BILER UNDER VANN: I hardt rammede Erfstadt i delstaten Rheinland-Pfalz meldes det om 12 meter dypt vann enkelte steder lørdag. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Kritiserer varslingssystemet: − Enorm svikt

Det ble sendt ut farevarsel om ekstrem flom i Vest-Tyskland tidligere denne uken. Professor Hannah Cloke mener folket ikke oppfattet faren, og peker på svikt i systemet.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg hadde forventet at folk hadde evakuert, du forventer ikke å se så mange mennesker dø på grunn av flom i 2021. Dette er veldig, veldig alvorlig, sier hun ifølge Politico.

Politico skriver at European Flood Awareness System (EFAS) tirsdag denne uken varslet om «ekstrem flom».

Professor i hydrologi ved Universitetet Reading i Storbritannia, Hannah Cloke, som også har vært tilknyttet EFAS, mener de høye dødstallene og alle de savnede er en «enorm svikt i systemet».

– Ikke skjønt faren

EFAS sendte ut en advarsel i den «ekstreme kategorien» sier Cloke.

– Det betyr ikke at man er nødt til å evakuere. Det er opp til myndighetene. Men vanligvis, hvis man vet at det er fare for liv, og man vet hvor dette kommer til å inntreffe, sørger man for å være i stand til å evakuere. Det er slik kriseberedskap fungerer

Folket hadde helt tydelig ikke skjønt faren, mener Cloke.

– Synet av folk som kjører eller vasser rundt i det dype flomvannet fyller meg med skrekk. Dette er bortimot det farligste du kan gjøre under en flom.

Tysklands meteorologiske institutt (DWD) opplyser at de viderebrakte ekstremvarselet til lokale myndigheter. Noen steder fikk innbyggerne beskjed om å forlate hjemmene sine, mens andre steder var det ingen beskjed.

– En føderal myndighet som DWD har ikke ansvar for å sette i gang evakuering eller andre tiltak på stedet, det er en oppgave for lokale myndigheter, sier Uwe Kirsche, talsmann ved DWD, ifølge Politico.

Armin Laschet, Angela Merkels arvtager som leder av CDU-partiet, sier myndighetene ble advart, men at «solen samtidig skinte og ingen så dette komme».

STORE SKADER: Erfstadt i delstaten Rheinland-Pfalz har blitt hardt rammet av flomkatastrofen. Foto: Michael Probst / AP

Testalarm fungerte ikke

Tyske Bild skriver at det 20. september i fjor ble tydelig at Tyskland hadde et alarmproblem.

Federal Office for Civil Protection and Disaster (BBK) har hatt ansvar for varslingsappen NINA siden 2015. Den er ment å gi raske advarsler i tilfelle en katastrofe inntreffer, og appen skal supplere ting som sirener, beskjeder over megafon og meldinger på radioen.

På den såkalte «alarmdagen» i september skulle varslingen i landet testes. Brukerne av appen skulle egentlig motta varselet klokken 11, men alarmen gikk aldri, skriver Bild.

STORE KREFTER: I Erfstadt har flommen tatt med seg en hel gate med hus og biler. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

BBK innrømmet at dagen ble «en fiasko», og opplyste om at testalarmen ikke hadde blitt utløst på grunn av en teknisk feil. Innenriksdepartementet, som BBK ligger under, lovet at det skulle granskes nøye.

BBK-president Christoph Unger måtte gå etter skandalen, og Armin Schuster overtok stillingen. Schuster lovet i mars å bedre sivilbeskyttelsen i Tyskland, og omorganisere BBK.

En ny «alarmdag» skulle gjennomføres i september, men er utsatt til et år senere, skriver Bild.

Norsk fremfor europeisk varsling

I Norge er det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har ansvar for flomvarslingen.

– Vi har en nasjonal flomvarsling som dekker hele landet. Det er ulikt fra Tyskland hvor det er mer delt opp, sier Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog ved flomvarslingen hos NVE.

Han forteller at Norge, som Tyskland, også får varslinger fra European Flood Awareness System (EFAS).

– Men vi har vårt eget system som vi bruker i den operative varslingen. Det vi bruker selv har mye mer detaljer enn det vi får fra det europeiske systemet.

NVE analyserer daglig situasjonen i Norge og vurderer om det skal sendes ut flomvarsler.

Varslingsnivået – grønt, gult, oransje eller rødt – bestemmer de ut fra skadepotensialet. Ifølge Holmqvist iverksettes det ofte beredskap på oransje nivå.

– Vi sender ut et varsel, og de som mottar varselet, som kommuner, fylkesmann og nødetater, vurderer om det er behov for å gjøre ytterligere tiltak og iverksette beredskap. Vi har også regionkontor der fagpersoner kan bistå ute i felt, sier han.

– Mange kommuner som er flomutsatt har enten laget egne flomsonekart eller har fått kart fra NVE. Da har de en god idé om hvilke områder som er mest utsatt i sin kommune, legger Holmqvist til.