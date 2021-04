LØSLATT ETTER TRE ÅR: Den australske eksredaktøren Ross Dunkley er blant de 23.184 personene som løslates i forbindelse med nyttårshøytiden i Myanmar. Her er han i forbindelse med en tidligere rettssak i Myanmar i 2011. Foto: Khin Maung Win / SCANPIX SWEDEN

Militærjuntaen i Myanmar løslater australsk eksredaktør og over 23.000 andre

Men få av de 3147 arresterte i forbindelse med anti-kupp-demonstrasjonene er blant de løslatte, melder Reuters.

Av Pernille Solheim

Løslatelsene er en del av en masseamnesti i forbindelse med den buddhistiske nyttårsfeiringen, og ble annonsert på statlig TV lørdag.

Blant de løslatte er australske Ross Dunkley som er tidligere redaktør for den engelskspråklige avisen The Myanmar Times. Han fikk en fengselsstraff på 13 år etter å ha blitt dømt i en narkosak i 2019. Straffen ble senere redusert til syv år.

Nå slipper han altså ut – etter tre år bak murene i Insein-fengselet i Yangon. Det opplyser Dunkleys ekskone, Cynda Johnston, til The Sydney Morning Herald.

Han blir med det én av 137 utlendinger som løslates som del av masseamnestien.

Ifølge AP er det ikke uvanlig at myndighetene i Myanmar gir masseamnesti i forbindelse med høytider. På samme tid i fjor løslot landets myndigheter 25.000 personer.

Få demonstranter blant de løslatte

Årets nyttårsamnesti kommer etter ti uker med blodige demonstrasjoner over hele landet, etter at militæret 1. februar erklærte at de hadde tatt over makten i Myanmar og satt landets leder Aung San Suu Kyi i husarrest.

Siden har over 700 personer blitt drept av landets sikkerhetsstyrker, ifølge den lokale menneskerettsgruppen AAPP. I tillegg har 3147 personer blitt arrestert i forbindelse med demonstrasjonene som fulgte militærkuppet.

Men ifølge Reuters er få eller ingen av disse blant de 23.184 personene som nå løslates. Flere andre medier melder at det er uklart hvorvidt noen av dem er blant de løslatte.

DØDELIGE PROTESTER: I etterkant av militærkuppet har folk demonstrert over hele Myanmar. Over 700 personer har blitt drept i forbindelse med demonstrasjonene. Foto: AP

– Disse internerte er stort sett fra før 1. februar. Men det er også noen som har blitt fengslet siden, sier talsperson for fengselsdepartementet i landet, Kuaw Tun Oo til Reuters.

På spørsmål om hvorvidt noen av de løslatte er blant dem som har blitt anholdt i forbindelse med protestene mot militærkuppet, svarer han at han ikke har detaljert informasjon om løslatelsene.

Også i februar løslot militærjuntaen fanger. Da fryktet rettighetsgrupper at de gjorde det for å frigjøre plass i landets fengsler for å pågripe demonstranter, ifølge NTB.

Samtidig som 23.000 personer nå løslates, er det utstedt arrestordre på ytterligere 832 dissidenter og demonstranter, ifølge tall fra AAPP.

Militærkuppet 1. februar kom bare timer før landets nyvalgte nasjonalforsamling skulle tre sammen for første gang.

Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant nærmere 80 prosent av setene som var på valg i det andre demokratiske valget etter nesten 50 år med militært diktatur. Militærjuntaen har begrunnet kuppet med anklager om at valget var preget av valgfusk.

Aung San Suu Kyi er nå anholdt og siktet for ulovlig besittelse av radioutstyr og for å ha brutt importlover, men advokatene hennes avviser anklagene.