Huitfeldt: Fare for humanitær katastrofe i Europa

Russlands angrep på Ukraina har skapt en reell fare for en humanitær katastrofe i Europa. Det er den dystre spådommen fra utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Stortinget tirsdag formiddag.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Russlands krigføring i Ukraina gjør at vi aner konturene av noe mye større, sa Huitfeldt i en redegjørelse om utenrikspolitikken.

Hun sa at den nye sikkerhetspolitiske virkeligheten vil påvirke markeder, at det kan utløse matmangel og dermed fare for «en humanitær krise i Europa som vi ikke har sett å mange tiår».

Huitfeldt sa at alvoret forsterkes ved at vi står midt oppe i en klimakrise som det haster mer enn noen gang å løse.

Artikkelen oppdateres