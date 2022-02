FÅR IKKE JOBBE: Politimannen har vært suspendert med full lønn siden juli 2021 i påvente av etterforskning.

Britisk polititopp suspendert for narkotikabruk

En politisjef i Metropolitan Police i Storbritannia er suspendert fra jobben for angivelig å ha tatt cannabis, LSD og magiske sopp mens han var på ferie.

Av Stine Slettås Machlar

Julian Bennett var med å skrive politidistriktets narkotikastrategi og har fått avskjediget 56 kollegaer for disiplinære saker, men har nå selv fått sparken, skriver The Guardian.

Politibetjenten skal angivelig ha tatt narkotikaen på ferie mellom februar 2019 og juli 2020, skriver avisen.

Han har vært suspendert med full lønn siden juli 2021, i påvente av at etterforskningen skal bli ferdig.

Bennett er tiltalt for å ha nektet å gi en narkotikaprøve 21. juli 2020. Etter å ha blitt informert om at det var rimelig grunn til å mistenke at han hadde brukt cannabis, nektet han – og hevdet han at han hadde tatt stoffet for en medisinsk tilstand, skriver avisen.

Et fotografi sendt på WhatsApp som viser cannabis på et bord skal være blant bevisene.

Høringen, som skulle funnet sted i løpet av denne uken, har blitt utsatt til 23. mai i år etter at advokatene til Bennett hevdet at det ikke ville være «rettferdig» å fortsette fordi de ikke hadde mottatt alle WhatsApp-meldinger, e-poster og SMS-er de ønsket, skriver avisen.

Bennett, som står overfor oppsigelse fra jobben for grov uredelig oppførsel på grunn av påstått narkotikabruk, skrev politidistriktets narkotikastrategi for perioden 2017–2021 som sjef for territoriell politiarbeid.

Dokumentet, med tittelen «Håndtering av narkotikas innvirkning på lokalsamfunn», besto av planer for å «øke bevisstheten om farene ved narkotikamisbruk», skriver avisen.

Bennett ledet også 74 høringer om uredelighet, som involverte 90 politifolk. Av disse høringene ble 56 avskjediget, melder avisen.

Han har jobbet som politimann siden 1977, flere av årene i toppstillinger.