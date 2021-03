forrige





fullskjerm neste PROVISORISK: Tradisjonelle sjal, kalt longyi, henger over en gate i hovedstaden Yangon.

Stanset militæret – med kvinneklær

Demonstrasjonene mot militæret i Myanmar fortsetter, over en måned etter at juntaen tok til makten. Nå gir gammel overtro muligheter for demonstrantene.

Av Vilde Elgaaen og NTB

Publisert: Nå nettopp

God, gammel overtro ble testet i Myanmar søndag.

I et forsøk på å stanse politi og militære har demonstrantene begynt å henge opp klessnorer i gatene. På snorene henger kvinneklær, både dameundertøy og tradisjonelle klesplagg kaldt longyi.

Tradisjonelt gir det gå under klær som dekker kvinners underliv ikke bare uhell, men det skal også være skadelig for menns maskulinitet.

– Grunnen til at vi henger det opp i gatene er fordi det er en overtro her om at å gå under slike klær gir deg uflaks, sier en 20 år gammel demonstrant til Reuters.

Han er ikke navngitt, da han er redd for represalier fra juntaen.

– Den yngre generasjonen tror ikke på det lenger, men soldatene gjør fortsatt det, og det er deres svakhet. Så vi kan kanskje få mer tid til å løpe fra dem om det blir krise, sier han videre til nyhetsbyrået.

Videoer på sosiale medier som Reuters har sett viser politistyrker som tar ned klessnorene før de krysser dem.

Klærne stopper likevel ikke politiet fra å bruke tåregass, gummikuler og sjokkgranater mot folket.

KJEMPER: Politiet fyrer av tåregass mot demonstranter i byen Yangon søndag. Foto: STR / AFP

Partitopp døde i varetekt

Et tidligere medlem av Aung San Suu Kyis parti Nasjonalligaen for demokrati (NLD) er død etter å ha blitt pågrepet natt til søndag. Partifeller mistenker at han ble torturert.

58 år gamle Khin Maung Latt ble pågrepet av sikkerhetsstyrker i et raid utenfor landets største by Yangon.

Khin Maung Latts lik bar preg av tortur, ifølge partifelle Ba Myo Thein.

– Det ser ut som han ble pågrepet om natten og utsatt for grov tortur, sa Ba Myo Thein til nyhetsbyrået Reuters.

SORG: En kvinne deltar på begravelsen til Khin Maung . Hun holder opp tre fingre, som har blitt motstandsbevegelsens symbol. Foto: LYNN BO BO / EPA

Voldelige sammenstøt

Siden militærkuppet 1. februar har det vært demonstrasjoner over hele Myanmar. Landets leder Aung San Suu Kyi og hundrevis av andre har så langt blitt arrestert.

Over 50 demonstranter skal så langt være drept.

19-årige Kyal Sin, som selv brukte det engelske navnet «Angel», er en av dem. Nå har hun blitt et ikon for motstandsbevegelsen i landet, sammen med andre kvinner som risikerer livet ved å lede an kampen mot kuppmakerne.

Rett før hun døde onsdag 3. mars, deltok Sin i en fredelig demonstrasjon som ble møtt med tåregass av sikkerhetsstyrkene. Ifølge avisen The New York Times renset hun øynene med vann for å lindre dem og ropte:

– Vi kommer ikke til å løpe. Vårt folks blod skal ikke treffe bakken.

BEGRAVET: 19-år gamle Kyal Sin, kjent som Angel, ble gravlagt 4. mars. Foto: STRINGER / X80002

Lørdag ble det kjent at juntaen hadde åpnet graven til 19-åringen for å gjennomføre en obduksjon.

Den statlige TV-kanalen MRTV meldte at analyser frikjente politiet og militære styrker, og at det ikke var dem som skjøt henne i hodet.

Det har gitt nytt liv til motstandere av kuppet, som anklager juntaen for å dekke over drapet på den unge kvinnen, ifølge Reuters.

Hun var en av minst 38 personer som ble drept den onsdagen, som så langt har vært den blodigste dagen siden militærkuppet.

PROVISORISK: Demonstrantene stiller seg opp bak barrikader i det politiet samler seg foran dem i Yangon søndag. Foto: STR / AP

Rømte til India

Lørdag ba regimet India om å returnere flere politifolk som hadde søkt tilflukt i nabolandet i kjølvannet av kuppet.

Ifølge Reuters rømte de for å unngå å ta ordre fra juntaen.

Rundt 30 politifolk og deres familier skal ha krysset grensen til India de siste dagene, i takt med at demonstrasjonene ble stadig mer voldelige.

Visekommissær i det sørlige distriktet Champai i India, Maria C. T. Zuali sa lørdag at hun hadde fått et brev fra sin motpart i Myanmar, melder Reuters.

I brevet skal det ha stått at de åtte politifolkene bør returneres for å «opprettholde et vennlig forhold mellom de to nabolandene.»