I STRID: Michael Avenattis tidligere klient Stormy Daniels fikk medhold i anklager om storsvindel fra sin tidligere forsvarer.

Kjendisadvokat dømt for svindel mot pornoskuespiller Stormy Daniels

Michael Avenatti forsvarte henne i søksmålet mot Donald Trump. Så svindlet han henne ifølge retten for flere hundre tusen dollar.

Av Eirik Wichstad

Fredag fikk rettsaken mot kjendisadvokat, nyhetsanker og Trump-kritiker Micheal Avenatti sin konklusjon.

Han dømmes for å ha bedratt pornoskuespilleren Stormy Daniels for 300.000 dollar, vel over 2, 6 millioner kroner.

Pengene hadde Avenatti lovet Daniels, som har pikenavnet Stephanie Clifford, for å skrive en bok om en seksuell affære hun påstår å ha hatt med Donald Trump.

Tidligere president Donald trump har hele tiden avvist anklagene fra Daniels.

Tok saken i egne hender

Rettssaken har fått stor oppmerksomhet i USA. Tidlig i rettssaken bestemte Avenatti seg for å skrote advokatene sine og føre saken mot sin tidligere klient selv.

Under rettssaken haglet karakteristikkene mot kjendisadvokaten. Påtalemakten beskrev ham som en vanetyv og serieløgner, oppgir nyhetsbyrået AP.

FUNNET SKYLDIG: Michael Avenatti møter pressen under etter dommen i rettshøringen i Manhatten, New York.

Foruten pengestriden med Daniels, har den velkjente Trump-kritikeren en bråte med andre juridiske problemer hengende over seg.

Han har fortsatt til gode å sone en fengselsstraff på to og et halvt år for forsøk på utpressing av 25 millioner dollar (218 560 000 NOK) fra sportsgiganten Nike.

I tillegg venter han på en ankerettssak for anklager om å ha svindlet klienter og andre for millioner av dollar.

Trakk frem gamle uttalelser

Tidligere var Daniels klienten til Avenatti. Hun hadde hyret ham inn for hjelpe henne med å komme ut av en taushetsavtale som forhindret henne fra å snakke offentlig om et påstått seksuell relasjon med Donald Trump.

Episoden skal ifølge henne ha skjedd i 2006, og hun har beskrevet det som «de verste 90 sekundene i mitt liv». Trumps advokat Michael Cohen skal ha betalt henne 1 million kroner for å holde tyst om hendelsen.

Samarbeidet mellom de to raknet etter at Daniels sa at hun hadde funnet ut at Avenatti hadde tilranet seg 800.000 dollar av bokavtalen til seg selv.

Under den nylige rettsaken gjorde Avenatti flere ganger et poeng av Daniels mentale tilstand.

Han spurte henne ut om tidligere uttalelser på et TV-program kalt «Spooky Babes», hvor hun blant annet har sagt at hun kommuniserte med døde mennesker.

Aktorene svarte med å si at forsøket på å male et bilde av Daniels som «utilregnelig» ikke ga noen støtte for hans påstand om at pengene han tok fra bokavtalen rettmessig tilhørte ham.

– Hun kan tro på hva som helst og likevel være utsatt for bedrageri fra forsvareren sin og fortsatt ikke fortjene det, sa den føderale aktoren Matthew Podolsky til juryen.

– Gigantisk kakerlakk

Da den to ukers lange rettsaken begynte å gå mot slutten hevdet fortsatt Avenatti at påtalemyndighetene ikke hadde lyktes med å gi gode nok beviser for saken sin.

– Jeg er italiensk. Jeg liker italiensk mat. Mine damer og herrer, saken som myndighetene prøver å fore dere med har en gigantisk kakerlakk midt på tallerkenen, sa han til juryen.

– Ville dere spist det måltidet eller ville dere sendt det tilbake? Jeg tror dere ville sendt det tilbake.

