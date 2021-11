TREBARNSMOR: Robin Steenman leder lokallaget til «Moms of Liberty» i Franklin i Tennessee. Bevegelsen har blitt en farsott og mener staten har fått for stor innflytelse på barnas oppdragelse gjennom skolesystemet.

Foreldremøter i USA koker over: − Covid blåste lokket av

FRANKLIN (VG) «Kritisk raseteori», pandemi og opprør på foreldremøter. Barneskolene har blitt den amerikanske kulturkrigens nye slagmark.

Og denne uken viste Virginias nyvalgte guvernør Glenn Youngkin hvordan forstadsforeldres frykt kunne veksles inn i en overraskende politisk seier.

Republikaneren tok en delstat som president Joe Biden for ett år siden vant med ti prosentpoeng.

Youngkin red inn en på en bølge av misnøye med president Biden og konservative foreldres opprør, som har spredt seg fra delstat til delstat under pandemien. Åpne foreldremøter har blitt forvandlet til en kampsone med plakater, øredøvende roping og opprør.

Den nasjonale bevegelsen «Moms of Liberty» ble etablert for mindre enn ett år siden. I dag finnes den i 35 delstater og har over 56.000 medlemmer, ifølge egne tall.

Organisasjonen har blitt politisk kraft med «foreldrerettigheter» som viktigste sak. Nå driver den forstadsmødrene – en gruppe hvor mange vendte ryggen til Trump – tilbake til republikanerne.

fullskjerm neste AVBRUTT: Et møte i skolestyret, hvor foreldre kunne møte opp, i Loudoun County i Virginia, måtte avbrytes på grunn av uro og protester – kampsakene som tar fyr er munnbind for barn og «kritisk raseteori.» 1 av 5 Foto: Evelyn Hockstein / X07527

– Fikk se bak forhenget

VG møter Robin Steenman – tidligere forsvarspilot i Afghanistan, nå hjemmeværende – i hennes hjem i den velstående Nashville-forstaden Franklin.

Her bor hun med sine tre barn og ektemann. I vår møttes 19 stykker i dette huset for å danne et lokallag av Moms for Liberty. Nå har de 3600 medlemmer på Facebook-gruppen sin.

Under pandemien, da foreldre plutselig fikk mye tid til å delta i barnas skolehverdag, forteller hun at de fikk innsyn i skolepensumet på en annen måte.

EKS-PILOT: Robin Steenman fløy amerikanske forsvarsfly i Afghanistan i flere perioder mellom 2008 og 2012.

Samtidig begynte republikanske strateger og Fox News å fremme det de mente var farene ved en smal, akademisk disiplin kalt «kritisk raseteori», som de påsto hadde gjennomsyret utdanningssystemet.

– Covid blåste lokket av dette her. Foreldrene fikk se bak forhenget, sier Steenman, som mener det ikke er rart at det blir konfliktfylt om foreldre opplever at de nektes innflytelse over barnas skolehverdag.

Slik gikk det på et åpent skolestyremøte i august i Williamson County, som Franklin tilhører:

Kritisk raseteori

Kritisk raseteori er en akademisk tilnærming som hevder at rasisme også kan være nedfelt i samfunnsstrukturen gjennom lover og institusjoner, som i praksis fremmer ulikhet og forfordeler hvite.

– Kritisk raseteori er studiene av samtidens rasisme, og den har som mål å avvikle rasebasert urettferdighet og ulikhet. Vi viser hvordan rasismen tilpasset seg vårt nåtidige samfunn, sier Vincent Jungkunz, førsteamanuensis ved Ohio University, på telefon til VG.

Han har 25 års erfaring med kritisk raseteori og underviser i et kurs om det.

Jungkunz peker på utdanningssystemet: Offentlige skoler finansieres gjennom eiendomsskatt, som betyr at rike områder vil ha bedre skoler og derfor gi sine elever bedre muligheter til å lykkes med utdanning og jobb.

– Fordi fargede har vært utsatt for rasisme tidligere, har de i dag høyere fattigdomsrater og mer sannsynlig at de derfor bor i et område hvor skolene er dårligere finansiert, sier han.

GRUNNLEGGER: Jennifer Cortez er en av grunnleggerne av den antirasistiske organisasjonen One WillCo.

– Rasebasert diskriminering

På den andre siden fra Moms of Liberty finner man den antirasistiske organisasjonen One WillCo. De kjemper for rasemessig likhet i Williamson County.

