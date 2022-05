I NORGE: Svetlana Tikhanovskaja foran Stortinget torsdag – sammen med ukrainske og hviterussiske demonstranter.

Hviterusslands opposisjonsleder til VG: − 80 sabotasjeaksjoner mot de russiske styrkene

Opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja (39) sier til VG at hviterussere klarte å stikke kjepper i hjulene for de russiske styrkene som angrep Ukraina fra hviterussisk territorium. Hun hevder at det har vært opptil 80 sabotasjeaksjoner.

– Det er en seier at hviterussiske soldater ikke har deltatt i krigen. For det andre kunne ikke russiske styrker føle seg sikre i Hviterussland, fordi folk tok bilder og videoer av bevegelsene deres – og sendte til ukrainsk side. Det er derfor russiske tropper aldri kom til Kyiv og nå er flyttet østover, sier Tikhanovskaja.

– Hviterussere har stått bak opptil 80 sabotasjeaksjoner på jernbanen – mot de russiske styrkene, sier hun da vi begynner å snakke om rapportene om at hackere og ansatte på jernbanen har slått ut signalsystemer og laget branner i elektriske anlegg på hviterussisk territorium.

Opposisjonslederen har tidligere oppfordret til sabotasje mot for eksempel leveranser av russisk krigsutstyr.

Hun smiler når vi omtaler diktatoren Aleksandr Lukasjenko som hviterussere flest snakker om ham: «Batka». Tsikhanovskaja er klar på at Lukasjenko nå skjønner at Russland ikke kan vinne krigen – og at han derfor prøver å balansere mellom Kreml og Vesten.

VG-INTERVJU: Svetlana Tikhanovskaja sier til VG at det hviterussiske folk får et vindu til å velte Lukasjenko-regimet «når» Ukraina vinner krigen.

I et langt intervju med nyhetsbyrået AP torsdag bruker Lukasjenko ordet «krig» om det som skjer i Ukraina, og sier at han ikke ventet at operasjonen skulle dra så langt ut i tid. Han ber også om at det må bli fred.

– Lukasjenko trodde han var på vinnerlaget da han støttet Putin. Nå skjønner han at han tok feil og vil ikke ta ansvar for det han har gjort. Han ga russerne muligheten til å bruke landet vårt som oppmarsjområde for invasjonen – for å redde seg selv, sier Tikhanovskaja.

Kvinnen som hevder at hun vant presidentvalget i 2020 mot Lukasjenko, skal fredag møte blant annet statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeld, etter at hun torsdag var i Kristiansand. Det er et voldsomt sikkerhetsoppbud rundt henne.

Ifølge valgkommisjonen fikk Lukasjenko 80 prosent av stemmene. Ifølge Tikhanovskaja var det hun som fikk 80 prosent oppslutning

Jernhånd

Det var voldsomme demonstrasjoner mot Lukasjenko, men han slo ned på protestene med jernhånd.

– Lukasjenko kunne bli sittende takket være Putin og undertrykkelse, sier hun.

– Han er Putins vasall. Lukasjenko og Putin har et veldig nært forhold, men jeg vil kalle det situasjonsbetinget. Nå ser Lukasjenko hvordan krigen går og prøver å få et bedre forhold til vestlige land. Han prøver å late som om han ikke visste hva som skjedde.

– Han er opptatt av å redde sitt eget skinn?

– Ja! Han bryr seg bare om seg selv. Han kunne oppfylt våre krav om å løslate politiske fanger og stoppe undertrykkelsen, men han velger å tenke på seg selv. Men han må straffes, både for sin deltagelse i krigen og det han har gjort i Hviterussland.

«PRESIDENT»: Svetlana Tikhanovskaja sier til VG at hun føler seg som Hviterusslands president og føler stor støtte når hun reiser rundt i Europa. Fredag møter hun Jonas Gahr Støre.

– Hvorfor har ikke hviterussiske tropper deltatt i krigen?

– Soldatene skjønte ikke hvorfor de skulle krige mot våre brødre og søstre i Ukraina. Mødrene deres ringte til offiserene og klaget. Det påstås at det ble gitt en ordre om å være med i krigen, men at våre offiserer nektet å utføre ordren.

