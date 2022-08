1 / 2 ØVELSE: Soldater fra Taiwan på en militærbåt på Tamsui elven, under en øvelse på å stå imot en eventuell maritim invasjon. Bildet er fra 19. juli. ØVELSE: Soldater fra Taiwan på en militærbåt på Tamsui elven, under en øvelse på å stå imot en eventuell maritim invasjon. Bildet er fra 19. juli. forrige neste fullskjerm ØVELSE: Soldater fra Taiwan på en militærbåt på Tamsui elven, under en øvelse på å stå imot en eventuell maritim invasjon. Bildet er fra 19. juli.

Taiwans ambassadør: − Vi lar oss inspirere av Ukraina

Taiwan står klare til å kjempe mot overmakten dersom Kina angriper. Krigen i Ukraina både skremmer og motiverer øysamfunnet, forklarer Taiwans ambassadør til Sverige og Norge.

Nilas Johnsen

Sondre Nilsen (grafikk)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har vår egen grunnlov, vår selvstendighet og et velfungerende demokrati. Vi vil ikke tvinges inn under et autoritært styre fra Kina, sier ambassadør Vincent Yao til VG.

– Vi vil stå imot en invasjon. Kina må vite at et angrep på oss vil ha betydelig kostnad, både militært og økonomisk, fortsetter han.

Tirsdag kveld har Kina reagert kraftig på at lederen for Representantenes hus i den amerikanske Kongressen, Nancy Pelosi, har besøkt Taiwan og gitt støtte til øystaten.

Kina har sendt militærfly i luften og varsler en gigantisk militærøvelse rundt Taiwan med skarp ammunisjon. Taiwans forsvarsdepartement melder om minst 21 brudd på taiwansk luftrom fra kinesiske krigsfly.

– Kina overreagerer for å skape en krise, der de kan hevde at Taiwan ikke er en selvstendig stat. Det er ikke grunnlag for en slik reaksjon grunnet et besøk fra en amerikansk politiker, og det er heller ikke første gang at en Speaker fra Kongressen besøker Taiwan – det skjedde også i 1997, påpeker Yao, på telefon fra Stockholm.

BAKGRUNN: Derfor truer Kina Taiwan

AMBASSADØR: Vincent Yao er Taiwans utsending til Norge og Sverige. Hverken norske eller svenske myndigheter anerkjenner Taiwan som selvstendig land, og har ikke bilaterale, diplomatiske forbindelser.

Truer med invasjon

I den svenske hovedstaden er Yao ambassadør til både Sverige og Norge for Republikken Kina, men han representerer altså ikke det Kina som de fleste av oss tenker på:

Siden 1912 har nemlig Republikken Kina ansett seg selv som et selvstendig land, et land som i teorien omfatter hele fastlands-Kina og øya Taiwan, men som i praksis kun har vært Taiwan siden 1949. (se faktaboks lenger ned i saken)

Supermakten som styres fra Beijing sitt offisielle navn er Folkerepublikken Kina, og er Taiwans storebror og arvefiende.

Taiwan er de-facto uavhengig, men er ikke anerkjent som et selvstendig land. Norge har heller ikke anerkjent Taiwan, og har ikke offisielle diplomatiske forbindelser med øystaten.

For makthaverne i Beijing er skrekkscenarioet at Taiwan offisielt erklærer uavhengighet. Derfor har kinesiske kampfly fløyet tett på Taiwans maritime grense, og truslene om et militært angrep har sittet løst de siste dagene.

– Kina tviholder på et narrativ om at Taiwan er en del av Kina, og ikke er en egen stat. Beijing hevder for eksempel at Taiwanstredet ikke er internasjonalt farvann, og krenker jevnlig delelinjen, sier ambassadør Yao.

BAKGRUNN: Frykter asiatisk storkrig

JAGERFLY: Bildet viser kinesiske SU-30 jagerfly, av samme type som brukes i øvelser nær Taiwan.

