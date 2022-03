Militærekspert: − Krigen nærmer seg et vendepunkt

Russland ser at kostnadene som følger invasjonen av Ukraina er større enn gevinsten – og må snart nå sine mål for ikke å tape ansikt i eget land.

Publisert: Nå nettopp

Det sier oberstløytnant og professor Tormod Heier ved stabsskolen på Forsvarets høgskole til VG.

– Krigen kan derfor nærme seg et vendepunkt. Putin ser ut til å ha malt seg opp i et hjørne, og det viktigste i tiden som kommer vil være å få skapt et narrativ om at Russland har vunnet, sier Heier.

Oberstløytnanten påpeker at krigen ikke nødvendigvis nærmer seg slutten. Tvert imot.

– Krigen kan pågå så lenge det finnes ressurser på begge sider og vilje til å ofre det som trengs. Da kan det gå lang tid siden vi snakker om Europas to største land med kontinentets to største forsvar, sier Heier.

– Jeg tror mye av utfallet bestemmes av hvor trygg eller utrygg Putin føler seg på hjemmebane. Jo lengre tid som går, desto verre blir det å forklare kostnadene – ikke minst overfor den yngre generasjonen russere som også henter informasjon via internett og sosiale medier.

Les også Ukraina: Hevder fem russiske generaler er drept Den russiske invasjonen av Ukraina stagnerer. Russiske generaler har derfor måttet lede i fronten, noe som gjør dem mer…

Oberstløytnantene trekker frem fredagens jubileumsmarkeringen av anneksjonen av Krim-halvøya i 2014 som et eksempel, der flere russiske OL-utøvere viste seg frem på scenen før Putins tale.

– Dette kan tyde på at Putin-regimet er presset og må søke oppslutning i folket – for eksempel ved å sette merkelapper som femtekolonister og kakerlakker på

meningsmotstanderne. Det russerne frykter aller mest er et europeisk Afghanistan, en hengemyr der det blir umulig å vinne militært, sier Heier.

Han mener den mulige forvitringen av maktgrunnlaget til Putin vil være med på å bestemme krigens lengde.

– På den andre siden må Ukrainas president også bestemme seg for hvor mye han er villig til å legge landet i grus før det inngås kompromisser.

– Trukket inn i en krig de er dårlige på

I den siste etterretningsrapporten fra Storbritannia kommer det frem Russlands mislykkede forsøk på et raskt og storstilt kupp av hovedstaden Kyiv, har tvunget russiske styrker til å endre strategi.

Britene omtaler den nye strategien som utmattelseskrigføring, noe russerne også tok i bruk da de angrep Groznyj i Tsjetsjenia og Aleppo i Syria.

– Dette var noe russerne ble kastet inn i da det gikk opp for dem at det ikke ble en rask seier og hurtig regimeendring av Kyiv. Dette var en gavepakke for Ukraina, for da kunne de møte den russiske overmakten langs forutsigbare veiakser – og med forsvarsplaner som var godt planlagt på forhånd, sier Heier.

Oberstløytnanten mener Ukraina bevisst har sluppet russerne dypt inn i eget land, slik at de russiske styrkene har måttet stange mot helt uinntagelige storbyer.

Les også Ukraina før og etter invasjonen De nye bildene viser hvordan landet ser ut etter den russiske invasjonen.

Ifølge oberstløytnanten har russiske styrker mislyktes i forsøket på å lokke ukrainerne ut i åpent terreng. Der kunne russerne ha utnyttet sine styrker overfor ukrainerne: stor mobilitet, mye ildkraft og gjennombrudd med panserkjøretøyer.

– Da kunne russerne ha stykket opp de ukrainske styrkene bit for bit. Isteden har de beskyttet egne sårbarheter, unngått avgjørende slag og påført russerne tap der de er svakest. Det betyr nålestikk med panservernraketter, utført av små autonome enheter som angriper russiske tankbiler og lastebiler, sier Heier.

– Russland er rett og slett trukket inn i en krig de er dårlige på. De klarer ikke å bryte ned den velorganiserte motstanden.

EKSPERT: Oberstløytnant og professor Tormod Heier ved stabsskolen på Forsvarets høgskole.

To tendenser

Ukrainske myndigheter har så langt vist at deres eksistensielle totalforsvar, der sivile og militære ressurser smelter sammen, har ført til store sivile tap.

– Men siden nasjonens eksistens står på spill, er dette en legitim strategi. Ukraina påfører Russland høyest mulig kostnader, fordi det antas å påvirke Kremls forhandlingsvilje. På motsatt side må russerne gjøre det samme: Påføre Zelenskyj-regimet så store menneskelige og materielle tap som mulig for å påtvinge Moskvas vilje, sier Heier.

Les også Myndighetene i Mariupol: Flere tusen innbyggere blir tvangsflyttet til Russland Innbyggere i Mariupol skal ha blitt fratatt sine ukrainske pass og tvunget over grensen til Russland.

Oberstløytnanten ser konturene av to tendenser i krigen:

1. Russernes angrep gjøres ikke lenger av bataljoner, men av mindre avdelinger. Nå er gradvis på kompaninivå. Det kan bety at kampkraften avtar og at russerne ikke klarer å samordne store angrep inntil de får områdd seg.

– Utmattelsen har truffet russiske styrkene, og den kommer stadig til uttrykk høyere opp i kommandokjedene, sier han.

2. Ukrainerne er offensive. De sender ut små taktiske grupper som beveger seg langs russiske fremrykkingsakser. Disse gruppene er blant annet utstyrt med panservernraketter.

I tillegg samler de inn verdifull etterretning om forestående russiske operasjoner, noe som gjør ukrainerne proaktive fremfor reaktive på slagmarken.

– For ukrainerne er dette gull verdt, siden det har direkte overføringsverdi til de parallelle samtalene som skjer mellom ukrainske og russiske myndigheter. For hver dag som går, så går krigen i favør Ukraina. De står sterkt på eget

territorium, sier Heier.

– Det er mye verre å være den angripende part inne på fiendtlig territorium.