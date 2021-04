HØY DØDELIGHET: Familiemedlemmer samler seg på en åpning i Amazonas i utkanten av byen Iquitos. Her ble noen av coronapandemiens første ofre i byen gravlagt. Foto: Rodrigo Abd / AP

Brasiliansk mutant gir høye dødstall i Peru: − Urovekkende utvikling

Helsevesenet i Peru har kollapset, sier norsk forsker ved UiO. Nå har over 59.000 personer dødd med coronaviruset i det hardt pressede landet.

Publisert: Nå nettopp

En ny dødelig coronabølge skylder over Peru og resulterer i overfylte sykehus og høye coronadødsfall.

– Det er definitivt urovekkende, sier akuttlege Michael Jaung til VG.

Han befinner seg i byen Huacho som ligger i Lima-provinsen. På oppdrag for Leger uten grenser har han vært til stede på Huacho regionale sykehus de siste to månedene.

Sprengt kapasitet

Sykehusene i Huaura-provinsen, nord for Lima er overfylt, og det er mangel på både intensivplasser og sengeplasser med oksygentilgang. 15.301 pasienter er per dags dato innlagt på sykehus for covid-19, ifølge helsemyndighetene.

Jaung er bekymret for utviklingen han ser.

– Peru er nå landet med høyest dødelighet per innbygger. Alle sykehuskapasitet i vår region er sprengt. Vi får inn personer som har reist i timevis fra sykehus til sykehus på leting etter ledig plass.

Til sammen har nå over 59.000 mennesker mistet livet som følge av coronaviruset i landet.

Verdens helseorganisasjon rapporterte første uken i april om 10.000 nye smittetilfeller. Fredag registrerte helsedepartementet i Peru 717 dødsfall på én dag, ifølge VGs coronaspesial.

Brasiliansk mutant

Økningen i antall smittede skyldes blant annet den svært smittsomme P1-varianten, også kalt «den brasilianske varianten», som driver smittetilfellene oppover.

Men Jaung mener den voldsomme økningen kommer av flere faktorer:

– Jeg tror folk gjør sitt beste for å overholde restriksjonene, men samlinger og offentlige arrangementer har nok noe av skylden. Vi ser også at pasientene vi mottar, er yngre enn tidligere. Men det er ingen tvil om at dem som rammes hardest, er den fattige delen av befolkningen.

Konsekvenser av lettelse

Jemima Garcia-Godos er professor i sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun sier til VG at helsevesenet i Peru har kollapset for en stund siden, til tross for at vaksinasjonen er i gang.

– Lettelsene i Peru kom altfor tidlig, noe jeg tror er grunnen til at smitten øker på nytt, sier Garcia-Godos.

Hun mener det er umulig å ha strenge restriksjoner som er langtidsvarende i et land som Peru fordi mange er avhengige av å reise.

– Men det virker som uten strenge tiltak så følger ikke folk myndighetenes råd, sier hun.

PROFESSOR: Jemima Garcia-Godos er professor i sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO. Foto: Universitetet i Oslo

Fattigdom

Store deler av befolkningen i Peru lever i fattigdom, noe som også påvirker den økende smitten.

– Det påvirker situasjonen fordi folk er avhengige av å skaffe seg en inntekt. De færreste har muligheten til å ha hjemmekontor, sier Garcia Gordos.

Hun legger til at mange ikke har tilgang til vann i sitt eget hjem, og må reise for å hente vann.

– Og når folk er fattige så må de velge om de vil prioritere å bruke penger på å kjøpe munnbind til seg og hele familien. Så fattigdom forverrer definitivt situasjonen, sier hun.

Vaksineutfordring

Akuttlegen mener Perus hovedproblem nå er mangel på vaksiner.

– Dessverre er det problemer med tilgjengeligheten og vaksinasjonsdekningen. Det er det største problemet.

BEGRAVES: En ung jente begraver en av sine slektninger, som døde av covid-19, på en felles gravplass. Foto: CESAR VON BANCELS / AFP

Siden starten av pandemien har Peru registrert over 1,7 millioner coronatilfeller. Peru er ifølge AP et av bare tre land som i løpet av pandemien har meldt om over 4000 dødsfall på én dag.

Nesten 11 millioner av landets 33 millioner innbyggere er hittil testet for coronaviruset.

Tidligere denne måneden skrev VG at familier i byen Iquitos i Peru har gått til sak mot myndighetene. Først måneder etter at de mistet sine kjære til coronaviruset, fant de ut at de var begravd på en hemmelig gravplass i Amazonas.

I påsken innførte landet full nedstengning, og de stanset flyginger fra Brasil, Storbritannia og Sør-Afrika i håp om å holde nye mutasjoner ute, skriver NTB.