OFRE: Bildet viser det som skal være personer drept i et russisk bombeangrep mot kjøpesenteret Retroville i Kyiv søndag kveld.

AFP: Minst seks drept i bombeangrep mot kjøpesenter i Kyiv

Søndag kveld ble et kjøpesenter sentralt i Ukrainas hovedstad Kyiv bombet av russiske styrker. Mandag morgen viser ferske bilder de store ødeleggelsene.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Nødetatene i Ukrainas hovedstad Kyiv har oppgitt at minst fire mennesker ble drept i angrepet mot boliger og kjøpesenteret Retroville i Podil-distriktet søndag kveld.

Men mandag kommer det rapporter om at dødstallene kan være høyere.

Den britiske avisen The Guardian siterer en AFP-journalist som sier at minst seks personer ble drept i bombingen.

Kjøpesenteret skal ha vært ti etasjer høyt, og det ble truffet av en kraftig eksplosjon som pulveriserte kjøretøy på parkeringsplassen. Et stort krater kan ses ved åstedet.

Se flere bilder fra angrepet i galleriet under:

Foto: STATE EMERGENCY SERVICE / Reuters

Bolig- og næringsområdet i Podil som er rammet, ligger like nord for sentrum av den ukrainske hovedstaden, og er et av byens eldste nabolag.

Ordfører i Kyiv, Vitalij Klitsjko, opplyste sent søndag kveld at det har vært flere eksplosjoner i denne bydelen.

– Ut ifra den informasjonen vi har for øyeblikket, er flere hjem og et kjøpesenter truffet. Redningsfolk, helsepersonell og politi er på vei, sa Klitsjko på Telegram søndag kveld ifølge Reuters.

Kartet under viser blant TV-tårnet i Kyiv. Podil-distriktet strekker seg nordvestover fra Dnepr-elven og ligger nord for dette TV-tårnet.