Joe Rogans podkast er fremdeles å finne på Spotify, men over 70 episoder fjernes.

Spotify har fjernet minst 70 episoder av Joe Rogans podkast

Spotify har fjernet mer enn 70 episoder av Joe Rogans podkast. Selskapet ignorerte tidligere denne uken oppfordringer om å fjerne podkasten helt fra plattformen.

Av NTB-DPA

Publisert: Nå nettopp

Episoder med intervjuer av blant andre komikerne Amy Schumer, Marc Maron og Bill Burr er blant dem som er fjernet, ifølge Rolling Stone.

Spotify har ikke kommet med noen forklaring, og en talsperson har ikke besvart henvendelser fra New York Daily News søndag.

Fjerningen av episodene skjer etter at Rogan har måttet beklage for å gjentatte ganger ha brukt N-ordet, etter at sangeren India Arie publiserte en video av klipp der Rogan bruker ordet godt over 20 ganger.

– Jeg vet at det for de fleste mennesker ikke finnes en kontekst der en hvit person er tillatt å bruke ordet, og spesielt ikke offentlig på en podkast, og jeg er helt enig i det nå, sa Rogan i en video lørdag.

– Jeg har ikke brukt ordet på flere år. Istedenfor å si «N-ordet», sa jeg bare selve ordet. Jeg tenkte at så lenge det var i kontekst, så ville folk forstå hva jeg gjorde, fortsatte han. Han sier videre at klippene er tatt ut av kontekst, at de kun er «biter» av samtaler han har hatt, og at han kun har brukt ordet mens han har snakket om andre som har brukt det, som de to svarte komikerne Redd Foxx og Richard Pryor.

Rogan og Spotify var innblandet i kontroverser også tidligere i uken, da store artister som Neil Young, Joni Mitchell og Nils Lofgren trakk musikken sin fra musikktjenesten fordi de mener Rogan har spredt konspirasjonsteorier og feilinformasjon om covid-19 på podkasten sin.

Rogans podkast er blant verdens mest populære podkaster.