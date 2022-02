RINGTE LØRDAG: Bildet viser president Joe Biden under en tidligere samtale med president Vladimir Putin i desember i fjor. Lørdag snakket de to statslederne, mens spenningen i Ukraina stiger.

Biden til Putin i samtale: Vil svare raskt og kontant

USA advarer Russland om at de er klar for både diplomati og «andre scenarioer».

Av Markus Tobiassen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I takt med at konflikten i Ukraina tilspisser seg, fremskyndet USA og Russland lørdag en samtale mellom president Vladimir Putin og Joe Biden, som etter planen skulle finne sted over helgen.

President Biden og Putin snakket sammen i litt over en time, melder Det hvite hus.

Samtalen begynte like etter klokken 17 norsk tid, og varte i en time og to minutter.

Biden sa i samtalen at USA og deres allierte vil svare raskt og kontant hvis Russland invaderer Ukraina, ifølge en oppsummering av samtalen distribuert av amerikanske myndigheter.

Videre står det at Biden gjentok at en eventuell invasjon av Ukraina vil skape omfattende menneskelig lidelse og at USA er klare for diplomati, men også er like forberedt på «andre scenarioer».

SNAKKER: President Vladimir Putin under en samtale med president Joe Biden i desember i fjor.

Snakket med Macron også

Lørdag snakket president Putin også med Frankrikes president, Emmanuel Macron.

President Putin sa ingenting i samtalen som indikerte at han forbereder en invasjon av Ukraina, sier en representant for den franske regjeringen til nyhetsbyrået Reuters.

Mens amerikanske myndigheter sier en invasjon kan være nært forstående, nekter russerne for at de har planer om å invadere.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, kritiserte lørdag USA for å skape unødvendig panikk og ba om bevis for at advarslene stemmer.

Befolkningen i Ukraina er også usikre på hva de skal tro, mens en voksende rekke land, deriblant Norge, ber sine borgere forlate Ukraina snarest.

Les rapporter fra VGs journalister på bakken i Ukraina:

les også – Jeg har bestemt meg for å reise vekk

les også Her evakuerer de fra Ukraina

Ukrainere tok til gatene i hovedstaden Kiev lørdag, med budskap om at landet vil motstå Russland.

Lørdag gikk tusenvis av ukrainere gjennom hovedstaden Kiev for å markere samhold i møte med trusselen om en russisk invasjon.

Omkring 150.000 russiske tropper omringer nå Ukraina i nord, øst og sør.