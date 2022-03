Ordfører: Minst åtte drept i bombeangrep mot kjøpesenter i Kyiv

Søndag kveld ble et kjøpesenter sentralt i Ukrainas hovedstad Kyiv bombet av russiske styrker. Ferske bilder viser de store ødeleggelsene. Det meldes også om beskytning og luftvernsirener i hovedstaden mandag formiddag.

Av Sindre Camilo Lode

Minst åtte mennesker ble drept i angrepet mot boliger og kjøpesenteret Retroville i Podil-distriktet søndag kveld, ifølge ordfører Vitalij Klitsjko i Ukrainas hovedstad Kyiv.

Det skriver han på sin Telegram-kanal mandag formiddag.

– Fienden fortsetter å angripe hovedstaden, skriver han og legger til at redningsarbeidere jobbet gjennom natten for å slukke brannen som oppsto som følge av bombingen.

Han skriver også at de innfører portforbud i byen fra klokken 20.00 mandag til 07.00 onsdag.

Ordføreren sier også at områdene til to skoler og to barnehager fikk skader under angrepet.

Den britiske avisen The Guardian siterte tidligere en AFP-journalist som sa at minst seks personer ble drept i bombingen.

Kjøpesenteret skal ha vært ti etasjer høyt, og det ble truffet av en kraftig eksplosjon som pulveriserte kjøretøy på parkeringsplassen. Et stort krater kan ses ved åstedet.

OFRE: Bildet viser det som skal være personer drept i et russisk bombeangrep mot kjøpesenteret Retroville i Kyiv søndag kveld.

Bolig- og næringsområdet i Podil som er rammet, ligger like nord for sentrum av den ukrainske hovedstaden, og er et av byens eldste nabolag.

Ordfører Klitsjko opplyste sent søndag kveld at det har vært flere eksplosjoner i denne bydelen.

– Ut ifra den informasjonen vi har for øyeblikket, er flere hjem og et kjøpesenter truffet. Redningsfolk, helsepersonell og politi er på vei, sa Klitsjko på Telegram søndag kveld ifølge Reuters.

Mandag formiddag oppfordrer Klitsjko hovedstadens innbyggere om holde vinduene stengt på grunn av røyk fra branner og russiske luftangrep. Han ber dem også om å ha på seg munnbind når de går ut for å beskytte seg selv fra røyken.

Kartet under viser blant TV-tårnet i Kyiv. Podil-distriktet strekker seg nordvestover fra Dnepr-elven og ligger nord for dette TV-tårnet.

Flere reportere på Twitter, deriblant BBCs James Waterhouse og Bilds Paul Ronzheimer melder mandag morgen om både skyting som høres fra sentralt i Kyiv.

Waterhouse skriver at lyden fra skytingen blandes med lyden fra luftvernsirenene.

Slik høres lyden ut på en video Ronzheimer har lagt ut på Twitter: