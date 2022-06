FORSVANT: Dette er sportsflyet som nederlandske nødetater nå leder etter. Bildet er tatt utenfor Bergen Aero Klubb.

Far og sønn savnet etter småflystyrt: − Forferdelig tragisk hendelse

ROTTERDAM/OSLO (VG) Småflyet som styrtet i Nederland, var av typen Dyn’Aéro. Samme flytype var involvert i en annen dødsulykke i Norge for to år siden.

Småflyet gikk ned utenfor Rotterdam, Europas største havn, søndag kveld. Onsdag pågår letingen fortsatt.

Leteforholdene er utfordrende.

Flystyrten skjedde i Caland-kanalen vest for Rotterdam, et avsidesliggende område preget av raffinerier og inngjerdede industrianlegg, vindmøller og kraner.

Dykkere søkte søndag kveld ned til 24 meters dyp, og en ubemannet undervannsfarkost med sonar har vært satt inn i letingen. Helikopter bisto fra luften.

Sent søndag skrev nederlandske myndigheter at de antok at det var snakk om en dødsulykke, men så langt er hverken de to savnede eller flykroppen funnet.

LETEOMRÅDET: Flyet styrtet ved Europoort ytterst mot Nordsjøen. Kanalen er dyp slik at oljetankere og bulkskip fylt med malm og annen last kan passere på sin ferd mot Nordsjøen. SØKTE: Redningsmannskap har saumfart den dype kanalen systematisk. LOSHAVN: Losene som bistår skipene, holder til nær ulykkesstedet.

Far og sønn

Onsdag fikk VG bekreftet at de to personene om bord var far og sønn.

I Bergen Aero Klubb, der faren tok flysertifikat i 2009–2010, er stemningen trykket.

– Det er en forferdelig tragisk hendelse. Gutten hans var jo med der, sier Pål Nesfossen, operativ leder og skolesjef for sportsfly i Bergen Aero Klubb på Flesland, til VG.

Nesfossen understreker at han ikke kjenner de to personlig.

– Det er klart dette er sånne ting som alltid preger oss veldig. Det er tungt, spesielt når barn og ungdommer er involvert, det er jo enda verre.

Det savnede flyet er en Dyn'Aéro MCR01 – et toseter, lavtvinget karbonfiber lettfly med en marsjfart på 250 km/t. Det er registrert i Spania med norsk eier.

Operativ leder for sportsfly i bergen Aero Klubb Pål Nesfossen er også redningsmann i Norsk Luftambulanse. Bildet er tatt i 2013.

24 har omkommet

Siden første flyging i 1996 har det vært 44 hendelser med flytypen Dyn'Aero MCR-01, ifølge nettsiden Aviation Safety Network. 16 av hendelsene har medført dødsfall. Til sammen 24 personer har omkommet.

Ett av dødsfallene med flytypen skjedde i Norge i januar 2020. Da havnet flyet på ryggen etter et mislykket landingsforsøk ved Gjølstad flyplass i Kongsvinger. En 72 år gammel instruktør omkom, mens den 78 år gamle eieren av flyet slapp unna med lettere skader.

I en rapport i desember konkluderte Havarikommisjonen med at det var rom for forbedring. De fleste læringspunktene gjaldt menneskelige feil som for eksempel dårlig planlegging.

Dyn’Aero ble solgt i 2012 og gikk helt ut av drift i 2017.

VRAKRESTER: Her ligger den ene vingen av flyet innenfor politiets sperrebånd.

Uvær

Søndag kveld var det uvær og kraftig regn i området der flyet styrtet, ifølge nederlandske myndigheter.

Nesfossen opplyser at det aktuelle småflyet er et sportsfly, som er lettere og mindre enn et vanlig motorfly.

– Er slike fly dårligere rustet for uvær?

– Et sportsfly er jo i utgangspunktet mye lettere og mindre enn et vanlig motorfly. Det er flymaskiner som er mer utsatt og tåler mindre vær og vind, sier han.

Politiet i Nederland har ikke mottatt informasjon om at flygeren signaliserte at han var i nød.

Småflyet var på vei til Frankrike fra Flesland da det styrtet. Det hadde mellomlandet på flyplassen Hyusum Schwesing nord for Hamburg.

– Er det vanlig å bruke sånne fly til utenlandsreiser?

– Ja, det er ikke uvanlig. Det er ikke det som er hovedaktiviteten vår, men hvis det dreier seg om konkurranser eller hvis flyene skal til ettersyn i utlandet, er det ikke uvanlig, sier Nesfossen.

– I sjokk

Ungdomsskolen der sønnen går holdt åpent for elever og ansatte etter skoletid tirsdag.

– Folk er i sjokk, sier rektor ved skolen til VG onsdag.

– Elevene har veldig behov for å snakke om det, men de har de også behov for at skolen går som normalt.

– Vi går på en måte og venter litt. Det er litt spesielt, sier rektoren.

Vest politidistrikt bistår nederlandsk politi og følger opp pårørende i Norge.