KLARTEKST: Joe Biden snakker rett fra levra om desinformasjon. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Biden om desinformasjon på Facebook: - De dreper folk

President Joe Biden har uttalt seg tydelig om hva han synes om at desinformasjon om corona og vaksiner sprer seg på sosiale medier som Facebook.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Joe Biden har vært svært tydelig overfor amerikanerne om at de må vaksinere seg for å stoppe spredningen av coronaviruset. Gang på gang har han gjentatt oppfordringene, og tidligere denne uken inviterte han stjerneskuddet Olivia Rodrigo til Det hvite hus, som skal hjelpe til for å nå ut til den unge befolkningen med budskapet.

Vaksinemotstanden er stor i deler av USA, og selv om vaksiner nærmest kastes etter en vil ikke alle la seg vaksinere. Presidenten gikk i dag kraftig til angrep på sosiale medier-plattformer som Facebook. Han ble spurt om hvordan de forholder seg til desinformasjon om vaksine.

– De dreper folk! Den eneste pandemien som pågår nå er blant uvaksinerte, sier han ifølge NBC.

Uttalelsene rimer med hva en talsperson for helsemyndighetene uttalte tidligere uken om at alle coronainnlagte er uvaksinerte, eller ikke fullvaksinerte. Ingen som er fullvaksinert er innlagt på sykehus.

Det er ikke alltid lett å få kommentarer fra Facebook, men etter presidentens klare uttalelser har de kommet på banen og forsvart seg.

– Vi har samarbeidet med eksperter fra myndighetene, helseeksperter og forskere for å aggressivt motarbeide desinformasjon om covid-19 og vaksiner i samfunnshelsens tjeneste. Så langt har vi fjernet 18 millioner innlegg med desinformasjon om covid-19 og fjernet konti som gjentatte ganger har brutt reglene samtidig som vi har henvist to milliarder mennesker til korrekt informasjon, heter det i en uttalelse fra Facebook ifølge NBC.