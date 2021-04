HAR EN PLAN: Danmarks statsminister Mette Frederiksen da hun presenterte planen for gjenåpning 22. mars. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Her har de begynt gjenåpningen: Slik gjør de det

Onsdag legger Erna Solberg fram planen for gjenåpningen av Norge. Danmark og Storbritannia har allerede begynt. Slik gjøres det der.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

I Norge skisserte helsemyndighetene i februar en plan med fire faser for gjenåpning. Det er denne planen, med fagråd fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og et ekspertutvalg, regjeringen presenterer onsdag 7. april.

Helsedirektør Bjørn Guldvog har fastholdt at håpet er å starte gjenåpningen i mai, og at Norge skal være fullstendig gjenåpnet innen utgangen av 2021.

Tirsdag startet Danmark sin første fase av gjenåpning. Ifølge DR innebærer det blant annet at frisører og tatovører kan ta imot kunder igjen, og at de eldste elevene vender tilbake til skolene.

Fremdeles vil en del aktiviteter kreve coronapass – altså et bevis på at du enten har vært smittet de siste 2–12 ukene, er ferdigvaksinert eller kan dokumentere negativ coronatest fra de siste 72 timene.

I Danmark har frisører, hudsalonger, massører, solarium og kjøreskoler måttet holde stengt i det siste, men disse åpner i dag tirsdag (unntaket er fem kommuner der de på grunn av høyt smittetall utsetter gjenåpningen til 11. april).

I tillegg er de eldste elevene på barneskolen og ungdomsskolen, samt de to yngste trinnene på videregående tilbake på skolen halvparten av tiden. Dette er en økning fra én dag i uken på skolen (utendørs). Her er ti kommuner med høyt smittetrykk unntatt fra gjenåpningen.

For avgangselevene med mange praktiske fag betyr gjenåpningen at de kan komme tilbake på skolen 50 prosent av tiden. De øvrige avgangselevene får komme tilbake 20 prosent av tiden – dette etter en periode med kun fjernundervisning.

FORNØYD: Storbritannias statsminister Boris Johnson da han besøkte en barneskole i anledning gjenåpningen av skolene i mars. Foto: Christopher Furlong/REUTERS

Neste tirsdag utvider Danmark åpningen ytterligere: Da åpner kjøpesentre og store butikker på under 15.000 kvadratmeter. Men kinoer, restauranter og kafeer på disse stedene må fortsatt holde stengt.

Etter planen åpner de største kjøpesentrene og varehusene 21. april. Da åpner også uteservering, museer og bibliotek.

6. mai våger Danmark seg på å åpne innendørsservering på restauranter, kafeer, teatre og kinoer. Da kan også voksne over 18 år få drive sport innendørs om de kan fremvise coronapass.

GJENÅPNER: Statsminister Mette Frederiksen taler på Marianborg 9. mars. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / RITZAU SCANPIX

England klar for fase to

Også Storbritannia har lagt fram sin plan for gjenåpning. Der er de allerede i første fase av gjenåpningen, der inntil seks mennesker, eller to husstander, kan møtes utendørs.

Mandag førstkommende – 12. april starter fase to. Ifølge BBC innebærer dette at utendørsservering på pub og ikke-essensielle butikker kan åpne. Men det er individuelle planer for England, Wales, Skottland og Nord-Irland.

I GANG: Storbritannias statsminister Boris Johnson på besøk på St Mary's CE Primary School i anledning gjenåpningen av skolene i mars. Foto: Christopher Furlong/REUTERS

Dette blir etter planen lov i England fra 12. april:

* Alle butikker kan åpne

* Frisører, hudpleie og andre servicetilbud med nærkontakt kan åpne

* Restauranter og puber kan servere mat og alkohol utendørs

* Treningssentre, spa, dyrehager, fornøyelsesparker og bibliotek kan åpne

* Medlemmer i samme husholdning kan reise på ferie i England om de bor i egen enhet

* Opptil 15 mennesker kan samles til å feire bryllup

* Opptil 30 får komme i begravelse – 15 ved vaker

* Barn før delta på innendørsaktiviteter

* Beboere på pleiehjem får ha inntil to besøkende (opp fra én)

Dette blir lov i fase tre (tidligst 17. mai):

* Opptil 30 mennesker kan samles utendørs

* Seks mennesker, eller to husstander, kan møtes innendørs

* Puber og restauranter kan åpne innendørsservering

* Museer, teatre og kinoer kan åpne

* Åpner for internasjonale fritidsreiser

* Innendørs sport for voksne starter

* Åpner for større arrangementer, men med begrensninger på antall publikummere

Kommer England seg til fase fire (tidligst 21. juni), åpnes det for dette:

* All begrensing av sosial kontakt fjernes

* Nattklubber åpner

* Ingen begrensning på hvor mange som kan delta i bryllup, begravelse eller dåp

Fire kriterier må være innfridd for at gjenåpningen i Storbritannia kan fortsette: At vaksineringen går etter planen, at vaksinen reduserer antall mennesker som dør eller trenger sykehusinnleggelse, at smitteraten ikke medfører risiko for økning i antall sykehusinnleggelse og at nye virusvarianter ikke endrer risikoen ved gjenåpning fundamentalt.