– Aggresjonen øker

Yao sier at den politiske ledelsen i øystaten, med 23 millioner innbyggere, føler at krigen i Ukraina har forverret situasjonen.

– Kina bruker retorikk om at Taiwan har en annen status enn Ukraina, ved at de hevder vi ikke er et selvstendig land. Beijing sier til omverden at en eventuell invasjon av Taiwan vil være et internt kinesisk anliggende. Det oppfatter vi som en trussel.

Kinesisk aggresjon mot øystaten har økt de siste årene, og har forverret seg parallelt med Russlands krigføring i Ukraina, mener Yao.

– Det som har skjedd i Ukraina har gjort oss bekymret for at vi kan bli angrepet på samme vis. Men samtidig føler vi at det har gitt oss håp. Ukraina har vist at man kan kjempe mot en overmakt. De har motivert og inspirert oss, og det har styrket vår besluttsomhet og motstandskraft.

Militært er Kina overlegne, men Taiwan har styrket sin evne til såkalt asymmetrisk krigføring: Altså kamphandlinger der den forsvarende parten i utgangspunktet er underlegen.

– Vi har investert fornuftig og målrettet, for eksempel har vi styrket vår evne til å stå imot et maritimt angrep, sier Yao.

Uklar støtte fra USA

Taiwans viktigste allierte er USA, men heller ikke amerikanerne har anerkjent Taiwan som et selvstendig land.

USA praktiserer det de kaller en «strategisk tvetydighet» overfor Taiwan, forklarer Stein Tønnesson, Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning (Prio).

– En avtale fra 1979 fastslår at USA forplikter seg til å opprettholde kapasitet til å forsvare Taiwan. Men det er ingen garanti om at man faktisk gjør det. President Joe Biden har gått langt i å gjenta løftet, men det amerikanske militæret ønsker ikke at Taiwan drar dem inn i krig med Kina, og holder derfor på tvetydigheten, sier Tønnesson.

KRIGSHISSING: Det kinesiske kommunistregimet forbereder en markering av 95 års jubileet til Folkets frigjøringshær, det offisielle navnet på det kinesiske militæret.

Forfatter og historiker Torbjørn Færøvik, en av Norges fremste eksperter på Kina, forklarer at selv om USA har forsynt Taiwan med våpen i økende grad de siste årene, så er den amerikanske militære tilstedeværelsen på øya av symbolsk karakter.

– USAs styrker på Taiwan utgjør ingen direkte trussel mot Kina militært, men USA gir politisk støtte til Taiwan, som delvis demmer opp for Kina som truende militærmakt, sier Færøvik.

Selv om konflikten mellom Kina og Taiwan går helt tilbake til mellomkrigstiden, har kinesisk nasjonalisme fått økt gjennomslag under Xi Jinping de siste årene.

– Mantraet er at Kina er udelelig, og at Taiwan er en del av Kina. Denne nasjonalismen er blitt en viktig drivkraft i propagandaen fra kommunistregimet, forklarer Færøvik.

Stor ambisjoner

Også Taiwan-ambassadør Yao peker mot en endring i kinesisk politikk, overfor både Taiwan og omverden.

– Da Kina ble ledet av Deng Xiaoping på 1990-tallet ble vi tilbudt «ett land, to systemer», men vi har sett i Hongkong at Kina ikke mener alvor med slike løfter. Vi vil beholde vår demokratiske frihet, sier ambassadøren.

Taiwan anerkjennes av kun 14 land. Alle land som gir omfattende støtte risikerer boikott fra Kina.

– Vi trenger støtte fra omverdenen. Ingen land bør la seg skremme av Kina. De har ambisjoner som strekker seg lenger enn Taiwan, og de styrker sin militære kapasitet veldig, sier Yao.

PS: I 1997 besøkte republikaneren Newt Gingrich Taiwan da han var speaker i Representantenes hus. Men den gang var demokraten Bill Clinton president, slik at Gingrich ikke ble ansett som en utsending fra den amerikanske presidenten. Besøket ble derfor ikke møtt med like kraftige protester fra Kina.