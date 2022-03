ENDRER BILDET: Russlands invasjon av Ukraina har endret etterretningstrusselen mot Norge, mener PST. Dette bygget ble bombet i natt som ledd i russiske styrkers forsøk på å ta hovedstaden Kyiv.

Slik mener PST at etterretningstrusselen fra Russland har økt

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener etterretningstrusselen mot Norge er høyere nå enn før i krigen i Ukraina - og peker på norsk olje og gass og Norges posisjon i sikkerhetsrådet.

– Alle personer og virksomheter med informasjon eller innflytelse av verdi for Russland må regne med å være mer utsatt enn før for russiske etterretningsaktiviteter, skriver PST i en ny vurdering.

De lister opp noen eksempler på områder der de ser en forhøyet trussel nå - og grunner til at Norge kan være et mål for Russland:

– Sanksjonspolitikk er et av områdene hvor Russland vil ha mye å vinne på å samle informasjon på ulovlig vis. Det gjelder informasjon om norske holdninger og beslutningsprosesser, i tillegg til internasjonalt samarbeid som Norge er en del av, skriver PST.

Norge kjørte en stor kampanje for å kapre en av de attraktive plassene i FNs sikkerhetsråd. PST mener at Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd er «en av flere faktorer» som gjør at norske myndigheter kan være en kilde til «verdifull etterretningsinformasjon» for Russland - om mer enn bare norske forhold.

– Olje og gass har sikkerhetspolitisk verdi for Russland, i tillegg til den rent økonomiske. Som en viktig konkurrent til Russland som olje- og gassleverandør, kan Norge både styrke Europa og svekke Russland gjennom kjøp og salg av olje og gass. Det øker etterretningstrusselen, mener PST.

Så er det også Norges rolle som nabo og Nato-medlem. PST mener «vi må anta at de hadde mye informasjon om Norges forsvar og beredskap allerede før krigen brøt ut» og at russiske etterretningstjenester har jobbet jevnt og systematisk i Norge i lang tid.

– De har dermed et godt grunnlag for å oppdage og vurdere endringer i våre nasjonale og allierte kapasiteter i Russlands nærområder, mener PST.

– Nato-øvelser og annen alliert tilstedeværelse i Norge er viktigere for Russland når konfliktnivået er høyere, påpeker de.

PST mener at både «nettverksoperasjoner og andre etterretningsmetoder kan bli vanligere og mer omfattende i Norge når Russland har mer å vinne og mindre å tape på å bruke dem».

– Våpeneksport fra Norge til Ukraina er et direkte militært bidrag til Russlands motstander i krigen. Slike bidrag er av åpenbar interesse for russiske etterretningstjenester, skriver PST også.