– One WillCo er her på grunn av den rasebaserte trakasseringen og diskrimineringen av fargede elever ikke bør bli vurdert som «normal». Vi jobber med lokale ledere for skape fornuftige løsninger for hele vårt lokalmiljø, skriver en av grunnleggerne, Jennifer Cortez, til VG.

KRITISK: Robin Steenman viser frem flere eksempler på det hun mener er temaer, ideer og bilder som små barn ikke bør eksponeres for.

– Marinerer barna i rasisme

Tilbake i Nashville-forstaden: På bordet foran Steenman ligger barneskolebøker strødd utover, som hennes lokallag har lest med lupe.

Steenman mener kritisk raseteori gir dagens hvite skylda for tidligere generasjoners rasisme, og skaper skamfølelse hos hvite barn. Hun blar opp i en bok om Ruby Bridges, det første fargede barnet til å begynne på en helhvit barneskole i New Orleans i 1960 – seks år gammel.

– Jeg vil at barna mine skal lære om Ruby Bridges, og jeg er inspirert av den historien, men du kan undervise den på en sånn måte at den marinerer barna i rasisme, sier Steenman, som mener barn bør få kunne være «fargeblinde» så lenge som mulig.

Hun understreker at hennes hovedpoeng er at undervisning av rasisme og USAs slaverihistorie bør være alderstilpasset.

FORLOT: Brett Craig er født og oppvokst i California. I år fikk han nok av den politiske tankegangen der og har nå reetablert seg med familien i republikanske Tennessee.

Flyktet fra California

Ved siden av Steenman i Franklin-hjemmet sitter Brett Craig. For noen måneder siden bodde han i Los Angeles i den mest liberale staten av de alle, California.

Her i Tennessee er han nå blant fedre som engasjerer seg i samme kamp som Steenman.

– Jeg ble en politisk fremmed i min egen hjemby og følte at jeg måtte komme meg ut av California fordi jeg ikke følte meg velkommen lenger, sier Craig, som hadde en lederrolle i et reklamebyrå.

Craig mener ideen om systemisk rasisme «i praksis sier at hele systemet må skrotes».

– Jeg tror ikke de som sier dette vil bevare landet slik det er. De mener landet er fundamentalt ondt, sier barnefaren.

VG spør om det ikke også finnes de som bare mener at systemet må vektes litt bedre for å utjevne forskjeller.

– Det er en av de tingene som har kortsluttet i debatten. Man ser ulikheter mellom grupper og umiddelbart kalles det for rasisme, svarer Craig og mener det er andre måter å forklare det på.

FELLES KAMP: Brett Craig og Robin Steenman samarbeider for konservative verdier i skolesystemet i Williamson County i delstaten Tennessee. Ingen av dem er vaksinert.

– Angriper noe som ikke eksisterer

Jungkunz forklarer at kritisk raseteori aldri har blitt undervist for yngre barn, og at han, som Steenman, mener at rasisme bør undervises i rett alder.

– De angriper noe som ikke eksisterer, men det finnes undervisningsprogram som likevel blir et offer for dette. For eksempel, bibliotekarer som løfter frem bøker skrevet av fargede, sier han.

Jungkunz mener det er en politisk strategi fra republikanerne.

– Det har vist seg historisk at rasisme fungerer for dem for å mobilisere velgere. De feildefinerer kritisk raseteori, men de får velgere på det, sier han.

Her er en annen video fra etterspillet til et foreldremøte i Williamson County:

– Til gode å bli overbevist

– Tror du strukturell rasisme finnes eller mener du bare at den ikke er riktig å lære vekk til fem- eller tiåringer?

– Jeg har til gode å bli overbevist om at det finnes strukturell rasisme. Jeg tviler ikke på at rasisme finnes, men jeg tror ikke det er den dominerende ideen i dette landet, svarer Steenman.

– Er det alltid feil å lære barn om urettferdighet og ulikhet?

– Verden er full av ulikheter. Men hører de den andre siden av dette systemet, som de sier er så ondt? Lærer vi barna at dette systemet også har hatt noen store suksesser? svarer Craig.

Republikanske Tennessee er blant de få delstatene som har en egen lov som forbyr kritisk raseteori i skolene.

– Har dere ikke allerede vunnet denne kampen?

– Håndhevelsen de ser for seg er veldig utvannet og anti-foreldre, svarer Steenman.