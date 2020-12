HJEM TIL JUL: Flyplassen i Sydney var svært travel fredag, da mange prøvde å komme seg på første fly til en annen delstat før nye grenserestriksjoner ble kunngjort. Flere endret billettene sine i siste liten, og prisene skjøt i været. Foto: DEAN LEWINS / AAP

Nye reiserestriksjoner i Australia etter smitteutbrudd

SYDNEY (VG) I storbyen Sydney var livet begynt å vende tilbake til normalen etter måneder med strenge restriksjoner. Nå truer 38 smittetilfeller juleplanene til tusenvis av australiere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Smitteutbruddet som onsdag ble oppdaget i området Northern Beaches har lørdag vokst til 38 tilfeller, og myndighetene har kunngjort at innbyggerne i det populære ferieområdet nord for byens sentrum må forholde seg til en ny nedstengning.

Det betyr at de skal holde seg hjemme med mindre de absolutt må ut, og at barer, restauranter og treningssentre blir stengt.

Nedstengningen varer i første omgang til midnatt lille julaften.

– Vi håper dette vil gi oss nok tid til å komme oss ovenpå igjen, slik at vi kan lette opp igjen til jul og nyttår, sier delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales under en pressekonferanse lørdag, skriver Reuters.

Siden en kraftig andre coronabølge i sommer, har Australia stort sett klart å holde viruset i sjakk. Totalt har over 28.000 mennesker blitt bekreftet smittet, og 908 personer er døde.

– Ikke et bra sted å være nå

Landet har valgt en tøff linje når det kommer til håndteringen av coronaviruset, og myndighetene har som mål å slå raskt ned på smitten før den sprer seg videre i storbyen Sydney, skriver Sydney Morning Herald.

– Det er viktig at beboerne her ikke beveger seg rundt sammen, og vi vil definitivt ikke ha folk inn i dette området med mindre de absolutt må. Det er ikke noe bra sted å være nå, sier delstatsministeren, som også ber innbyggerne i resten av byen om å vurdere å avlyse planene sine denne helgen.

les også Stengte helt ned i over 100 dager – ingen nye smittetilfeller

Det ferske smitteutbruddet kommer på et tidspunkt da livet var livet i ferd med å vende tilbake til normalen etter måneder med strenge restriksjoner.

Folk har kunnet invitere inntil 50 personer på fest, og barer, restauranter og strender har vært fulle av folk. Delstatsgrenser som har vært stengt siden mars har også nylig blitt åpnet opp, og mange australiere har sett frem til å tilbringe julen med familier og venner etter måneder uten å kunne besøke hverandre.

Nå har smitten i New South Wales fått resten av Australias delstater til å varsle retrett, skriver australske Guardian.

– Min beskjed til alle i de røde sonene i Sydney, er denne: Kommer du til Melbourne, kommer du til å tilbringe julen på karantenehotell, sier Victorias helseminister Martin Foley.

forrige





fullskjerm neste TESTKØ: Folk står i kø for å teste seg ved sykehuset Mona Vale fredag.

Kaos på flyplassen

Lokale medier meldte både fredag og lørdag om kaotiske scener på flyplassen i Sydney og billettpriser som steg i været da folk desperat prøvde å komme seg ut før nye restriksjoner ble kunngjort.

– Nå når situasjonen er blitt så ille bestemte jeg meg for å endre flyvningen og reise i dag for sikkerhetsskyld, sier en 64 år gammel passasjer med etternavnet Webster til Sydney Morning Herald.

Hun er på vei til Queensland.

– Jeg har ikke sett barnebarna mine på 12 måneder nå, og jeg ville ha blitt så skuffet om jeg ble sittende fast her.

Dette er de nye grenserestriksjonene Victoria: Krav om tillatelse for reisende fra New South Wales, og 14 dagers obligatorisk hotellkarantene for dem som har besøkt området Northern Beaches. Reisende fra resten av Sydney må testes og isolere seg selv til de får svar på testen, mens reisende fra resten av delstaten kan reise fritt.

Queensland:rav om 14 dagers hotellkarantene, som må betales av egen lomme, for alle som har vært i området Northern Beaches.

Vest Australia: Krav om 14 dagers hotellkarantene for alle reisende fra New South Wales.

Nord-Territoriet: Alle som har vært i området Northern Beaches bes om å unngå området. De som kommer må i karantene, og betale for dette selv.

Tasmania: Alle som har vært i området Northern Beaches forbys innreise.

Sør Australia: Alle som har vært i området Northern Beaches må i 14 dagers karantene ved innreise. Personer som har vært på de to restaurantene der det har vært utbrudd, forbys innreise. Kilde: Guardian Vis mer

Australia har hatt svært strenge grenserestriksjoner under pandemien, og har lav terskel også for å stenge delstatsgrenser innad i landet.

Landet har krav om hotellkarantene for alle som kommer utenfra, og slipper per i dag nesten kun inn egne borgere. De skiller også mellom smittetilfeller ved disse karantenehotellene, og smitteoverføring som skjer ute i samfunnet.

Det er denne siste kategorien nå har fått myndighetene i New South Wales til å slå alarm, etter over to uker uten et eneste lokalt overført smittetilfelle. De har hittil ikke klart å spore opp opphavet til smitten, skriver CNN.