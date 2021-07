forrige





Flommen har nådd Østerrike: − Ligner en katastrofe

Uværet som har herjet verst vest i Tyskland, har nå også spredt seg sørøst i landet og videre inn i Østerrike.

Av Thea Rosef

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dødstallene stiger etter flommen i Mellom-Europa. Søndag er det meldt om at 156 personer har mistet livet i Tyskland, og 183 i Europa til sammen, skriver nyhetsbyrået AFP.

Hundrevis av mennesker er fortsatt savnet og myndighetene frykter at dødstallet vil stige.

De vestlige delene av Tyskland har blitt verst rammet, spesielt de to delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen. I Rheinland-Pfalz alene rapporterer politiet om 110 døde.

ØDELEGGELSER: Byen Schuld i den hardt rammede delstaten Rheinland-Pfalz har opplevd store ødeleggelser. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Også i nabolandene Nederland, Belgia, Luxembourg, Frankrike og Sveits i vest har det vært store ødeleggelser av hus, kjøretøy og infrastruktur. Til sammen er 27 personer meldt omkommet i Belgia.

Nå har også flommen spredt seg til naboen Østerrike i øst.

Fakta om flommen i Mellom-Europa Det er meldt om strømbrudd, skader på vei- og jernbanenettet og tele- og datanettet. Det er også problemer med vannforsyningen.

Flommen skjer etter voldsomt regn. I et område nær Liège i Belgia ble det målt 271 millimeter regn på 48 timer. Det er over dobbelt så mye som det som normalt faller i hele juli.

I deler av det vestlige Tyskland falt det mellom 100 og 150 millimeter på et døgn, ifølge CNN. En talsmann for Deutscher Wetterdienst sier enkelte områder ikke har hatt så kraftig regn på et århundre. Ekstremværet har fått navnet Bernd.

Rhinen og sideelven Ruhr har steget kraftig, det samme har Meuse/Maas, samt en rekke mindre sideelver.

Tyskland er delstatene Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz hardest rammet, i Belgia er skadene størst i Vallonia-regionen.

Lørdag ble også sørlige og østlige deler av Tyskland og Østerrike rammet av ekstrem nedbør og flom. I distriktet Berchtesgadener Land sør i den tyske delstaten Bayern ble det erklært unntakstilstand.

Søndag morgen er 183 bekreftet døde. Minst 156 i Tyskland og 27 i Belgia. Flere hundre er ikke gjort rede for, og det fryktes at dødstallet vil stige.

Ødeleggelsene er enorme i mange byer. Ifølge Reuters er naturkatastrofen den mest dødbringende i Tyskland siden en flom i 1962, da 340 mistet livet. Kilder: Ritzau, AFP, DPA, CNN, DWD, Reuters, Bild, Focus Vis mer

Spent situasjon i Østerrike

Kraftig regn har ført til store oversvømmelser i regionene Salzburg og Tyrol i Østerrike. Nødetatene jobber på spreng, og videoer fra området viser biler som blir skylt bort av vannmassene.

Deler av sentrum i den historiske byen Hallein er oversvømmet etter at elven Kothbach flommet over, skriver Der Standard.

Bekker har blitt til kraftige strømmer, opplyser politiet. De kaller situasjonen svært spent og delvis dramatisk.

Ordfører Alexander Stangassinger sier til Salzburger Nachrichten at det er mennesker i fare som må reddes med helikopter.

– Situasjonen ligner en katastrofe, sier han.

Folk er fra før bedt om å være forsiktige og ikke gå ned i kjellerne sine. Det er så langt ikke meldt om skadde i området.

Situasjonen er også spent i andre deler av de østerrikske alpene. Rundt Kitzbühel i Tyrol har brannmannskapene pumpet vann ut av mange kjellere.

Sør-Tyskland: – Nødanropene kommer hele tiden

Flommen har nå også spredt seg til Bayern-området, sør i Tyskland, skriver Focus. Det er erklært unntakstilstand i distriktet Berchtesgadener Land sør i delstaten Bayern på grunn av kraftig regnvær og flom.

En person har mistet livet i området, opplyser en talsperson til nyhetsbyrået AFP.

Brannvesenet har jobbet på spreng natt til søndag, og politiet omtaler situasjonen som dramatisk, skriver Focus videre.

Flere jordras er utløst, og kapasiteten til brannmannskapene i området er sprengt, sier en talsmann for operasjonssentralen i Traunstein lørdag kveld.

Byene Berchtesgaden og Bischofswiesen, som ligger sørøst i Bayern nær grensen til Østerrike, er spesielt hardt rammet. Det kommer vann både fra fjellene og fra den flomstore elven Ache.

Slik så det ut i byene Berchtesgaden og Bischofswiesen lørdag:

Noen hus har allerede blitt evakuert, og innbyggerne er bedt om å holde seg unne gatene.

– Nødanropene kommer hele tiden. Situasjonen er uoversiktlig og det regner kraftig, sier en talsperson for politiet i Rosenheim, som ligger om lag 100 kilometer vest for de to byene.

Ventet voldsomme oversvømmelser i øst

Lokale beredskapsmyndigheter i delstaten Sachsen i det østlige Tyskland opplyser lørdag kveld at flere byer ikke er tilgjengelige, og at vannstanden i flere elver har «steget ekstremt» og at det er ventet «voldsomme oversvømmelser», skriver NTB.

Det ble målt over 100 liter nedbør per kvadratmeter i delstaten lørdag, noe som forårsaket flom også her.

Oversvømmelsene har blant annet rammet det populære turist- og naturområde Sächsische Schweiz, som er en nasjonalpark nær byen Dresden.