamfull for at hun har tillatt løgner å strømme fra Tv-skjermen, for at hun har bidratt til «zombiefiseringen av det russiske folk, som hun sier.

– Vi russere er tenkende og intelligente mennesker. Det er i vår makt alene å stanse all denne galskapen. Gå og protestér. Ikke vær redd for noe. De kan ikke sperre oss all inne, avslutter hun.