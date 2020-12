EN TOM SENG: En coronapasient har nylig mistet livet, og Evelia De la Cruz ved sykehuset Roseland i Chicago desinfiserer rommet. Bildet er tatt 1. desember. Foto: SHANNON STAPLETON / REUTERS

Rekordhøye corona-dødstall i USA: − Flere per dag enn vi hadde 11. september eller på Pearl Harbor

Fredag ble det registrert over 3300 corona-relaterte dødsfall i USA, viser VGs oversikt. Det er flere enn noen gang tidligere under pandemien.

Oppdatert nå nettopp

USA er svært hardt rammet av coronapandemien, og registrerte forrige uke flere dager med rekordhøye dødstall, skriver Washington Post.

Landet har nylig godkjent vaksinen fra selskapet Pfizer, og de første vaksinene ble søndag sendt til distribusjonssentre over hele landet, skriver AP.

Helsemyndighetene advarer likevel om at det vil ta tid før man ser en nedgang i dødstallene.

– Vi befinner oss nå på et tidspunkt der vi trolig i løpet av de neste 60 til 90 dagene vil ha flere dødsfall per dag enn vi hadde 11. september eller på Pearl Harbor, sier Robert Redfield, som er leder for USAs svar på Folkehelseinstituttet CDC, til tenketanken Council on Foreign Relations.

Bakgrunn: Én amerikaner dør av covid-19 hvert minutt

Over 2900 mennesker døde i terrorangrepene 11. september 2001, og over 2400 døde i det japanske angrepet på den amerikanske militærbasen Pearl Harbour på Hawaii i 1941.

– Virkeligheten er at desember, januar og februar kommer til å bli tøft. Jeg tror faktisk det vil bli den tøffeste tiden i historien for folkehelsen i landet, uttalte Redfield i starten av desember, samtidig som han sa at han fryktet 150.000 til 200.000 nye dødsfall innen februar om ikke amerikanerne tar sosial distanse og munnbind mer på alvor.

Ifølge VGs oversikt var det søndag kvled registrert over 16,2 millioner smittetilfeller i USA, og over 299.000 dødsfall relatert til pandemien.

Også tallet på smittede og personer innlagt på sykehus er på sitt høyeste i USA om dagen, skriver Washington Post. Søndag var 109.331 pasienter innlagt med viruset hvorav 21.231 lå på intensiven og 7529 på respirator.

Assisterende helsedirektør i Norge Espen Nakstad tror den siste tidens økning i USA har en sammenheng med reisevirksomhet under Thanksgiving-feiringen 26. november, da flere trolig ble smittet.

– Vi vet at det ofte tar en ukes tid fra smitten skjer til man blir innlagt på sykehus. For de mest alvorlig syke tar det ofte ytterligere en uke til for tilstanden blir så kritisk at man dør. Med rundt 100.000 samtidig innlagte pasienter i USA de siste ukene har det vært ventet at dødstallene ville fortsette å stige etter Thanksgiving, sier han til VG.

les også Over 100.000 covid-pasienter i USA: – Enhver tenkende person bør være bekymret

Han presiserer at USA fortsatt ligger lavere enn land som Belgia, Italia, Spania og Storbritannia når man ser på dødsfall per millioner innbyggere.

– Men USA har hatt en særlig kraftig vekst i høst som er bekymringsfull, sier han og legger til at det ser ut til at smittetallene i landet fortsatt er på vei oppover.

Slik regner vi ut de verste dagene og ukene For å regne ut den verste smittedagen, bruker vi et glidende snitt på syv dager. Det vil si at vi regner ut gjennomsnittet fra den aktuelle datoen og seks dager tilbake i tid. Dette har vi gjort fordi rapporteringen kan variere mye fra dag til dag. Derfor bruker vi glidende snitt av nye tilfeller: Det kan forekomme variasjon i rapporteringen fra de ulike kildene: Noen ganger kan for eksempel dødsfall bli knyttet til rapporteringsdato og ikke den dagen det faktisk skjedde. Siden rapporteringen kan variere mye fra dag til dag – uavhengig av noen faktisk variasjon – kan det være nyttig å se på gjennomsnittsverdier over flere dager, et såkalt glidende gjennomsnitt. Vi har valgt et 7-dagers snitt for å belyse utviklingen. Glidende snitt på 7 dager vil si gjennomsnittet for i dag og seks dager tilbake i tid.

Dersom man ser på den verste enkeltdagen i Norge, vil 24. mars stikke seg ut som dagen med flest nye registrerte smittede med 313 nye tilfeller.

Men dersom man bruker et glidende snitt av nye tilfeller over syv dager, vil den verste dagen være 26. mars. Tallene i denne saken er hentet ut fra tallspesialen til VG lørdag formiddag. Og merk: Hvor mye smitte som blir oppdaget – og hvor – er naturligvis avhengig av hvor mye og hvordan det blir testet. Vis mer

Publisert: 14.12.20 kl. 03:08 Oppdatert: 14.12.20 kl. 03:22

Les også