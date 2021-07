DØDE: Benjamin Dowling ble ristet av barnevakten da han var liten. I sommer døde han, 37 år gammel. Nå er barnevakten tiltalt for drap. Foto: Familien

USA: Ristet baby - tiltalt for drap etter 37 år

For 37 år siden filleristet amerikanske Terry McKirchy fem måneder gamle Benjamin Dowling så han fikk en alvorlig hjerneskade. Han døde i sommer og nå er hun tiltalt for drap.

Publisert: Nå nettopp

McKirchy, som nå bor i Texas, ble pågrepet 2. juli etter å ha blitt tiltalt for drapet på mannen hun tidligere satt barnevakt for, skriver New York Times.

Hun har allerede sonet en dom på 60 dager etter at hun ristet den da fem måneder babyen så han fikk en alvorlig hjerneskade. Hun erklærte seg skyldig i drapsforsøk og barnemishandling, men uttalte også at hun ikke hadde gjort det.

Krimteknikere i den nye saken har uttalt at det er en direkte forbindelse mellom skadene han fikk for 37 år siden og dødsfallet som skjedde i sommer.

Nå risikerer kvinnen livstid i fengsel.

– Benjamin utviklet seg aldri forbi stadiet til en fem og en halv måneder gammel baby, har foreldrene hans Rae og Joe Dowling uttalt.

Det har i flere land - også i Norge - pågått en debatt en debatt om filleristing av små barn og hvorvidt de skadene de har er gode nok bevis. I USA har flere slike dommer blitt opphevet.