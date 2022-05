ANGREP: Helsepersonell på stedet etter et angrep i byen Elad, øst for storbyen Tel Aviv i Israel.

Tre drept etter i angrep i Israel

Tre personer er drept i det som mistenkes å være et terrorangrep sentralt i Israel.

Av Sindre Camilo Lode

Det melder den israelske avisen Haaretz torsdag ettermiddag.

Angrepet skjedde i byen Elad, like øst for Tel Aviv og totalt skal syv personer ha blitt skadet.

Tre av disse er nå altså bekreftet døde, mens de to andre har status som alvorlig skadet, mens de siste to er moderat og lettere skadet, ifølge den israelsk ambulansetjenesten Magen David Adom (MDA).

Haaretz skriver at politiet fikk meldinger om et økseangrep og skyting i byen, og ifølge politiet skal det ha vært to gjerningsmenn.

MDA skriver på Twitter ved 20.15-tiden at det er mye helsepersonell på stedet som behandler de sårede.

Styresmaktene i byen ber innbyggerne om ikke å forlate hjemmene sine, ifølge Haaretz.

Torsdag er Israels uavhengighetsdag. Ifølge NTB bor det mange ultraortodokse jøder i Elad. Situasjonen har vært svært spent i området de siste ukene, med en rekke sammenstøt og flere drepte og sårede på både israelsk og palestinsk side.

Den siste tiden har det vært en rekke terrorangrep mot sivile i Israel. Og spenningen mellom Israel og palestinere som lever i landet eller på okkuperte Vestbredden, har tiltatt. Spesielt under den jødiske påsken og den islamske fastemåneden Ramadan, som nå begge er avsluttet.

I sentrum av den siste tids spenning står fjellpartiet Haram al-Sharif (kjent som Tempelhøyden for jødene) i okkuperte Øst-Jerusalem, der israelske nasjonalister senest torsdag har blitt eskortert inn av israelske sikkerhetsstyrker. På området ligger den kjente al-Aqsa moskeen, og området grenser til Klagemuren.

En uformell avtale sier at jøder får besøke moskeens område, men ikke be der. De siste årene har antall jøder som besøker området økt betraktelig. De blir ofte eskortert av politistyrker.

