ØDELAGT: Et satellittbilde fra Moschun nordvest for Kyiv viser ødelagte hjem som følge av artilleriild 17. mars.

Meldinger om motoffensiv flere steder: – De har forsvart seg veldig smart

En ukrainsk motoffensiv nord og vest for Kyiv kan avskjære russiske styrker fra forsyninger og hindrer dem i å omringe den ukrainske hovedstaden.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ukrainske styrker skal ha gjenerobret Makariv rundt 65 kilometer vest for Kyiv, ifølge CNN.

Oberstløytnant Palle Ydstebø, seksjonsleder ved Krigsskolen, sier det er kommet noen meldinger om at Makariv og Moschun skal være tatt av ukrainske styrker og at det er mulighet for å avskjære og nedkjempe deler av de russiske styrkene vest for Kyiv.

Angrepet mot Makariv ser ut til å ha gått inn fra vest, mens det mot Moschun kommer fra sør og øst.

– Angrepene kan ha kommet som forsøk fra ukrainsk side på å ta initiativet etter at russernes fremrykning kulminerte. Videre fremgang vil vise om det bare er lokale motstøt eller et større motangrep for å ødelegge deler av den russiske styrken og lette trykket på Kyiv, sier Ydstebø.

Heftige kamper nordvest for Kyiv

Den siste tiden har den russiske fremdriften tilsynelatende stoppet helt opp, men tirsdag hevdet Russland at de hadde erobret mer ukrainsk territorium. Påstandene har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Ukrainske angrep har i hovedsak gått inn for å ødelegge materiell og påføre tap, fremfor å ta og holde terreng, sier Ydstebø.

Nord for Kyiv er det ubekreftede meldinger om at ukrainske styrker forsøker å omringe russiske styrker i områdene Bucha, Irpin og Hostomel.

Mandag kveld og tirsdag var det heftige kamper nordvest i Kyiv, men tirsdag kveld er det rolig, ifølge The Kyiv Independent-journalistene Oleksij Sorokin og Illia Ponomarenko.

Pentagon: Indikasjoner på ukrainsk offensiv

Det amerikanske forsvarsdepartementet sier det indikasjoner på at ukrainske styrker er på offensiven, men viser til at det i hovedsak skjer sør i landet. De kan ikke bekrefte om en forstad til Kyiv er blitt gjenerobret, ifølge Reuters. Trolig er det snakk om Makariv.

– De har forsvart seg veldig smart, veldig smidig, veldig kreativt på steder som de tror er de riktige stedene å forsvare. Og vi ser at de nå, spesielt på steder i sør nær Kherson, har forsøkt å gjenvinne territorier, sier talsperson John Kirby.