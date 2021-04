PÅGREPET: Aleksej Navalnyjs personlige lege Anastasija Vasiljeva (t.h.) ble tirsdag fjernet av politiet utenfor straffekolonien der opposisjonslederen sitter. Foto: REUTERS og AP

Navalnyj: Nektes uavhengig lege

Aleksej Navalnyjs personlige lege Anastasija Vasiljeva ble tirsdag pågrepet utenfor straffekolonien der den sultestreikende Kreml-kritikeren sitter. Samtidig hevder opposisjonspolitikeren at han nektes å bli undersøkt av uavhengige leger.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert:

Navalnyj er overført til fengselssykehus med alvorlig luftveissykdom og feber, bekrefter myndighetene.

Via opposisjonspolitikerens Twitter-konto hevdes det tirsdag ettermiddag at han ikke får lov til å undersøkes av en uavhengig lege. Hvem som styrer Navalnyjs konto mens han er i fengsel, er ikke kjent.

– Loven gir rett til å kunne invitere en spesialistlege til konsultasjon – for egen regning. Ingen får forby dette. Slike leger kommer til mange fanger, men Navalnyj får ikke lov til det, heter det i Twitter-meldingen.

Han har vært i sultestreik siden onsdag sist uke.

Navalnyj ble i august forsøkt giftmordet da han skulle dra hjem fra en valgturné i Sibir. Etter et par dager ble han flyttet i et ambulansefly til Tyskland, der han oppholdt seg helt til han vendte tilbake til Russland i januar – og umiddelbart ble pågrepet på Sjeremetjevo-flyplassen.

I en melding mandag fortalte Navalnyj at han hostet og hadde feber, og at flere fanger fra hans avdeling hadde fått diagnosen tuberkulose.

Noen timer senere meldte den regimetro avisen Izvestija at Navalnyj var flyttet til fengselssykehuset.

Tidlig tirsdag holdt legeforeningen som Anastasija Vasiljeva er leder for, en demonstrasjon utenfor fengselet. Flere av dem ble pågrepet, det samme ble CNN-journalisten Matthew Chance. Vasiljeva har flere ganger blitt omtalt som Navalnyjs personlige lege. Om det er henne som Navalnyj nå har krevd å bli undersøkt av, er uklart.

– Vi kommer hit for å tilby hjelp. La oss løse dette som mennesker, sa Vasiljeva utenfor fengselsmurene – før hun ble pågrepet.

Navalnyjs kone, Julia Navalnaja, publiserte tirsdag et brev som hun har fått fra fengselsledelsen. Der het det at de ikke kunne sende Navalnyj til sykehus, fordi han ikke hadde passet sitt. I en uttalelse hevder hun at mannen blir hånet av fengselsansatte ved at de griller kylling og gir søtsaker til andre fanger – mens Navalnyj sultestreiker.

STRAFFEKOLONI: I denne leiren sitter Aleksej Navalnyj. Den ligger i landsbyen Pokrov, omtrent 100 km fra Moskva. Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Etter at han kom tilbake til Russland, bestemte en domstol at en betinget dom mot Navalnyj på tre og et halvt år skulle gjøres om til fengsel, fordi han ikke hadde fulgt vilkårene for den betingede dommen. Navalnyj mener det var umulig, fordi han ble forsøkt giftdrept og lå i koma i Tyskland.

Aleksej Navalnyj har i et Instagram-innlegg sammenlignet straffeleiren han sitter i med en konsentrasjonsleir.

– Jeg er lei av klagingen hans. Han sitter i en av de beste straffekoloniene i Russland, skriver Maria Butina, aktivist som nå jobber for den Kreml-finansierte TV-kanalen RT. Hun har selv besøkt fengselet.

Navalnyj har tidligere hevdet at han blir utsatt for psykologisk press, blant annet ved å bli vekket hver time hele natten.

– Han har gått ned i vekt, pluss at han har en sterk forkjølelse og feber. Denne mannen er alvorlig syk. Det er bittert at fengselet har gjort at han er i denne forfatningen, sier Olga Mikhailova, Navalnyjs advokat, til radiostasjonen Ekho Moskva.