Nye satellittbilder viser ødeleggelsene i Mariupol

Mariupol har i flere uker vært under konstant for bombing og harde gatekamper. Nye satellittbilder viser ødeleggelsene.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Havnebyen Mariupol er nærmest blitt en spøkelsesby etter ukevis med bombing og gatekamper har lagt store deler av byen i ruiner.

Bystyret i Mariupol sa tirsdag at byen blir banket til «aske av dødt landskap» etter to nye store bomber traff byen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa samme dag at det ikke er noe igjen av byen.

Onsdag deler satellittselskapet Maxar bilder av den utbombede byen.

Bildene viser røyk stige opp fra branner i flere boligområder og boligblokker.

Kampen om Mariupol har gått hardt utover sivilbefolkningen. De som er blitt igjen i byen tør knapt bevege seg ut av tilfluktsrommene, mens de døde ligger igjen i gatene.

Ukrainske myndigheter har estimert at flere tusen personer har dødd i Mariupol, men det er ingen offisielle tall på døde og skadede sivile i Mariupol. Russland nekter for at de angriper sivile mål.

Vanskelig å evakuere

Den humanitære situasjonen i Mariupol har lenge blitt beskrevet som katastrofal.

Det er allerede mangel på mat og vann og myndighetene frykter hungersnød. Personer med underliggende sykdommer dør som følge av mangel på helsehjelp og stresset fra krigens påkjenninger.

Sjefredaktør i Zaborona Media, Katerina Sergatskowa, skriver på Twitter at det nesten er umulig å evakuere fra Mariupol.

Hun er ikke selv i den beleirede byen, men siterer kilder som befinner seg der.

– Innbyggere som er igjen, forsøker å ikke forlate tilfluktsrommene sine fordi russerne skyter mot alle mål som beveger seg, skriver hun.

Ifølge Sergatskowa er det nærmest umulig å evakuere fra Mariupol nå:

– Folk trenger biler, men de fleste er blitt ødelagt eller stjålet. Det finnes heller ikke drivstoff. Noen forsøker å komme seg ut til fots. Turen kan ta flere timer, under konstant beskytning.

Journalist i Kyiv Independent, Anastasiia Lapatina, skriver på Twitter at hun har snakket med en kvinne som flyktet fra Mariupol med barna. Kvinnen skrev barnas blodtype på kroppene deres.

Nekter å overgi byen

Russland krevde at Ukraina skulle overgi Mariupol innen klokken 04.00 natt til mandag denne uken.

I et offisielt brev stilte Russlands forsvarsdepartement et ultimatum om at de ukrainske soldatene legger ned våpnene og forlate Mariupol, før de kunne tilby evakuering av sivile.

Men det skjedde ikke.

Ukrainas visestatsminister Irina Veresjtsjuk krevde i stedet humanitære korridorer

– Det er ikke snakk om noen overgivelse eller våpennedlegging. Vi har allerede informert den russiske siden om dette, sa hun.

Mandag kalte EUs utenrikssjef Josep Borrell Russlands angrep på Mariupol er en «enorm krigsforbrytelse».