I snart to år har Tikhanovskaja reist rundt og samlet støtte i Vesten. Torsdag meldte norsk UD at sanksjonene mot Hviterussland er utvidet til også å gjelde veitransport.

Trusler

– Vår strategi har vært å slite ut regimet. Vi undervurderte deres grusomhet. Vi var sikre på at regimet ville gi seg da de så folkets vilje, men Lukasjenko klarte å undertrykke det. Men i løpet av tiden siden har vi klart å bygge opp press både innenfra og utenfra. Vi har utviklet et fantastisk forhold til europeiske land. Lukasjenko sa tidligere at «vesten vil ikke ha dere», men vi ser nå at vi er velkomne blant de demokratiske landene.

– Det var 27 år med propaganda om at Lukasjenko var den eneste som kunne styre Hviterussland.

– Føler du deg som de facto president i Hviterussland?

– Jeg vet at folk stemte på meg, og jeg vet at jeg er med det hviterussiske folk. Jeg er her så lenge de ønsker det. Jeg føler meg som lederen av bevegelsen for et nytt og fritt Hviterussland. Men når det blir valg, kan folk stemme på hvem de vil. Jeg vet at jeg er president i landet, men jeg har ikke makt til å gjennomføre det jeg vil. Jeg har ikke de maktmidler som Lukasjenko har.

Tikhanovskaja sier at rike businessfolk kontakter dem, fordi de forstår at Lukasjenko «fører Hviterussland til helvete» og at de vil være en del av det nye Hviterussland.

– Føler du deg personlig truet?

– Jeg vet at jeg er målet for Lukasjenkos folk, men jeg føler meg ganske trygg når jeg er i europeiske land. Jeg er offisielt beskyttet av den litauiske regjeringen. Alle politiske reiser blir organisert gjennom det litauiske utenriksdepartementet, og alle land vil at jeg skal være sikker. Noen gang føles det ikke bra å være så omgitt av vakthold, men sånn er det.

Får ikke møte mannen

Svetlana Tikhanovskaja omtalte seg selv som husmor da hun kom som en virvelvind inn i hviterussisk politikk sommeren 2020. Det var ikke frivillig. Egentlig var det mannen Sergej Tikhanovskij som skulle være presidentkandidat. Men han ble fengslet av regimet.

– Den 29. mai er det to år siden han ble pågrepet. Jeg kan ikke kommunisere med han direkte. En advokat er hos ham en gang i uken, og han får overbrakt noen korte meldinger. De vil ikke overlevere mine brev til ham. Men barna mine får lov til det. Og han kan skrive til dem. Min datter på seks år sender tegninger til ham. Sønnen vår på 11 år beskriver hva som skjer i livet sitt.

Ektemannen ble i desember 2021 dømt til 18 års fengsel. Han sitter fortsatt i et varetektsfengsel, forteller kona, men hun regner med at han snart blir overført til et vanlig fengsel.

Smutthull

– Jeg elsker barn, sier hun når vi ser hvordan ei liten jenta kastet seg rundt henne under en demonstrasjon utenfor Stortinget torsdag kveld.

– Hun tilhører den hviterussiske befolkningen i Norge. Den hviterussiske diasporaen er veldig viktig for det vi oppnår rundt i Europa.

– Hva forventer du av møtene med den norske regjeringen?

– Sanksjonene fungerer, men det er fortsatt smutthull. Det er viktig at Norge blir med på alle EU-sanksjonene. Husk at vi har med et regime som vet hvordan man skal bruke andre land og organisasjoner for å komme unna sanksjoner. Vi har ikke så mange oligarker i Hviterussland. Pengene er i stor grad konsentrert om statlige selskaper som er kontrollert av Lukasjenko og hans folk.

– Hvilke forventninger har du til hva som kan skje etter krigen?

– Utfallet av krigen blir viktig for Hviterussland. Når Ukraina vinner – for det gjør de – så vil det bli et vindu der det hviterussiske folk igjen kan stå opp mot Lukasjenko. Folk er klare for det!