FORBUD: Det estiske politiet passet på at ingen markering ut over stille nedlegging av blomster ble gjort på «Seiersdagen».

Slik markeres seiersdagen i Europas mest russiske by

NARVA (VG) Politiet i den estiske grensebyen Narva slår hardt ned på bruk av symboler til støtte for Russlands krig i Ukraina.

Det går en konstant strøm av folk opp til plassen foran steintavlen i Narva sentrum. Under teksten «Ære til frigjørerne» får tårnet av røde nelliker og rosa roser selskap av gule påskeliljer.

Narvas mange sovjetiske krigsmonumenter har blitt ekstra viktige nå. I år er nemlig en stille markering ved disse det eneste innbyggerne i den estiske grensebyen får lov til å gjøre.

Alt av samlinger ut over det, som musikk, slagord eller seierssymboler, er forbudt av estisk politi.

STILLE: De mange russiske innbyggerne i Narva er vant til musikk og parader i anledning «Seiersdagen», men i år er kun en stille markering tillatt.

Med tanke på at Estland er forsvarsalliansen Natos grense mot et krigførende Russland, virker det kanskje ikke så rart. Men det spesielle med Estlands tredje største by, Narva, er at hele 94 prosent av innbyggerne er russisk eller russisktalende.

Du kommer ikke nærmere et «Lille Russland» på europeisk jord.

– Jeg skulle gjerne hatt musikk. Det er klart, hva er vel slik en dag uten musikk, uten parader?, sier en middelaldrende kvinne ved navn Irina til VG, idet hun legger ned en bukett nelliker på toppen av den stadig voksende blomsterhaugen.

Nærmeste nabo

En Narva-boer som lurer på hvordan markeringen av dagen i Russland foregår, kan bare ta en titt selv. For rett over den bare drøye 100 meter brede elven som ligger i sentrum, er den russiske byen Ivangorod.

RUSSLAND: En kvinne som nettopp har lagt ned blomster tar seg et øyeblikk og kikker over til Russland.

I Russlands hovedstad Moskva deltok 11.000 soldater og 131 andre militære kjøretøyer i en enorm militærparade mandag formiddag.

President Vladimir Putin trakk i sin tale på den røde plass paralleller mellom det som skjedde i 1945 og det som skjer i Donbas nå.

– Vi kjemper for vårt lands sikkerhet, sa han, og hevdet også at at Nato har hatt planer om å invadere «Russlands Krim».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevdet i sin 9. mai-tale at dette er en krig mellom to verdenssyn.

I Moskva markeres dagen stort. Her går folkemengden mot den røde plass.

Mens russerne på andre siden av elven har store feiringer, taler og militære korps, må russerne her innenfor Natos grenser holde markeringen innenfor husets fire vegger.

Politiet i Estland, et lite land med kun 1,3 millioner innbyggere, har mandag 9. mai mobilisert 600 ekstra tjenestemenn og – kvinner for å se til at ingen bryter det aktuelle forbudet mot symboler som viser støtte til Russlands krigføring.

Konfiskerer krigssymboler

I Narva og Tallinn til sammen hadde politiet klokken 14.45 mandag registrert rundt hundre overtredelser.

Det blir slått ned på bruk av den oransje og svarte St. Georg sløyfen, som stammer fra en russisk militærorden, så vel som symbolet «Z» eller «V», i tillegg til hvite armbånd og hjemmelagde plakater, forteller Vaiko Vaher fra politiets strategiske hovedkvarter, til EER.

ANHOLDT: Politiet hanket inn flere som hadde trosset forbudet mot krigsstøttende symboler på jakkeslaget

Ved minneplassen i grensebyen står en politibil fylt opp av uniformskledde.

Mens VG står ved politibussen blir to lett beduggede menn hanket inn.

– Vi konfiskerer symbolene som er forbudt, og så forteller vi dem at de står fritt til å hente dem igjen den 1. januar 2023. Eller når krigen er over, da, sier en tjenestemann, som for øvrig også foretrekker å snakke russisk.

Ukrainske flyktninger

Narva er en grenseby i ordets rette forstand. Utenfor rådhuset ligger tollstasjonen der det kommer inn busser fra blant annet Russland.

15 år gamle Maksim med tre enorme kofferter har satt seg ned på den første benken han så her i Estland.

Maksim er flyktning fra Ukraina, og benken står rett foran monumentet der byens russere har sin markering.

FLYKTNING FRA KRIGEN: Den ukrainske flyktningen Maksim (15) kom til Narva midt i den russiske markeringen av « Seiersdagen».

Han og moren Larissa (53) har vært på reise fra den krigsherjede hjembyen Mariupol siden 2. mai. Først med buss til St Petersburg, så via Ivangorod til Narva. Mandag kveld går turen videre til Riga, før de endelig tar fatt på siste etappe, som er veien til Sveits hos venner der.

– For folk i min generasjon er det et sjokk at dette skjer. Ukrainere og russere har i så mange år holdt fred. Det er ikke folket som skal ha skylda for dette, sier Larissa til VG.

VIDERE: Flyktningen Larissa (53) fra Mariupol og ektemannen er sammen med sønnen Maksim på et kort stopp i Narva på vei til et nytt liv i Sveits.

Ned trappene til minnesmerket for de falne soldatene trår en jevn strøm av eldre kvinner i strikkeluer og gamle menn i skinnjakker. Få snakker. De går langsomt, og stopper opp foran monumentet.

PERSONLIG: Alle som stopper ved minnesmerket i Narva har sin egen personlige historie om familiemedlemmer som kjempet i krigen.

– Glemmer historien

En liten gutt har insektshåven i en hånd og en bukett gule nelliker i den andre. I år er det stillheten som råder.

– Hva vet vel jeg, kanskje er det i slike tider man trenger stillhet?, sier Irina spørrende til VG.

– Jeg er ikke enig, sier venninnen, som også heter Irina, og fortsetter:

– Jeg så paraden i Moskva på TV. Den var flott. De som vil forby feiringen glemmer historien. Hvorfor skal man ikke ære de som frigjorde Europa? Fortell meg det, sier kvinnen.

GRENSE: Tollstasjonen ligger rett utenfor Rådhuset i sentrum av Narva.

Stridsvogn

Noen kilometer unna sentrum ligger et annet sentralt krigsmonument som besøkes av mange denne dagen. Den store stridsvognen, som ligger rett ved en hovedvei, er nå omkranset av fargerike buketter. Familier kommer kjørende sammen, tar seg et øyeblikk til ettertanke, og legger ned blomster.

Alle de som kommer hit har alle sine egne de minnes i dag: En far, bestefar, eller onkel som kjempet i krigen.

– Jeg har en bestemor der, sier russiske Roman (40), og nikker over elven til Russland.

På denne siden av vannet er det en annen markering enn det Roman og familien er vant til.

– Nå er situasjonen slik. Jeg kan ikke si så mye mer enn at det har endret seg raskt. Det som gjelder nå, er «ingen provokasjoner».