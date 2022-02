TELTLEIR: Satellittbildet skal vise ytterligere russiske utplasseringer ved flybasen Oktyabrskoye på Krim-halvøya.

Kilder: USA forbereder evakuering av ambassaden i Ukraina

USA skal evakuere landets ambassade i Kiev, ifølge ikke navngitte kilder i Washington. Samtidig viser satellittbilder at Ukraina omringes fra tre kanter.

Av Stella Bugge og NTB

AP melder at USA tidlig lørdag ventes å kunngjøre at de evakuerer ambassaden i Kiev. Årsaken er frykt for det amerikanske myndigheter mener kan være en nær forestående russisk invasjon.

Konflikten har tilspisset seg de siste dagene og krigsfrykten øker. Børsene har falt – den såkalte «fryktindeksen» Vix steg mer enn 24 prosent fredag kveld – samtidig som oljeprisen for første gang siden 2014 passerte 95 dollar fatet.

En rekke land, inkludert Norge, Nederland, Storbritannia og USA, har bedt sine borgere forlate Ukraina så fort som mulig. Allerede i slutten av januar beordret USA familiene til ansatte ved ambassaden i Kiev til å reise hjem.

– Russisk eskalering

Utenriksdepartementet i Washington vil overfor AP ikke kommentere opplysningene om evakuering, men ifølge nyhetsbyråets kilder skal et begrenset antall ambassadeansatte trolig være igjen i Ukraina ved at de flyttes til landets vestlige deler, nær grensen til Nato-landet Polen.

– Vi fortsetter å se tegn til russisk eskalering, inkludert nye styrker som ankommer den ukrainske grensen, sa Jake Sullivan, president Joe Bidens sikkerhetsrådgiver, til journalister fredag kveld.

Ifølge New York Times viser satellittbilder tatt onsdag og torsdag nye utplasseringer av russiske tropper og militært utstyr flere steder i Ukraina, inkludert Krim, Vest-Russland og Hviterussland. USA anslår at Russland allerede rundt 130 000 mann nær den ukrainske grensen.

Skal ringe Putin

Men diplomatene har ikke gitt opp. BBC melder at både USAs president Joe Biden og Frankrikes Emmanuel Macron skal telefonsamtaler med Russlands president Vladimir Putin lørdag.

Og USAs utenriksminister Antony Blinken sier han skal snakke med sin russiske motpart Sergej Lavrov lørdag.

– Vi ser fortsatt meget urovekkende tegn på en russisk opptrapping, deriblant nye styrker som ankommer ved Ukrainas grenser, sier Blinken på en pressekonferanse på Fiji.

Samtidig som Russland er i gang med en stor militærøvelse sammen med Hviterussland, fortsetter vestlige land å sende militært personell og materiell til Natos østflanke. Fredag varslet USA at de vil sende ytterligere 3.000 soldater til Polen i løpet av de nærmeste dagene.

Macron og Putin møttes mandag kveld i et fem timer langt møte i Moskva hvor de diskuterte Ukraina-krisen. Da Putin møtte pressen etterpå gikk han hardt ut mot NATO og gjentok de russiske kravene om ingen utvidelse av NATO og militær tilbaketrekning i Øst-Europa. Men han sa også at Russland vil gjøre alt som er mulig for å finne kompromisser.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger benektet at de har planer om å invadere Ukraina.

USAs utenriksminister, Antony Blinken, uttalte fredag at en «en invasjon kan begynne når som helst.» Han utelukket ikke at det kan skje mens de olympiske lekene, som avsluttes 20. februar, pågår i Kina.

I 2008 invaderte Russland Georgia under sommer-OL i Beijing i Kina. Russlands invasjon av Krim i 2014 skjedde samtidig som vinter-OL i Sochi i Russland.