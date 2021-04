ENDELIG HJEMME: Lucy, Grace og John Morrell nyter lunsj på hotellet Adina Apartments Mascot i Sydney i Australia, der de sitter i karantene på 6. dagen etter å ha landet fra Tokyo i Japan 1. april. Foto: Privat

Titusener av australiere strandet i utlandet: − Som om kameratskapet ender ved grensen

SYDNEY (VG) Prisen for et nesten pandemifritt hjemland er høy for titusener av australiere som sitter fast i utlandet. Lucy Morrell og familien har brukt over 130.000 kroner på hjemreisen.

– Vi har det bra, dette er et forgylt bur, sier Lucy Morrell på telefon til VG fra rommet på et karantenehotell i storbyen Sydney onsdag.

Her har hun, ektemannen John og deres 12 år gamle datter Grace oppholdt seg i seks av til sammen 14 lovpålagte dager, etter at de 1. april flyttet tilbake til Australia etter flere år i Hokkaido i Japan.

Familien var blant titusener av australiere som av ulike grunner ikke pakket sammen livene sine og flyttet hjem før Australia stengte grensene i mars i fjor. For mange av dem har det vist seg å være en skjebnesvanger beslutning.

– Jeg er overrasket over at de har bestemt seg for å etterlate sine borgere i utlandet, sier Morrell, som i australske medier er blitt en talsperson for australiere som sitter fast i utlandet.

Sammen med andre i samme situasjon har hun grunnlagt gruppen Stranded Aussies Action Network.

– Min familie har ikke vært helt strandet, men vi hadde ikke råd til billetter før rett før vi reiste. Hadde vi ikke klart å få solgt eiendeler, ville vi også vært strandet – det kostet over 20.000 dollar, sier hun.

Det tilsvarer rundt 130.000 norske kroner. Familien måtte blant annet kjøpe tre sett flybilletter før de endelig kom seg av gårde, og betale 1500 dollar for coronatester som måtte vises frem ved ankomst.

TID FOR LUNSJ: 12 år gamle Grace Morrell henter familiens lunsj på karantenehotellet i Sydney onsdag. Den blir satt utenfor døren, og de som er i karantene må ha på seg munnbind når de plukker den opp. Foto: Privat

Tak på antall ankomster

Australske myndigheter har fått skryt for sin håndtering av coronapandemien. Landet er så godt som gjenåpnet, og utbruddene har vært små og få.

En av de viktigste suksessfaktorene er streng grensekontroll: Utreiseforbud for australiere, stengte grenser for de fleste utenom australske statsborgere, og to ukers hotellkarantene for alle som ankommer landet – uansett reisegrunn.

Politiet holder vakt på hotellene, og ingen får forlate rommene sine. Prisen på 3000 dollar, nesten 20.000 norske kroner, må man selv betale.

Men dette systemet klarer bare å ta imot et visst antall nye mennesker på én gang. I dag er taket satt på rundt 4000 personer i uken – 3000 av dem kommer til delstaten New South Wales via storbyen Sydney.

Denne begrensningen betyr at mange australiere opplever at grensene praktisk talt er stengt også for dem: De klarer ikke å sikre seg plass på de få flygingene som går, eller de opplever at kun folk som har råd til business-billett får fly når flyselskapene må prioritere hvor mange de kan ta med seg.

Australske medier skriver om kansellerte flyginger og familier som fratas billettene sine etter at de er booket.

– Mange har også mistet jobbene sine i landene de bor i, visumene deres har gått ut og de har mistet retten på helsehjelp. Folk forteller om manglende støtte fra egne ambassader, og enkelte forteller også om selvmordstanker, sier Morrell, som er i daglig kontakt med australiere som prøver å få komme hjem.

Selv om hun anser seg som heldig sammenlignet med andre i lignende situasjoner, har det siste året i Japan vært tøft.

– Når du ikke har noen mulighet for å komme hjem, oppstår det en frykt for å dø i utlandet. Jeg har for eksempel insistert på at vi fullfører testamentene våre og at vi ordnet for hvordan datteren vår skulle komme seg hjem i tilfelle vi ble utsatt for en ulykke, sier hun.

MENNESKERETTIGHETSADVOKAT: Den britiske advokaten Geoffrey Robertson er født i Australia. Her under rettssaken mot Assange i London i 2010. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Har tatt saken til FN

VG har også vært i kontakt med administratoren for en Facebook-gruppe for australiere som er strandet i Storbritannia. Også Kelsey, som kun ønsker å oppgi fornavnet sitt, forteller om kansellerte flyvninger og folk «i panikk».

– Det er også enormt mye frustrasjon mot at kjendiser og tennisspillere får komme inn i landet, sier hun – og referer til tennisturneringen Australian Open som nylig ble avholdt i Melbourne.

Til sammen har over 38.000 australiere registrert seg hos landets utenriksdepartement DFAT og sagt at de ønsker å komme hjem, skriver Sydney Morning Herald.

Noen av dem har tatt saken til FNs menneskerettighetskomité i Genève, i håp om å få klarhet i om grensepolitikken fra australske myndigheter bryter med menneskerettighetene.

De representeres av menneskerettighetsadvokaten Geoffrey Robertson, som tidligere har representert WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange.

– Internasjonal lov anerkjenner det sterke båndet mellom individer og deres hjemland, og ingen respektable myndigheter vil innføre tak på antall reisende som forhindrer deres egne innbyggere å komme hjem på over ett år, sier han i et radiointervju med australske ABC.

– Flere og flere har registrert seg

Til tross for at de fleste australiere må komme seg hjem for egen maskin, jobber myndighetene også med å hjelpe de mest sårbare med å komme tilbake via fly subsidiert av dem. Karantenekapasiteten på en nedlagt arbeidsleir nær Darwin nord i landet skal i den forbindelse økes fra 850 til 2000 i uken i løpet av de neste månedene.

I en høring i det australske Senatet i slutten av mars, sa Lynette Wood ved utenriksdepartementet at myndighetene er usikre på når de strandede australierne kan få komme hjem, skriver Sydney Morning Herald.

– For å være tydelig; Koppen fortsetter å fylle seg. Det er ikke som om det er et endelig tall og at døren er lukket. Flere og flere har registrert seg.

– Kameratskapet ender ved grensen

I en artikkel i Sydney Morning Herald forteller flere australiere som har vært strandet i utlandet om det de opplever som en mangel på forståelse fra venner og familie i hjemlandet.

Lucy Morrell tror retorikken til landets statsminister Scott Morrisson har deler av skylden. Før grensene stengte, advarte han australiere om at det ikke var sikkert det ville bli mulig å komme hjem senere, dersom de valgte å bli der de var.

– Han har snudd landets befolkning mot familier som min ved å gi et inntrykk av at vi ikke har rett til å komme hjem, sier hun til VG.

Familien Morrell flyttet til Japan i 2015, og da pandemien traff, kunne de ikke bare dra: De hadde forpliktelser med et eget turguide-firma i fjellheimen i Hokkaido nord i landet, og måtte avslutte på en ryddig måte.

– Australia snakker mye om «mateship», at du ikke skal etterlate en kamerat i nød. Men det er som om kameratskapet ender ved grensen, og at du ikke lenger er australier når du først har dratt.